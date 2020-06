Municipales à Marseille : la gauche au pouvoir ? Résultat des sondages et actus

16:45 - Stéphane Ravier veut un débat

Comme l'indique La Provence, le candidat du Rassemblement national aux municipales de Marseille dit regretter l'absence de débat pour ce second tour, comme ce fut le cas notamment à Paris ou au Havre. Stéphane Ravier, dans un communiqué, assure réclamer "depuis le mois de février un débat avec ses concurrents", mais sa demande, selon lui, reste "sans cesse repoussé par Martine Vassal et Michèle Rubirola, visiblement effrayées par les questions des journalistes et le jugement des Marseillais". "Tout au long de cette campagne, Stéphane Ravier et ses candidats n'ont refusé de répondre à aucune question, ils ont toujours convié les journalistes à leurs événements de campagne", peut-on lire dans le communiqué.