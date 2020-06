Municipales à Tours : les premiers résultats donnent Emmanuel Denis (LUG) en tête

16:30 - Les scores des dernières municipales à Tours

Lors des dernières municipales, Serge Babary était arrivé en tête du premier tour avec 36,42% des voix devant Jean Germain à 27,82%, Gilles Godefroy à 12,93%, Emmanuel Denis à 11,30%, Claude Bourdin à 8,35%, Anne Brunet à 1,67% et Claire Delore à 1,48%. Au second tour, Serge Babary avait remporté l'élection avec 49,75% des suffrages devant Jean Germain à 41,67% et Gilles Godefroy à 8,56%.