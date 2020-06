22:58 - Des résultats partiels quasi-définitifs communiqués par le ministère de l'Intérieur Selon les résultats partiels donnés par le ministère (à 95,06% de saisie), au 2e tour des municipales à Toulouse Jean-Luc Moudenc (LDVD) obtient 51,48% face à Maurice Antoine (LDVG), à 48,52% des suffrages.

22:23 - Les premiers résultats donnent Jean-Luc Moudenc (DVD) en tête D'après les chiffres partiels du ministère de l'Intérieur, sur 33,46% des bulletins dépouillés, Jean-Luc Moudenc (DVD) est donné en tête avec 51,57% des voix. De facto, le candidat divers gauche, Maurice Antoine atteint les 48,43%.

20:25 - L'entourage de Jean-Luc Moudenc "inquiets" des résultats A Toulouse, l'ambiance serait tendue à en croire France Bleu Occitanie, qui cite certains proches du maire sortant Jean-Luc Moudenc qui seraient "inquiets" des résultats. Preuve de cette tension, le média local s'est fait refuser l'accès au QG de campagne de l'édile.

17:39 - Les résultats des derniers sondages Dans un sondage Ifop-Fiducial pour Sud Radio et la Dépêche du Midi, publié ce jeudi 25 juin 2020, Antoine Maurice (Union des gauches) et Jean-Luc Moudenc (LR-LREM-UDI) étaient au coude à coude. Le premier était donné à 50,5%, le second à 49,5%. Ce sondage a été réalisé par téléphone auprès de 807 personnes entre le 20 et 23 juin 2020.

17:39 - Le taux de participation à 17h à Toulouse est dévoilé Selon Nadia Pellefigue la vice présidente de la région occitanie le taux de participation à 17h à Toulouse est de 32,18% contre 29,77% au premier tour soit un recul de 3 points.

17:38 - Le taux de participation en Haute-Garonne à 17h dévoilé Ce n'est pas (encore) le chiffre de Toulouse, mais selon le ministère de l'Intérieur, le taux de participation dans le département de Haute-Garonne était à 17h était de 29,27% contre 45,13% en 2014. Une baisse de plus de 15 points qui va fatalement impacter les résultats de ces municipales. A titre de comparaison, le taux de participation en France était à la même heure de 34,67% ce dimanche.

17:33 - Que disaient les sondages pour ce 2e tour des municipales à Toulouse ? Un sondage de l’institut BVA pour La Tribune et Europe 1, réalisé entre le 5 et le 11 juin auprès de 804 personness et publié le 15 juin, plaçait Antoine Maurice en tête devant le maire sortant, Jean-Luc Moudenc avec respectivement 51% et 49% des intentions de vote. Un premier sondage en vue du deuxième tour des municipales avait été réalisé par Ifop, à la demande de la liste d'Antoine Maurice, Archipel Citoyen. Dans l'hypothèse d'une alliance de la gauche, réunissant les listes de Pierre Cohen et de Nadia Pellefigue, AC arriverait en tête devant Jean-Luc Moudenc avec 52% des voix.

16:37 - Les deux prétendants à la mairie ont voté pour ces municipales à Toulouse Jean-Luc Moudenc (LR) le maire sortant et son adversaire l'écologiste Antoine Maurice (Archipel citoyen) ont voté tous les deux à l'heure où nous écirvons ces lignes. Le maire sortant a salué avec une gestuelle appuyée les assesseurs présents dans son bureau de vote avant de glisser son bulletin dans l'urne. "Chacun peut voter en toute sécurité. Merci à toutes les personnes qui assurent le bon déroulement de ce 2ème tour des élections", a-t-il posté sur son compte Twitter. ???? [#Avoté] Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 20h à #Toulouse. Toutes les mesures de protection sanitaires sont en place : chacun peut voter en toute sécurité. Merci à toutes les personnes qui assurent le bon déroulement de ce 2ème tour des élections #Municipales2020 pic.twitter.com/kA5qAIWWnP — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) June 28, 2020

16:30 - Les résultats des dernières municipales à Toulouse Lors des dernières municipales, Jean-Luc Moudenc était arrivé en tête du premier tour avec 38,19% des voix devant Pierre Cohen à 32,26%, Serge Laroze à 8,15%, Antoine Maurice à 6,98%, Jean-Christophe Sellin à 5,1%, Christine De Veyrac à 2,45% et Elisabeth Belaubre à 2,42%. Au second tour, Jean-Luc Moudenc avait remporté l'élection avec 52,06% des suffrages devant Pierre Cohen à 47,93%.

16:00 - Les sondages du premier tour favorables à Moudenc A la question "Souhaiteriez-vous qu’à l’issue du mandat, en 2020, Jean-Luc Moudenc, soit réélu ?" posée par l'Ifop début février, 56% des sondés répondaient oui. Le maire sortant était aussi en tête des intentions de vote dans les enquêtes qui avaient testé le premier tour de l'élection municipale à Toulouse.

15:34 - Les résultats du premier tour de la municipale Les résultats du premier tour de la municipale C'était il y a plus de trois mois ! Jean-Luc MOUDENC, qui représente la liste "AIMER TOULOUSE AVEC JEAN-LUC MOUDENC" (Divers droite), avait fini en tête du premier tour de l'élection municipale à Toulouse avec 31 940 votes (36,18%) laissant derrière lui Antoine MAURICE (Divers gauche) et ses 24 331 suffrages ainsi que Nadia PELLEFIGUE (Divers gauche) et ses 16 357 suffrages.

15:06 - Quel était le taux de participation au premier tour à Toulouse ? Bien que le gouvernement ait maintenu le premier tour de l'élection municipale en pleine pandémie de Covid-19, les électeurs de Toulouse ont choisi de ne pas prendre le risque de s'exposer au virus : l'abstention a explosé de 15,6 points par rapport aux municipales de 2014. À Toulouse, le taux de participation s'élève à 36,7%. 89738 électeurs se sont effectivement rendus dans les isoloirs.

13:57 - Les taux de participation aux municipales à Toulouse et en Haute-Garonne Les résultats des municipales à Toulouse dépendront en premier lieu de la mobilisation des électeurs de la ville rose. A la mi journée, on dispose déjà de quelques indicateurs clés. 15,64% des électeurs ont d'ores et déjà participé à l'élection selon un comptage réalisé par la mairie à 11h30. C'est plus élevé qu'au premier tour (14,81%) mais aussi plus haut que la moyenne nationale (15,29% à midi). Toulouse fait exception aussi en Haute-Garonne où seulement 14,01% des électeurs se sont déplacés à midi, selon les données du département. Le 15 mars dernier, la mobilisation à la même heure était de 16,29% et lors des municipales de mars 2014, au 2e tour, elle était de 15,52%.