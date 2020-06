Municipales à Montpellier : les premiers résultats donnent Michaël Delafosse (LUG) en tête

23:06 - Michaël Delafosse (LUG) donné à 45,72% D'après des résultats partiels du ministère de l'Intérieur, à Montpellier, Michaël Delafosse (LUG) est donné en tête avec 45,72% des voix. Il devance Philippe Saurel (LDVG) de 9,08 points et Mohed Altrad de 28,08 points.

22:43 - Michaël Delafosse (LUG) donné en tête à Montpellier D'après les résultats partiels du ministère de l'Intérieur, Michaël Delafosse (LUG) est donné en tête à Montpellier avec 43,70% des voix. Il devance Philippe Saurel (DVG) de 5,49 points et Mohed Altrad (SE) de 25,61 points.

22:23 - De nouveaux résultats partiels pour Montpellier Selon le ministère de l'Intérieur, voici le détail des résultats (partiels à 7,41% de saisie) pour Montpellier : Delafosse Michaël (LUG) à 42,64% ; face à Saurel Philippe (LDVG) à 39,55%, et Altrad Mohed (LDIV) à 17,81%.

22:12 - Michaël Delafosse élu Selon les dernières estimations signées Ipsos/Sopra Steria pour Franceinfo, le candidat PS Michaël Delafosse est élu maire à Montpellier avec 48,9% devant le candidat DVG Philippe Saurel.

21:58 - Michaël Delafosse (PS-PCF-EELV) donné vainqueur à Montpellier Selon des estimations ipsos / sopra steria citées par franceinfo, Michaël Delafosse (PS-PCF-EELV) est élu maire de Montpellier au deuxième tour de ces municipales 2020, avec 48,9 % des voix.

19:20 - La participation à 18 heures Les chiffres de la participation à 18h à Montpellier au second tour des élections municipales 2020 ont été donnés par LCI : 29,29% des électeurs s'étaient déplacés en bureaux de vote contre 32,69% au 1er tour.

17:34 - Que disaient les sondages pour ce 2e tour des municipales à Montpellier ? Selon un sondage Ifop pour La Tribune, publié le 17 juin, c'est Michaël Delafosse qui était donné en tête des intentions de vote (39%), devant Philippe Saurel (34%) et Mohed Altrad (27%). Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop, analysait ainsi le résultat de cette étude auprès de la Tribune : "Le fait majeur, c'est Philippe Saurel battu et la gauche socialiste de Michaël Delafosse qui est en situation de prendre la ville, ce qui signerait le retour du Parti socialiste canal historique à la mairie depuis Georges Frêche et Hélène Mandroux". Et d'ajouter : "Philippe Saurel était l'un des maires sortant avec le score le plus bas au premier tour... Il y aura quand même un match, d'autant que subsiste une grande inconnue : l'abstention qui était, à Montpellier, au-dessus de la moyenne des villes plus de 10 000 habitants, à 59%. Mais on observe une vraie dynamique Delafosse".

17:29 - Le taux de participation à 17h dans l'Hérault est dévoilé Dans le département de l'Héraut ou se trouve la ville de Montpellier, le taux de participation à 17h est de 43,93%, soit quasiment 10 points de plus que la moyenne nationale à la même heure.

17:10 - Un taux de participation à 17h dans l'Hérault supérieur de plus de neuf points au taux national Selon la préfecture de l'Hérault ce dimanche soir, le taux de participation dans le département à 17h était de 43,93%, contre 59,27% en 2014 au même stade. Pour comparaison, le taux de participation au niveau national à 17h est de 34,67%.

16:53 - Quel taux de participation à 16h pour le deuxième tour ? Selon Midi Libre Montpellier, à 16 h, 23,88 % des électeurs montpelliérains s'étaient déjà déplacés jusqu'aux urnes, contre 28,35 % lors du premier tour à la même heure.

16:30 - Les résultats des dernières municipales à Montpellier Pour rappel, lors des dernières municipales, Jean-Pierre Moure était arrivé en tête du premier tour avec 25,27% des voix devant Philippe Saurel à 22,93%, Jacques Domergue à 22,71%, France Jamet à 13,8%, Muriel Ressiguier à 7,56%, Joseph Francis à 4,52% et Thomas Balenghien à 2,04%. Au second tour, Philippe Saurel avait remporté l'élection avec 37,54% des suffrages devant Jean-Pierre Moure à 27,39%, Jacques Domergue à 25,87%, et France Jamet à 9,18%.

16:01 - Que disaient les sondages au premier tour ? Un sondage sur les municipales à Montpellier réalisé par BVA pour La Gazette et publié avant le premier tour et le 6 mars, donnait les intentions de vote suivantes : Philippe Saurel (maire sortant) : 23% ; Michel Delafosse (PS, PCF, Parti Radical de Gauche) : 11% ; Mohel Altrad (SE) : 11% ; Olaf Rokvam (ex-RN) : 10% ; Clothilde Ollier (ex-EELV) : 9% ; Coralie Mantion (EELV) : 8% ; Patrick Vignal (LREM) : 7% ; Alenka Doulain (#NousSommes, LFI) : 6% ; Rémi Gaillard (SE) : 6% ; Alex Larue (LR) : 5% ; Jean-Luc Roumégas (DivE) : 2%.

15:35 - Les résultats du premier tour de la municipale Pour rappel, Philippe SAUREL, qui mène la liste "MONTPELLIER LA CITOYENNE", est arrivé en tête du premier tour de la municipale à Montpellier en mars dernier avec 9 908 voix (19,11%) laissant derrière lui Michaël DELAFOSSE (Divers gauche) et ses 8 636 votes tout comme Mohed ALTRAD (Divers) avec 6 899 votes.

15:07 - Quel était le taux de participation au premier tour à Montpellier ? À Montpellier, l'épidémie de coronavirus aura à n'en pas douter eu un impact considérable sur la participation à l'occasion du premier tour de la municipale : l'abstention a effectivement explosé de 18 points par rapport à l'élection municipale de 2014. 53099 habitants se sont finalement déplacés dans les isoloirs, c'est-à-dire une participation à Montpellier de 35%.