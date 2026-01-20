Résultat des municipales 2026 à Périgueux : ce qu'il faut savoir dès maintenant
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Périgueux (24000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
14:23 - Le commerçant Jimmy Gaborit se présente aux municipales à Périgueux
À Périgueux, Jimmy Gaborit se présente aux élections municipales de 2026, après avoir fait partie d'une précédente liste. Il prône des idées telles que la sécurité, le commerce de proximité et l'amélioration de l'habitat, tout en visant à dynamiser la ville. Avec son collectif, il vise à instaurer un cadre de vie agréable et engagé. Lire sur sudouest.fr
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Delphine Labails (25 élus) Ensemble, dessinons perigueux
|3 170
|40,55%
|Antoine Audi (5 élus) J'aime perigueux
|2 381
|30,46%
|Patrick Palem (5 élus) Patrick palem perigueux 2020
|2 265
|28,97%
|Participation au scrutin
|Périgueux
|Taux de participation
|44,91%
|Taux d'abstention
|55,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 076
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine Audi J'aime perigueux
|1 439
|19,15%
|Delphine Labails Ensemble, dessinons perigueux
|1 305
|17,37%
|Patrick Palem Patrick palem perigueux 2020
|1 164
|15,49%
|Michel Moyrand Renovons perigueux avec michel moyrand
|1 032
|13,73%
|Hélène Reys Collectif citoyen périgueux
|878
|11,68%
|Laurent Rouquie Mon parti c'est périgueux !
|676
|9,00%
|François Carême Perigueux 2020 - cap sur l'ecologie
|552
|7,34%
|Elisabeth Dartencet Pour périgueux
|465
|6,19%
|Participation au scrutin
|Périgueux
|Taux de participation
|43,13%
|Taux d'abstention
|56,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 754
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine Audi (27 élus) Ensemble reveillons perigueux
|5 942
|50,71%
|Michel Moyrand (8 élus) Continuons d'écrire périgueux
|5 774
|49,28%
|Participation au scrutin
|Périgueux
|Taux de participation
|67,42%
|Taux d'abstention
|32,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,53%
|Nombre de votants
|12 272
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Moyrand Continuons d'écrire périgueux
|4 948
|46,62%
|Antoine Audi Ensemble reveillons perigueux
|4 195
|39,52%
|Jean-Paul Daudou Ensemble pour perigueux
|1 470
|13,85%
|Participation au scrutin
|Périgueux
|Taux de participation
|63,11%
|Taux d'abstention
|36,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,60%
|Nombre de votants
|11 486
