Les résultats des élections municipales 2026 de Nice vont se jouer, sauf surprise, entre les deux immenses favoris à l'Hôtel de Ville : Christian Estrosi et Eric Ciotti.

L'essentiel Les élections municipales de 2026 à Nice auront lieu les dimanches 15 et 22 mars. Et à Nice plus qu'ailleurs, le résultat de ces municipales se jouera entre deux candidats favoris à l'élection. Christian Estrosi et Eric Ciotti se livrent une bataille sans merci dans ce scrutin azuréen.

Les résultats des municipales 2026 à Nice sont donc incertains. Un sondage sur le climat politique à Nice, mené par l'Ifop, semble donner l'avantage au maire sortant. Mais une enquête secrète a aurait donné Eric Ciotti vainqueur des municipales à Nice dans tous les cas de figure.

Suivez les dernières infos sur les élections municipales 2026 à Nice, les résultats des sondages et toute l'actu de la campagne.

14:19 - Christian Estrosi propose de réorganiser les services à Nice À Nice, les programmes des municipales commencent à se dévoiler. Christian Estrosi, candidat à sa réélection, propose une réorganisation des services municipaux pour mieux s'adapter aux nouveaux rythmes de vie des Niçois. Il envisage l'ouverture des guichets communaux un soir par semaine et la création de 1500 places en crèches, répondant ainsi aux besoins des familles et des actifs. Ce plan, axé sur le contact humain, inclut aussi des améliorations dans l'accès aux services publics. Lire sur nicepresse.com 14:06 - Une "charte de respect mutuel" pour les candidats des municipales à Nice Les insultes et petites provocations pleuvent entre les deux candidats. "A l'époque, Estrosi l'a imposé partout, au niveau national, au niveau local. Lui, maintenant, il essaie de tuer le père, d'occuper toutes les places qu'il a occupées. Aujourd'hui, il ne trouve plus que des critiques à faire à celui qui lui a tant donné", confie auprès du Monde, Anthony Borré, le directeur de cabinet et chef de campagne de Christian Estrosi. Preuve que le torchon brûle tout particulièrement à Nice : les candidats à la mairie ont signé une "charte de respect mutuel" et se sont engagés à éviter les insultes et fausses informations. Le texte, rédigé par le "Club de la presse" local, a été ratifié le lundi 1er décembre 2025, il s'agit là d'un processus tout à fait inédit. 13:45 - Une campagne municipale tendue à Nice Pour rappel, le 27 novembre dernier, Christian Estrosi publiait un communiqué dans lequel il demandait des excuses officielles à son adversaire pour les propos tenus par Hervé de Surville, "membre de l'équipe de M. Ciotti", qui avait traité M. Estrosi d'"analphabète" et d'"inculte" sur Facebook. "Ces attaques personnelles, humiliantes et méprisantes, n'ont aucune place dans le débat démocratique, écrit-il. Elles sont en totale contradiction avec les engagements répétés de M. Ciotti d' "élever le débat" et de mener une campagne "respectueuse". 13/01/26 - 18:50 - Un nouveau renfort pour Eric Ciotti à Nice Pierre Ippolito, ancien président des patrons azuréens, rejoint Eric Ciotti pour les élections municipales à Nice. Selon les informations de Nice Matin, Pierre Ippolito rejoint la liste "Le meilleur est à venir", conduite par le député UDR Eric Ciotti pour les élections municipales à Nice, une annonce qui devrait être officialisée ce mardi 13 janvier. Directeur général du Groupe Ippolito, il est notamment l'ex-président de l’UPE 06 (Union pour l’entreprise), l’antenne départementale du Medef, de 2022 à 2025, coprésident du club des entreprises de taille intermédiaire (ETI). Ce libéral, qui prône "la liberté de pouvoir entreprendre, de créer de la valeur et de la redistribuer", représente une nouvelle "belle prise" pour Eric Ciotti, précise le quotidien local.

Qui sont les candidats des municipales 2026 à Nice ?

Christian Estrosi (Horizons) a officiellement lancé sa campagne le 22 novembre dernier. Maire depuis mai 2017, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui a quitté les Républicains en 2021 pour se rapprocher d'Emmanuel Macron, arbore depuis l'étiquette Horizons, parti de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe. Il sera néanmoins soutenu par les Républicains lors des municipales 2026 à Nice, Horizons ayant accepté de soutenir en échange un candidat LR à Nîmes.

, présidente de l'association "Terre bleue", se présente elle aussi mais sans étiquette avec sa liste "Vivre Nice". "On veut qu'il y ait un dialogue, on veut que cette attractivité bénéficie à tout le monde", explique-t-elle. Avec cette candidature, elle prend clairement ses distances avec Jean-Marc Governatori. Elle faisait pourtant partie de la liste de ce dernier en 2020, elle était alors élue conseillère municipale d'opposition. Nathalie Dloussky (souverainiste), présidente du parti "Ensemble pour la grandeur de la France" se présente, tout comme Cédric Vella (Reconquête), candidat pour le parti d'Eric Zemmour.

Que disent les résultats des sondages sur les municipales 2026 à Nice ?

Le résultat d'un sondage Ifop sur les élections municipales 2026 à Nice, réalisé pour La Tribune et publié le 25 novembre 2024, donne Christian Estrosi et Eric Ciotti comme ultra-favoris du scrutin. 61 % des sondés déclarent être "satisfaits" par l'actuel maire de Nice, dont 15 % très satisfaits et 46 % assez satisfaits. Christian Estrosi "défend bien les intérêts de Nice" pour 74 % des personnes interrogées. 67 % des Niçois se déclarent également "satisfaits" du travail globalement accompli par la municipalité depuis juin 2020. Pour autant, la possibilité de voir Eric Ciotti prendre l'hôtel de ville est accueillie plutôt positivement.

Le maire de Nice sortant est la seule personnalité politique testée dans ce sondage à dépasser la barre des 50 % à la question "ferait-elle un bon maire de Nice?". 53 % des sondés répondent par l'affirmative, dont 20 % "oui, tout à fait" et 33 % "oui, plutôt". Dans les médias, la lutte a déjà commencé. "Je ne vais pas rougir d'en avoir un (sondage) qui me met plutôt en bonne position à Nice", réagissait Christian Estrosi sur Europe 1. Pour lui, Eric Ciotti - son principal concurrent : n'est "pas un grand homme politique". Quid de la couleur politique d'Eric Ciotti ? Le 25 novembre, ce dernier assurait que sa "liste n'aura pas d'étiquette politique" lors des prochaines municipales. "Sur les bulletins de vote, il n'y aura pas de logo de formation politique. Il y aura naturellement le soutien du Rassemblement national", précise l'ancien boss des Républicains, au micro de BFM Nice Côte d'Azur.

Les résultats des municipales 2026 à Nice restent néanmoins incertains. Outre les sondages, peu d'indices sortent quant aux chances de l'emporter pour l'un ou l'autre dans la baie des Anges. Reste qu'un sondage "secret" consulté par Le Figaro est sorti de terre au mois de novembre 2025. Dans toutes les hypothèses, Eric Ciotti est donné vainqueur au premier tour. Au second tour, il battrait Christian Estrosi en cas de triangulaire et de quadrangulaire. Si ces résultats restent difficiles à juger et à analyser, le sondage ne faisant pas l'objet d'un "agrément officiel" comme cela est mentionné dès la première page du document, il peut donner un début de tendance. Cela ferait office de petit séisme et de surprise à Nice, alors que Christian Estrosi brigue un quatrième mandat dans les Alpes-Maritimes.