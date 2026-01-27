Résultat des municipales 2026 à Nancy : les dernières actus de l'élection
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Nancy (54000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
16:52 - La tête de liste LR espère l'union de la droite et du centre avant les municipales
Valérie Debord, candidate des Républicains aux municipales de 2026 à Nancy, plaide pour une union de la droite et du centre dès le premier tour. Souhaitant choisir un candidat commun rapidement, elle vise à reconquérir la ville face à la majorité sortante de Mathieu Klein. Les négociations avec des partenaires du centre sont déjà en cours. Lire sur figurespubliques.fr
16:33 - Renaissance soutient Laurent Hénart pour Nancy en 2026
Laurent Hénart, ancien maire de Nancy, a reçu le soutien de Renaissance à l'approche des élections municipales de 2026. Ce ralliement, qui suit celui des Républicains, renforce sa position de principal challenger contre la majorité sortante. Emmanuel Lacresse, écarté de cette dynamique, poursuit sa campagne de manière indépendante. Lire sur figurespubliques.fr
15:28 - Nancy cherche des assesseurs pour les municipales de 2026
La Ville de Nancy sollicite des bénévoles pour les élections municipales de 2026, qui se tiendront les 15 et 22 mars. Les assesseurs participeront aux opérations de vote et de dépouillement. Les inscriptions se font en ligne jusqu’au 28 février et demandent que les candidats soient inscrits sur les listes électorales nancéiennes. Lire sur figurespubliques.fr
15:12 - Mathieu Klein présente sa liste pour Nancy en 2026
Mathieu Klein, maire sortant de Nancy, a dévoilé sa liste « Nancy Grandit » pour les élections municipales de 2026 le 24 janvier. Composée de 57 candidats, cette liste engagée inclut des profils variés et reflète un équilibre générationnel, soutenue par plusieurs partis. Klein aspire à poursuivre les transformations amorcées depuis 2020. Lire sur ici-c-nancy.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathieu Klein (43 élus) Mathieu klein - nancy en grand
|11 435
|54,53%
|Laurent Hénart (12 élus) Nancy positive
|9 533
|45,46%
|Participation au scrutin
|Nancy
|Taux de participation
|42,22%
|Taux d'abstention
|57,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 496
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathieu Klein Mathieu klein - nancy en grand
|6 930
|37,88%
|Laurent Hénart Nancy positive
|6 348
|34,70%
|Laurent Watrin Nancy ecologie citoyenne
|1 873
|10,24%
|Françoise Hervé Résistance "résistance est espérance"
|1 121
|6,12%
|Nordine Jouira Nancy en commun
|819
|4,47%
|Grégoire Eury Rassemblement pour nancy
|678
|3,70%
|Patricia Melet Unis pour nancy
|356
|1,94%
|Christiane Nimsgern Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|165
|0,90%
|Participation au scrutin
|Nancy
|Taux de participation
|37,10%
|Taux d'abstention
|62,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|18 891
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Hénart (42 élus) Aimer nancy
|15 418
|52,91%
|Mathieu Klein (13 élus) Une ville meilleure
|13 721
|47,08%
|Participation au scrutin
|Nancy
|Taux de participation
|59,50%
|Taux d'abstention
|40,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,39%
|Nombre de votants
|30 161
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Hénart Aimer nancy
|11 744
|40,47%
|Mathieu Klein Une ville meilleure
|10 377
|35,75%
|Pierre Ducarne Rassemblement bleu marine pour nancy
|2 007
|6,91%
|Frank-Olivier Potier Nancy2014.eu
|1 793
|6,17%
|Bora Yilmaz A nancy, osons la gauche !
|1 580
|5,44%
|Denis Gabet Nancy ville humaine
|1 170
|4,03%
|Christiane Nimsgern Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|348
|1,19%
|Participation au scrutin
|Nancy
|Taux de participation
|58,53%
|Taux d'abstention
|41,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,18%
|Nombre de votants
|29 667
