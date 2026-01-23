Résultat des municipales 2026 à Nîmes : les dernières actus de l'élection
- Dernières infos municipale à Nîmes
- Résultat municipale 2020 Nîmes
- Résultat municipale 2014 Nîmes
- Bureaux de vote Nîmes
- Nîmes (toutes les informations sur la ville)
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Nîmes (30000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
18:35 - Proust présente son projet pour Nîmes
Franck Proust présente son projet pour Nîmes, axé sur la santé et l'environnement, lors d'un point presse. Face à une pénurie de médecins traitants et aux enjeux climatiques, il propose des solutions comme des maisons de santé et un parc urbain de 34 hectares. Son objectif est de rendre la ville exemplaire par la concertation et le développement durable. Lire sur midilibre.fr
17:33 - Un candidat propose des permanences du maire chaque semaine
Julien Plantier, tête de liste de "L’avenir nîmois", propose l'instauration d'une permanence hebdomadaire du maire à Nîmes. Cette initiative vise à renforcer le lien avec la population pendant la campagne des élections municipales de 2026. Les habitants pourront ainsi aborder leurs problématiques sans rendez-vous chaque semaine. Lire sur objectifgard.com
17:03 - Les Insoumis inaugurent leur local à Nîmes
À Nîmes, la liste Nîmes écologique et solidaire, dirigée par l’Insoumis Pascal Dupretz, vient d'inaugurer son local de campagne à l'approche des municipales du 15 mars. Ce lieu, dédié à la convivialité et à l’échange, sert à diffuser leur programme axé sur l’écologie et la solidarité. Pascal Dupretz prévoit des actions régulières dans la ville pour promouvoir la participation citoyenne et répondre aux enjeux d'inflation et de transports. Lire sur objectifgard.com
16:14 - Vincent Bouget présente son livre « Si je vous dis Nîmes »
Vincent Bouget, candidat de la gauche unie, a présenté son livre "Si je vous dis Nîmes" ce jeudi 22 janvier à Nîmes. Il s'engage dans les élections municipales en partageant les réflexions des habitants, soulignant l'importance de leur voix dans la construction d'un projet commun pour la ville. Ce livre témoigne d'une consultation citoyenne enrichissante. Lire sur objectifgard.com
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Fournier (42 élus) Choisissons nimes
|11 703
|41,96%
|Vincent Bouget (8 élus) Nîmes citoyenne à gauche
|7 384
|26,47%
|Yvan Lachaud (5 élus) Nimes en mieux, l'ecologie en plus !
|5 195
|18,62%
|Yoann Gillet (4 élus) Le courage d'agir !
|3 605
|12,92%
|Participation au scrutin
|Nîmes
|Taux de participation
|32,33%
|Taux d'abstention
|67,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|28 576
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Fournier Choisissons nimes
|9 626
|34,35%
|Yvan Lachaud Nîmes en mieux !
|4 410
|15,73%
|Vincent Bouget Nîmes citoyenne à gauche
|4 395
|15,68%
|Yoann Gillet Le courage d'agir !
|4 019
|14,34%
|Daniel Richard Nîmes, une ville nommée désir daniel richard l'écologie pour tous
|3 417
|12,19%
|David Tebib Nimes ensemble
|1 511
|5,39%
|Stéphane Gilli À nîmes ma liste c'est le parti animaliste
|644
|2,29%
|Participation au scrutin
|Nîmes
|Taux de participation
|32,42%
|Taux d'abstention
|67,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|28 612
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Fournier (41 élus) Passionnément nîmois
|22 491
|46,80%
|Yoann Gillet (7 élus) Nîmes, ville française !
|11 734
|24,41%
|Sylvette Fayet (4 élus) Vivons nimes ensemble
|7 130
|14,83%
|Françoise Dumas (3 élus) Nimes capitale
|6 699
|13,94%
|Participation au scrutin
|Nîmes
|Taux de participation
|58,33%
|Taux d'abstention
|41,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,22%
|Nombre de votants
|50 172
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Fournier Passionnément nîmois
|17 491
|37,18%
|Yoann Gillet Nîmes, ville française !
|10 241
|21,77%
|Françoise Dumas Nimes capitale
|6 929
|14,73%
|Sylvette Fayet Vivons nimes ensemble
|5 664
|12,04%
|Jean-Paul Boré Tous pour nimes avec jean-paul boré
|4 340
|9,22%
|Eric Firoud Nîmes en avant !
|1 377
|2,92%
|Jean-Louis Wolber Agir pour nîmes
|627
|1,33%
|Elizabeth Pascal Tous nimois tous ensemble nimes notre ville
|368
|0,78%
|Participation au scrutin
|Nîmes
|Taux de participation
|56,44%
|Taux d'abstention
|43,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,08%
|Nombre de votants
|48 531
- Nîmes (30000)
- Ecole primaire à Nîmes
- Maternités à Nîmes
- Crèches et garderies à Nîmes
- Classement des collèges à Nîmes
- Salaires à Nîmes
- Impôts à Nîmes
- Dette et budget de Nîmes
- Climat et historique météo de Nîmes
- Accidents à Nîmes
- Délinquance à Nîmes
- Inondations à Nîmes
- Nombre de médecins à Nîmes
- Pollution à Nîmes
- Entreprises à Nîmes
- Prix immobilier à Nîmes