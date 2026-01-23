Résultat des municipales 2026 à Nîmes : les dernières actus de l'élection

Voir aussi :
Sommaire

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Fournier Jean-Paul Fournier (42 élus) Choisissons nimes 11 703 41,96%
Vincent Bouget Vincent Bouget (8 élus) Nîmes citoyenne à gauche 7 384 26,47%
Yvan Lachaud Yvan Lachaud (5 élus) Nimes en mieux, l'ecologie en plus ! 5 195 18,62%
Yoann Gillet Yoann Gillet (4 élus) Le courage d'agir ! 3 605 12,92%
Participation au scrutin Nîmes
Taux de participation 32,33%
Taux d'abstention 67,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 28 576

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Fournier Jean-Paul Fournier Choisissons nimes 9 626 34,35%
Yvan Lachaud Yvan Lachaud Nîmes en mieux ! 4 410 15,73%
Vincent Bouget Vincent Bouget Nîmes citoyenne à gauche 4 395 15,68%
Yoann Gillet Yoann Gillet Le courage d'agir ! 4 019 14,34%
Daniel Richard Daniel Richard Nîmes, une ville nommée désir daniel richard l'écologie pour tous 3 417 12,19%
David Tebib David Tebib Nimes ensemble 1 511 5,39%
Stéphane Gilli Stéphane Gilli À nîmes ma liste c'est le parti animaliste 644 2,29%
Participation au scrutin Nîmes
Taux de participation 32,42%
Taux d'abstention 67,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 28 612

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Fournier Jean-Paul Fournier (41 élus) Passionnément nîmois 22 491 46,80%
Yoann Gillet Yoann Gillet (7 élus) Nîmes, ville française ! 11 734 24,41%
Sylvette Fayet Sylvette Fayet (4 élus) Vivons nimes ensemble 7 130 14,83%
Françoise Dumas Françoise Dumas (3 élus) Nimes capitale 6 699 13,94%
Participation au scrutin Nîmes
Taux de participation 58,33%
Taux d'abstention 41,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,22%
Nombre de votants 50 172

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Fournier Jean-Paul Fournier Passionnément nîmois 17 491 37,18%
Yoann Gillet Yoann Gillet Nîmes, ville française ! 10 241 21,77%
Françoise Dumas Françoise Dumas Nimes capitale 6 929 14,73%
Sylvette Fayet Sylvette Fayet Vivons nimes ensemble 5 664 12,04%
Jean-Paul Boré Jean-Paul Boré Tous pour nimes avec jean-paul boré 4 340 9,22%
Eric Firoud Eric Firoud Nîmes en avant ! 1 377 2,92%
Jean-Louis Wolber Jean-Louis Wolber Agir pour nîmes 627 1,33%
Elizabeth Pascal Elizabeth Pascal Tous nimois tous ensemble nimes notre ville 368 0,78%
Participation au scrutin Nîmes
Taux de participation 56,44%
Taux d'abstention 43,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,08%
Nombre de votants 48 531
Autour des élections à Nîmes
En savoir plus sur Nîmes