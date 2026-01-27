Résultat des municipales 2026 à Nancy : les dernières actus de l'élection

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu Klein Mathieu Klein (43 élus) Mathieu klein - nancy en grand 11 435 54,53%
Laurent Hénart Laurent Hénart (12 élus) Nancy positive 9 533 45,46%
Participation au scrutin Nancy
Taux de participation 42,22%
Taux d'abstention 57,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 21 496

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu Klein Mathieu Klein Mathieu klein - nancy en grand 6 930 37,88%
Laurent Hénart Laurent Hénart Nancy positive 6 348 34,70%
Laurent Watrin Laurent Watrin Nancy ecologie citoyenne 1 873 10,24%
Françoise Hervé Françoise Hervé Résistance "résistance est espérance" 1 121 6,12%
Nordine Jouira Nordine Jouira Nancy en commun 819 4,47%
Grégoire Eury Grégoire Eury Rassemblement pour nancy 678 3,70%
Patricia Melet Patricia Melet Unis pour nancy 356 1,94%
Christiane Nimsgern Christiane Nimsgern Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 165 0,90%
Participation au scrutin Nancy
Taux de participation 37,10%
Taux d'abstention 62,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 18 891

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Hénart Laurent Hénart (42 élus) Aimer nancy 15 418 52,91%
Mathieu Klein Mathieu Klein (13 élus) Une ville meilleure 13 721 47,08%
Participation au scrutin Nancy
Taux de participation 59,50%
Taux d'abstention 40,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,39%
Nombre de votants 30 161

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Hénart Laurent Hénart Aimer nancy 11 744 40,47%
Mathieu Klein Mathieu Klein Une ville meilleure 10 377 35,75%
Pierre Ducarne Pierre Ducarne Rassemblement bleu marine pour nancy 2 007 6,91%
Frank-Olivier Potier Frank-Olivier Potier Nancy2014.eu 1 793 6,17%
Bora Yilmaz Bora Yilmaz A nancy, osons la gauche ! 1 580 5,44%
Denis Gabet Denis Gabet Nancy ville humaine 1 170 4,03%
Christiane Nimsgern Christiane Nimsgern Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 348 1,19%
Participation au scrutin Nancy
Taux de participation 58,53%
Taux d'abstention 41,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Nombre de votants 29 667
