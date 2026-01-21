Résultat des municipales 2026 à Nantes : tous les candidats, tendances et dernières infos

Les résultats des municipales 2026 à Nantes devraient encore suivre le vieux clivage droite-gauche. Face à l'hégémonie de la gauche, la droite et le centre on décidé de faire liste unique pour tenter de rafler l'Hôtel de Ville.

L'essentiel L'élection municipale à Nantes en 2026 sera-t-elle celle d'un changement de bord, après 36 ans de gouvernance de la gauche dans la Cité des Ducs ? La maire socialiste de Nantes Johanna Rolland brigue un troisième mandat, qui sera contesté par le candidat LR Foulques Chombart de Lauwe, qui réunit la droite et le centre derrière lui.

Les résultats de ces municipales 2026 à Nantes s'annoncent serrés : si l'opposition municipale se rassemble, Johanna Rolland sera quant à elle soutenue dès le premier tour par les Ecologistes, ce qui n'était pas le cas lors des précédentes municipales. En revanche, LFI a décidé de présenter une liste à part, forte de ses bons résultats aux élections européennes et législatives.

Les municipales 2026 à Nantes auront lieu les 15 et 22 mars, comme dans toute la France. Suivez les infos majeures de l'élection tout au long de la campagne et jusqu'aux résultats.

11:23 - François Ruffin apporte son soutien à Johanna Rolland (PS) Selon les informations de Ouest France, le député de la Somme (Debout!) François Ruffin apporte son soutien à Johanna Rolland, la maire de Nantes, engagée dans l’élection municipale 2026 pour sa réélection. Il sera justement ce mercredi 21 janvier à Nantes - sur invitation de Johanna Rolland - à l’occasion des Biennales internationales du spectacle, qui se poursuivent jusqu’à jeudi, à la cité des congrès. 20/01/26 - 11:41 - Johanna Rolland (PS) dévoile sa liste, onze familles politiques représentées Le 9 janvier dernier, la socialiste Johanna Rolland a dévoilé l’identité de ses colistiers lors d’une conférence de presse organisée dans les Halles 1 & 2 sur l’île de Nantes. Ces personnalités sont issues de onze organisations politiques différentes, une première dans la cité des Ducs depuis 2008. Yannick Glémarec, fait partie de cette liste, il a été positionné en 48e place. Cet ancien directeur exécutif du Fonds vert pour le climat à l’ONU, se dit "convaincu de l’engagement de Johanna Rolland et de son action en faveur de la bifurcation écologique et de la transformation de Nantes", dans les colonnes de Ouest France. 19/01/26 - 15:45 - "Ça sera une campagne frugale" à Nantes, juge le candidat du centre ex-Renaissance À Nantes, l’ancien président de Renaissance en Loire-Atlantique Mounir Belhamiti présente une liste indépendante après le ralliement de son parti avec la droite dans la cité des Ducs pour ces élections municipales 2026. "Je suis candidat, avec un collectif qui a de l’énergie et porte des propositions", confirme-t-il au Figaro. Pour rappel, en 2020, il était numéro 2 de la liste menée par les démocrates et progressistes (centre). "Je ne ferai pas un one-man show à 30 000 euros pour faire plaisir aux militants, ce n’est pas nécessaire. Ça sera une campagne frugale, qui parle directement aux Nantais. De la cage d’escalier au bar d’à côté en passant par l’amicale du coin, c’est comme ça que nous voulons réussir à convaincre", explique-t-il dans les colonnes du quotidien. Il regrette que "les partis politiques nationaux" aient "tendance à faire de Nantes et des municipales un laboratoire pour la présidentielle". 16/01/26 - 11:25 - "Moi, je suis un homme de droite qui sait ce qu’il veut", Foulques Chombart de Lauwe (LR) lance sa campagne Foulques Chombart de Lauwe qui porte une liste d’union entre Les Républicains, le MoDem, Renaissance et Horizons, a annoncé vouloir faire "le hold-up du siècle" pour ces municipales 2026 à Nantes, mercredi 14 janvier, lors de son premier meeting de campagne. "Mon moteur, c’est être utile et je veux rendre la fierté aux Nantais. J’aime déjouer les pronostics", a-t-il déclaré, des propos relayés par Presse Océan. Fermement opposée à la mairie socialiste, "C’est contre ces gens qu’on se bat, des gens qui sont en train de mettre notre ville en bas du classement et qu’on déteste. Moi, je suis un homme de droite, je suis quelqu’un de constant et qui sait ce qu’il veut", a-t-il lancé. "La gauche que nous affrontons à Nantes n’est pas n’importe quelle gauche, c’est une gauche dure, radicale. La maire de Nantes a trahi son histoire politique et a ouvert les portes de la mairie de Nantes à la gauche radicale", a même déclaré la présidente Horizons du conseil régional des Pays de la Loire, Christelle Morançais, lors de cette même soirée.

