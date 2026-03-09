Résultat municipale 2026 à Niort : suivez l'élection et les actus des candidats

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Niort ?

Qui est candidat à Niort pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Niort sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Jérôme Baloge
Jérôme Baloge Liste divers centre
Niort, c'est tous ensemble!
  • Jérôme Baloge
  • Sophie Boutrit
  • Nicolas Videau
  • Katia Poncelet
  • Thibault Hébrard
  • Chloé Banlier
  • François Guyon
  • Yamina Boudahmani
  • Nicolas Robin
  • Aurore Nadal
  • Bastien Marchive
  • Valérie Volland
  • Dominique Six
  • Catherine Roussillon
  • Maximilien Saint-Cast
  • Annie-Laurence Fourel
  • Elmano Martins
  • Rose-Marie Nieto
  • Gilles Normand
  • Christelle Chassagne
  • Michel Pailley
  • Véronique Rouillé-Surault
  • Florent Simmonet
  • Stéphanie Antigny
  • Philippe Terrassin
  • Florence Villes
  • Romain Dupeyrou
  • Yvonne Vacker
  • Gérard Lefèvre
  • Lydia Zanatta
  • Hervé Gérard
  • Jyan Mohammed
  • Jean-Claude Siron
  • Marie-Pascaline Chollet
  • Hocine Telali
  • Ségolène Bardet
  • Karl Breteau
  • Anne-Sophie Godart-Cuaz
  • Hugo Pasquet--Maulinard
  • Camille Drouillard
  • Romain Boeuf-Alary
  • Iléa Lahaye-Goncalvez
  • Tom Gilbert
  • Alexandra Lagrange
  • Adrien Grimaud
Céline Bonnet-Derisbourg
Céline Bonnet-Derisbourg Liste du Rassemblement National
ENSEMBLE, osons le changement pour Niort
  • Céline Bonnet-Derisbourg
  • Laurent Lacourarie
  • Rachel Monnerot Dumaine
  • Laurent Rousseau
  • Cathy Garreau
  • Enguerrand Resch
  • Patricia Tarin
  • Jérôme Bouchaud
  • Ioana Perolle
  • Jack Huguenot
  • Marianne Leonard
  • Baptiste Delot
  • Francoise Lesparre
  • Frédéric Rosa Antonio
  • Sandrine Michaud
  • Franzy Rabin
  • Bernadette Vial
  • Patrick Balland
  • Anaïs Bird
  • Giovanni Vitillo
  • Julie Bonnin
  • Matthew Quinard
  • Baya Dautais
  • Pierre Di Mauro
  • Patricia Ecotière
  • Cedric Metivier
  • Monique Martins
  • David Perolle
  • Ghislaine Chassin
  • Christophe Blondeau
  • Annette Thellier
  • Jean Bichon
  • Gisèle Arrieta
  • Guy Le Strujon
  • Murielle Touillet
  • Médéric Escarmant
  • Jacqueline Boutin
  • André Moron
  • Régine Vergnaud
  • Philippe Reynaud
  • Josette Fort
  • Raphaël Bocquet
  • Claudie Grisun
  • Alain Goichon
  • Perrine Calonne
  • Alexandre Boutier
Sébastien Mathieu
Sébastien Mathieu Liste d'union à gauche
Niort à Gauche
  • Sébastien Mathieu
  • Julie Siaudeau
  • Yann Jezequel
  • Patricia Rocher
  • Baptiste Peyraud
  • Maëlle Lebeltel
  • François Charron
  • Alia Enard
  • Karl Forterre
  • Philippine Ruther
  • David Moreau
  • Aurélie Mercier
  • Michel Francheteau
  • Carine Gautron
  • Elie Favrelière
  • Nadia Joyeux
  • François Gibert
  • Béatrice Delafond
  • Patrick Delaunay
  • Annie Ducroc Lambert
  • Abdelghani Ammari
  • Mathilde Chemin
  • Christian Le Guet
  • Morgane Bailly
  • Benoît Facquier
  • Valérie Gayoux
  • Thierry Hospital
  • Anne Azoulay
  • Santiago Bucero
  • Valérie Mazé
  • Thibaut Jaillet
  • Jocelyne Bénard
  • Romain Guillot
  • Sarah Chkarat
  • Thierry Verzeni Laborde
  • Amandine Hubert
  • Jérémy Roggy
  • Mathilde David
  • Cyril Barnier
  • Angélique Chopin
  • Joël Cottennec
  • Isabelle Verdeau
  • Lélio Moreau
  • Tiphaine Eyssautier
  • Jean-Marc Laurent

