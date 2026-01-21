Résultat des municipales 2026 à Nantes : tous les candidats, tendances et dernières infos

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Johanna Rolland Johanna Rolland (56 élus) Ensemble nantes en confiance 34 107 59,67%
Laurence Garnier Laurence Garnier (9 élus) Mieux vivre à nantes 15 781 27,61%
Valérie Oppelt Valérie Oppelt (4 élus) Nantes avec vous 7 267 12,71%
Participation au scrutin Nantes
Taux de participation 30,96%
Taux d'abstention 69,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 59 107

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Johanna Rolland Johanna Rolland Nantes en confiance 22 713 31,36%
Laurence Garnier Laurence Garnier Mieux vivre à nantes 14 437 19,93%
Julie Laernoes Julie Laernoes Nantes ensemble 14 181 19,58%
Valérie Oppelt Valérie Oppelt Nantes avec vous 9 418 13,00%
Margot Medkour Margot Medkour Nantes en commun 6 479 8,94%
Eléonore Revel Eléonore Revel Le bon sens pour nantes 3 448 4,76%
Hugo Sonnier Hugo Sonnier Nantes en exemple ! 664 0,91%
Riwan Chami Riwan Chami Anticapitalistes et revolutionnaires ! nantes aux travailleuses et travailleurs 638 0,88%
Nicolas Bazille Nicolas Bazille Faire entendre le camp des travailleurs 442 0,61%
Participation au scrutin Nantes
Taux de participation 38,67%
Taux d'abstention 61,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 73 768

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Johanna Rolland Johanna Rolland (51 élus) Nantes a de l'avenir 51 990 56,21%
Laurence Garnier Laurence Garnier (14 élus) Ensemble, nantes en grand 40 490 43,78%
Participation au scrutin Nantes
Taux de participation 53,82%
Taux d'abstention 46,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,52%
Nombre de votants 97 887

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Johanna Rolland Johanna Rolland Nantes a de l'avenir 33 201 34,50%
Laurence Garnier Laurence Garnier Ensemble, nantes en grand 23 244 24,15%
Pascale Chiron Pascale Chiron Liste ecologiste et citoyenne 13 996 14,54%
Christian Bouchet Christian Bouchet Nantes bleu marine 7 834 8,14%
Sophie Van Goethem Sophie Van Goethem "la chance pour nantes" 5 376 5,58%
Guy Croupy Guy Croupy Nantes à gauche toute place au peuple 4 849 5,03%
Pierre Gobet Pierre Gobet Le parti des nantais 4 138 4,30%
Xavier Bruckert Xavier Bruckert L'alternative pour nantes 2 022 2,10%
Hélène Defrance Hélène Defrance Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 1 119 1,16%
Arnaud Kongolo Arnaud Kongolo Je suis la et je compte 439 0,45%
Participation au scrutin Nantes
Taux de participation 54,49%
Taux d'abstention 45,51%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,93%
Nombre de votants 99 118
