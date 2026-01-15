Résultat des municipales 2026 à Nice : tous les candidats et les résultats des sondages

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Estrosi Christian Estrosi (56 élus) Christian estrosi 34 039 59,30%
Philippe Vardon Philippe Vardon (7 élus) Retrouver nice 12 279 21,39%
Jean Marc Governatori Jean Marc Governatori (6 élus) Nice écologique, soutenue par europe écologie-les verts et l'alliance écologiste indépendante 11 078 19,30%
Participation au scrutin Nice
Taux de participation 27,75%
Taux d'abstention 72,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 59 806

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Estrosi Christian Estrosi Christian estrosi 28 326 47,62%
Philippe Vardon Philippe Vardon Retrouver nice 9 931 16,69%
Jean Marc Governatori Jean Marc Governatori Nice écologique, soutenue par europe écologie-les verts et l'alliance écologiste indépendante 6 723 11,30%
Mireille Damiano Mireille Damiano Viva ! démocratie, ecologie, solidarité 5 297 8,90%
Benoît Kandel Benoît Kandel Nice pour tous 4 347 7,30%
Patrick Allemand Patrick Allemand Nice au coeur 3 908 6,57%
Valery Sohm Valery Sohm Tous pour nice 546 0,91%
Estelle Jaquet Estelle Jaquet Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 394 0,66%
Participation au scrutin Nice
Taux de participation 28,54%
Taux d'abstention 71,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 61 491

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Estrosi Christian Estrosi (52 élus) Nice ensemble 54 573 48,61%
Marie Christine Arnautu Marie Christine Arnautu (7 élus) Nice bleu marine 23 691 21,10%
Patrick Allemand Patrick Allemand (6 élus) Un autre avenir pour nice 20 033 17,84%
Olivier Bettati Olivier Bettati (4 élus) Mon parti c'est nice 13 947 12,42%
Participation au scrutin Nice
Taux de participation 53,40%
Taux d'abstention 46,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,81%
Nombre de votants 116 694

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Estrosi Christian Estrosi Nice ensemble 51 653 44,98%
Marie Christine Arnautu Marie Christine Arnautu Nice bleu marine 17 910 15,59%
Patrick Allemand Patrick Allemand Un autre avenir pour nice 17 514 15,25%
Olivier Bettati Olivier Bettati Mon parti c'est nice 11 632 10,12%
Robert Injey Robert Injey Nice, l'humain d'abord 6 178 5,38%
Philippe Vardon Philippe Vardon Immigration - islamisation - insecurite - impôts : basta ! la seule opposition 5 095 4,43%
Jacques Peyrat Jacques Peyrat Rassemblement pour nice 4 239 3,69%
Michel Cotta Michel Cotta Unissons-nous 610 0,53%
Participation au scrutin Nice
Taux de participation 54,18%
Taux d'abstention 45,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,86%
Nombre de votants 118 211
