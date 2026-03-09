Résultat municipale 2026 à Niort : suivez l'élection et les actus des candidats
Résultat de l'élection municipale 2026 à Niort [EN DIRECT]
A Niort, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Niort
09:16 - Jérôme Baloge annonce des subventions pour le Niort Rugby Club
La Ville de Niort a réagi au dépôt de bilan du Niort Rugby Club en annonçant des aides financières pour soutenir le club affecté par cette crise. Le maire Jérôme Baloge a annoncé près de 200 000 euros et une transformation de subvention pour aider à la cessation de paiement. Ces engagements visent à repenser le modèle économique du club afin de terminer la saison. Lire sur actu.fr
02/03/26 - 17:01 - Pour que les personnes à mobilité réduite puissent voter, la ville de Niort propose un service de transport
À Niort, la municipalité met en place un service de transport gratuit afin de faciliter l'accès aux bureaux de vote pour les personnes à mobilité réduite. Les demandes peuvent être effectuées par téléphone jusqu'à quelques jours avant chaque tour des élections municipales de 2026. Ce dispositif témoigne de l'engagement de Niort pour l'inclusion. Lire sur niortinfo.media
28/02/26 - 11:41 - Niort lance un bureau de vote inclusif pour 2026
À Niort, un bureau de vote inclusif sera mis en place début mars pour aider les personnes en situation de handicap à se préparer aux élections municipales des 15 et 22 mars. Cet événement permettra aux participants de découvrir les étapes du vote en conditions réelles. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 2 mars. Lire sur niortinfo.media
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Niort ?
Qui est candidat à Niort pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Niort sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Jérôme Baloge
Liste divers centre
Niort, c'est tous ensemble!
|
|
Céline Bonnet-Derisbourg
Liste du Rassemblement National
ENSEMBLE, osons le changement pour Niort
|
|
Sébastien Mathieu
Liste d'union à gauche
Niort à Gauche
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme Baloge (39 élus) Niort, tous ensemble !
|10 649
|67,98%
|
|François Gibert (4 élus) Niort énergie nouvelle
|2 934
|18,73%
|
|Jeremy Robineau (2 élus) Solidaires par nature !
|1 502
|9,58%
|
|Jean Romée Charbonneau Rassemblement pour niort
|578
|3,69%
|Participation au scrutin
|Niort
|Taux de participation
|41,32%
|Taux d'abstention
|58,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 959
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme Baloge (36 élus) Niort, c'est ensemble
|12 304
|54,31%
|
|Genevieve Gaillard (5 élus) Niort j'adore
|4 610
|20,35%
|
|Nathalie Seguin (2 élus) A niort l'humain d'abord ! la gauche de combat avec les niortais
|2 337
|10,31%
|
|Amaury Breuille (1 élu) Niort vert l'avenir
|1 725
|7,61%
|
|Jean-Romée Charbonneau (1 élu) Niort bleu marine
|1 676
|7,39%
|
|Participation au scrutin
|Niort
|Taux de participation
|59,31%
|Taux d'abstention
|40,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,79%
|Nombre de votants
|23 302