Tous les candidats aux municipales à Nantes

NPA : Alexandre Gauvin et Sarah Ferron

"Nantes populaire" : Margot Medkour

Lutte ouvrière : Nicolas Bazille

LFI : William Autant

"La gauche unie pour Nantes", liste soutenue par le Parti socialiste, le Parti communiste, les Ecologistes : Johanna Rolland

Liste du centre : Mounir Belhamiti

Liste de centre-droit soutenue par Les Républicains, leMoDem, Renaissance et Horizons : Foulques Chombart de Lauwe

RN : Jean‐Claude Hulot

Les tendances pour les municipales 2026 à Nantes

Pour les élections municipales de 2026 à Nantes, Johanna Rolland (PS) mènera une liste "de gauche unie pour Nantes". Elle comprend les socialistes, les écologistes, les communistes et le PRG. "Ma candidature, c'est une promesseque je fais pour Nantes, pour ses habitantes et ses habitants. Notre promesse pourrait se résumer ainsi : faire vivre tout ce que nous aimons à Nantes, faire vivre ce qui fait Nantes, faire et refaire société en cultivant la justice", a-t-elle déclaré lors du lancement officiel de sa campagne, le 22 novembre dernier.

Face à elle et c'est inédit : la droite et le centre ont décidé de s'allier. Foulques Chombart de Lauwe, vainqueur de la primaire LR, mènera cette liste. Il pourra bénéficier de l'expertise de la haute-commissaire à l'Enfance Sarah El Haïry (Modem), de Guillaume Richard, représentant local d'Horizons, et de Valérie Oppelt, ex-candidate LREM en 2020. Autrement dit, les partis LR, Modem, Horizons et Renaissance partiront unis pour multiplier leurs chances de victoire. Farouchement opposée à la mairie socialiste, "c’est contre ces gens qu’on se bat, des gens qui sont en train de mettre notre ville en bas du classement et qu’on déteste. Moi, je suis un homme de droite, je suis quelqu’un de constant et qui sait ce qu’il veut", a lancé Foulques Chombart de Lauwe lors de son premier meeting de campagne, mercredi 14 janvier 2026, des propos relayés par Presse Océan.

L'objectif est clair : déloger Johanna Rolland et faire basculer Nantes vers le centre-droit. "Elle a choisi deux priorités qui laissent les habitants un peu médusés : faire de Nantes une ville refuge pour les migrants quels qu'ils soient, et faire 40 % de logements sociaux", déplore Foulques Chombart de Lauwe au sujet de la maire sortante dans les colonnes du quotidien Le Figaro. À l'extrême droite, le Rassemblement national (RN) soutiendra Jean‐Claude Hulot, candidat du parti à la flamme à Nantes pour les municipales 2026. Haut fonctionnaire, chevalier de la Légion d'honneur depuis 2011, il est contrôleur général économique et financier (CGEF). De l'autre côté de l'échiquier politique, La France insoumise (LFI) ne fera pas campagne avec le PS. Les Insoumis présentent leur propre liste menée par William Aucant.