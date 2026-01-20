Résultat des municipales 2026 à Périgueux : ce qu'il faut savoir dès maintenant

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Delphine Labails Delphine Labails (25 élus) Ensemble, dessinons perigueux 3 170 40,55%
Antoine Audi Antoine Audi (5 élus) J'aime perigueux 2 381 30,46%
Patrick Palem Patrick Palem (5 élus) Patrick palem perigueux 2020 2 265 28,97%
Participation au scrutin Périgueux
Taux de participation 44,91%
Taux d'abstention 55,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 076

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine Audi Antoine Audi J'aime perigueux 1 439 19,15%
Delphine Labails Delphine Labails Ensemble, dessinons perigueux 1 305 17,37%
Patrick Palem Patrick Palem Patrick palem perigueux 2020 1 164 15,49%
Michel Moyrand Michel Moyrand Renovons perigueux avec michel moyrand 1 032 13,73%
Hélène Reys Hélène Reys Collectif citoyen périgueux 878 11,68%
Laurent Rouquie Laurent Rouquie Mon parti c'est périgueux ! 676 9,00%
François Carême François Carême Perigueux 2020 - cap sur l'ecologie 552 7,34%
Elisabeth Dartencet Elisabeth Dartencet Pour périgueux 465 6,19%
Participation au scrutin Périgueux
Taux de participation 43,13%
Taux d'abstention 56,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 754

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine Audi Antoine Audi (27 élus) Ensemble reveillons perigueux 5 942 50,71%
Michel Moyrand Michel Moyrand (8 élus) Continuons d'écrire périgueux 5 774 49,28%
Participation au scrutin Périgueux
Taux de participation 67,42%
Taux d'abstention 32,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,53%
Nombre de votants 12 272

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Moyrand Michel Moyrand Continuons d'écrire périgueux 4 948 46,62%
Antoine Audi Antoine Audi Ensemble reveillons perigueux 4 195 39,52%
Jean-Paul Daudou Jean-Paul Daudou Ensemble pour perigueux 1 470 13,85%
Participation au scrutin Périgueux
Taux de participation 63,11%
Taux d'abstention 36,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,60%
Nombre de votants 11 486