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme Baloge
Jérôme Baloge (39 élus) Niort, tous ensemble ! 		10 649 67,98%
  • Jérôme Baloge
  • Rose-Marie Nieto
  • Michel Pailley
  • Christelle Chassagne
  • Romain Dupeyrou
  • Christine Hypeau
  • Bastien Marchive
  • Yamina Boudahmani
  • Dominique Six
  • Anne-Lydie Larribau
  • Nicolas Videau
  • Valérie Bely-Volland
  • Elmano Martins
  • Sophie Boutrit
  • Gérard Lefevre
  • Aurore Nadal
  • Guillaume Juin
  • Marie-Paule Millasseau
  • Thibault Hebrard
  • Jeanine Barbotin
  • Florent Simmonet
  • Yvonne Vacker
  • Eric Persais
  • Florence Villes
  • Lucien-Jean Lahousse
  • Stéphanie Antigny
  • François Guyon
  • Lydia Zanatta
  • Philippe Terrassin
  • Ségolène Bardet
  • Nicolas Robin
  • Mélina Taché
  • Hervé Gerard
  • Noélie Ferreira
  • David Michaut
  • Aline Di Meglio
  • Karl Breteau
  • Fatima Pereira
  • Baptiste David
François Gibert
François Gibert (4 élus) Niort énergie nouvelle 		2 934 18,73%
  • François Gibert
  • Cathy Corinne Girardin
  • Sébastien Mathieu
  • Véronique Bonnet-Leclerc
Jeremy Robineau
Jeremy Robineau (2 élus) Solidaires par nature ! 		1 502 9,58%
  • Jeremy Robineau
  • Elsa Fortage
Jean Romée Charbonneau
Jean Romée Charbonneau Rassemblement pour niort 		578 3,69%
Participation au scrutin Niort
Taux de participation 41,32%
Taux d'abstention 58,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 959

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme Baloge
Jérôme Baloge (36 élus) Niort, c'est ensemble 		12 304 54,31%
  • Jérôme Baloge
  • Rose-Marie Nieto
  • Alain Baudin
  • Dominique Jeuffrault
  • Alain Grippon
  • Anne-Lydie Holtz
  • Michel Pailley
  • Agnès Jarry
  • Romain Dupeyrou
  • Carole Bruneteau
  • Simon Laplace
  • Yamina Boudahmani
  • Lucien-Jean Lahousse
  • Jeanine Barbotin
  • Sébastien Parthenay
  • Cécilia San Martin Zbinden
  • Eric Persais
  • Sylvette Rimbaud
  • Guillaume Juin
  • Marie Paule Millasseau
  • Florent Simmonet
  • Christelle Chassagne
  • Marc Thebault
  • Christine Hypeau
  • Luc Delagarde
  • Marie-Chantal Garenne
  • Dominique Six
  • Jacqueline Lefebvre
  • Elmano Martins
  • Yvonne Vacker
  • Fabrice Descamps
  • Elisabeth Beauvais
  • Jacques Arthur
  • Catherine Reyssat
  • Dominique Desquins
  • Valérie Bely-Volland
Genevieve Gaillard
Genevieve Gaillard (5 élus) Niort j'adore 		4 610 20,35%
  • Genevieve Gaillard
  • Pascal Duforestel
  • Elodie Truong
  • Alain Piveteau
  • Josiane Metayer
Nathalie Seguin
Nathalie Seguin (2 élus) A niort l'humain d'abord ! la gauche de combat avec les niortais 		2 337 10,31%
  • Nathalie Seguin
  • Nicolas Marjault
Amaury Breuille
Amaury Breuille (1 élu) Niort vert l'avenir 		1 725 7,61%
  • Amaury Breuille
Jean-Romée Charbonneau
Jean-Romée Charbonneau (1 élu) Niort bleu marine 		1 676 7,39%
  • Jean-Romée Charbonneau
Participation au scrutin Niort
Taux de participation 59,31%
Taux d'abstention 40,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,79%
Nombre de votants 23 302

