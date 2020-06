Municipales à Lille : un 2e tour à suspense, actus et résultats de l'élection

Martine Aubry sera-t-elle réélue maire de Lille le 28 juin ? Suivez la campagne du 2e tour et consulter tous les résultats de l'élection.

Le résultat du 2e tour des élections municipales à Lille n'est pas écrit d'avance. Martine Aubry avait tout pour voir ce scrutin du 28 juin avec sérénité et la quasi-certitude d'être élue, si elle avait trouvé un accord avec son allié historique, EELV. Mais la maire sortante, qui a obtenu 29,8% des suffrages au premier tour, a choisi de présenter seule, le candidat Europe Ecologie-Les Verts Stéphane Baly (24,53% des votes au premier tour) proposant une liste autonome. Le 2e tour de cette municipale à Lille se jouera en triangulaire, avec la candidate LREM Violette Spillebout (17,53% des votes le 15 mars).

Suivez sur cette page les dernières informations sur la campagne à Lille :

L'info du 15 juin 2020 - Martine Aubry assure que face à la crise qui s'annonce, il faut "aux Lillois un maire d'expérience". Au micro de France 3, Martine Aubry a martelé qu'elle "ne regrette pas de s'être présentée pour un 4e mandat compte tenu de la crise qu'il y a devant nous". Et d'ajouter : "Les Lillois ont besoin d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience, qui a la compétence, le travail.Il faut savoir écouter : un commerçant, une personne qui a des difficultés avec ses enfants pour les remettre à l'école, écouter une personne qui est à la rue et qui ne sait pas comment s'en sortir..."

Enjeux du 2e tour des municipales à Lille

C'est en définitive le 28 juin prochain que sera organisé le deuxième tour de la municipale à Lille. Malgré le maintien du premier tour de l'élection municipale en pleine épidémie de coronavirus, les électeurs de Lille ont préféré rester chez eux : par rapport à la municipale de 2014, l'abstention au premier tour a effectivement explosé de 14.8 points. 40592 âmes se sont finalement rendues dans les isoloirs pour voter pour le premier tour, soit un taux de participation à Lille de 32.6%.

Le résultat définitif des élections municipales 2020 à Lille (59000) sera officialisé par le ministère de l'Intérieur le 28 juin, après le second tour. Les 122 587 électeurs seront invités à se rendre dans leur bureau de vote pour choisir leur prochain maire. La dernière fois que les habitants de Lille ont désigné leur édile (2014), au second tour, Jean-René Lecerf malgré ses 29,7% des votes s'était incliné devant la candidate union de la droite Martine Aubry qui avait décroché 52,0% des suffrages. Martine Aubry était arrivée en tête du premier tour avec 34,8% des suffrages précédant Jean-René Lecerf avec 22,7% des suffrages ainsi que Eric Dillies (Rassemblement national) avec 17,1% des voix. La dernière fois qu'ils ont eu à voter à une élection (européennes 2019), le choix des électeurs de Lille s'était porté sur la liste de la République en marche (9,9% des voix), devant les listes d'Europe écologie (9,7% des suffrages) et du Rassemblement national (6,2% des voix). La proportion d'électeurs qui n'iront pas voter aura certainement une influence non négligeable sur le résultat de l'élection municipale : lors des précédentes municipales, l'abstention représentait 52,6% des votants. 55716 votants avaient déposé un bulletin dans l'urne au premier tour de scrutin.

Quelques éléments sociodémographiques de la ville de Lille - Le pourcentage de demandeurs d'emploi au sein des 15-64 ans s'élève à 19,8%. Sur l'ensemble du Nord, il s'élève à 13,6%, ce qui représente 6,2 points de moins que pour Lille. L'endettement par habitant de Lille est supérieur (+7,0%) à celui de la moyenne des villes de plus de 100 000 habitants. Egalement à noter à propos de la gestion budgétaire de la commune : depuis la dernière élection municipale, l'endettement de cette ville a diminué de 6,9%. Il atteignait 382 882 000€ en 2018, ou autrement dit une créance égale à 1 630€ par habitant. Durant le dernier mandat municipal, le niveau de vie des habitants de Lille a bénéficié d'une croissance de 12,0% : le revenu fiscal annuel moyen des foyers de la ville est passé de 48 464€ en 2014 à 54 285€ en 2018. Cependant, sur la même période, la part des foyers fiscaux soumis à l'impôt s'est affaissée de 2,9 points pour atteindre 41,8% des ménages. D'autre part, le montant moyen des impôts locaux versés par les foyers fiscaux de la ville a augmenté de 14,9%. Taxe d'habitation et taxes foncières représentent 1 219€ par ménage en moyenne. En ce qui concerne l'attractivité, Lille affiche une croissance de 30,9% du nombre d'entreprises depuis 2014. La ville est parvenue à fédérer de nouvelles entreprises, passant de 34 937 entreprises à 45 744.