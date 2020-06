Municipales à Toulouse : Moudenc battu au 2e tour ? Actus et résultats des sondages

Qui sera élu maire de Toulouse le 28 juin prochain ? L'élection municipale se jouera entre Antoine Maurice et Jean-Luc Moudenc. Le point sur les sondages et les derniers faits de campagne

Le deuxième tour des municipales aura lieu le dimanche 28 juin 2020, après avoir été reporté à cause de l'épidémie de coronavirus. A Toulouse, c'est le maire sortant Jean-Luc Moudenc qui est arrivé en tête du premier tour 36,19% des voix accordées à sa liste. Antoine Maurice, qui représente La France insoumise, les Verts (27,57% au 1er tour) et Nadia Pellefigue, dont la liste UNE, PS, PRG et PCF a obtenu 18,53% des voix.

La place d'édile se jouera entre Jean-Luc Moudenc et Antoine Maurice, puisque la candidate divers gauche a abandonné la course à la mairie. Un duel qui s'annonce serré puisque Nadia Pellefigue ne s'est pas opposée à la formation d'une liste commune, qui ressemblerait à une grande alliance de la gauche.

2e tour de la municipale à Toulouse : dernières infos

L'info du 15 juin 2020 - Jean-Luc Moudenc ministrable. Selon les informations du Journal du Dimanche, qui s'intéresse de près au remaniement qui aura lieu à l'issue du 2e tour des élections municipales, le maire sortant de Toulouse fait partie des personnalités évoquées dans les couloirs de Matignon et de l'Elysée pour entrer au gouvernement. On sait Jean-Luc Moudenc assez proche d'Edouard Philippe. Mais le maire de Toulouse pourra-t-il devenir ministre s'il est battu dans son fief au suffrage universel ? Ce dernier a coupé court, en affirmant sur Twitter qu'il refuserait "bien sûr une éventuelle proposition" du chef de l'Etat, se disant "100% Toulouse".

2e tour des municipales à Toulouse : résultat des sondages

Un sondage de l’institut BVA pour La Tribune et Europe 1, réalisé entre le 5 et le 11 juin auprès de 804 personness et publié le 15 juin, place Antoine Maurice en tête devant le maire sortant, Jean-Luc Moudenc avec respectivement 51% et 49% des intentions de vote.

Un premier sondage en vue du deuxième tour des municipales avait été réalisé par Ifop, à la demande de la liste d'Antoine Maurice, Archipel Citoyen. Dans l'hypothèse d'une alliance de la gauche, réunissant les listes de Pierre Cohen et de Nadia Pellefigue, AC arriverait en tête devant Jean-Luc Moudenc avec 52% des voix.

Résultats du 1er tour

Jean-Luc Moudenc, qui représente la liste "Aimer Toulouse" (Divers droite), a fini en tête du premier tour de l'élection municipale à Toulouse avec 31 940 votes (36,18%) laissant derrière lui Antoine Maurice (Divers gauche) et ses 24 331 suffrages ainsi que Nadia Pellefigue (Divers gauche) et ses 16 357 suffrages. Bien que le gouvernement ait maintenu le premier tour de l'élection municipale en pleine pandémie de Covid-19, les électeurs de Toulouse ont choisi de ne pas prendre le risque de s'exposer au virus : l'abstention a explosé de 15,6 points par rapport aux municipales de 2014. À Toulouse, le taux de participation s'est élevé à 36,7%. 89738 électeurs se sont effectivement rendus dans les isoloirs. Le second tour de la municipale à Toulouse aura lieu le dimanche 28 juin 2020.