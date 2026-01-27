Résultat des municipales 2026 à Perpignan : ce qu'il faut savoir sur l'élection

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis Aliot Louis Aliot (42 élus) Perpignan, l'avenir en grand 15 743 53,09%
Jean-Marc Pujol Jean-Marc Pujol (13 élus) Perpignan pour vous 13 908 46,90%
Participation au scrutin Perpignan
Taux de participation 47,23%
Taux d'abstention 52,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 31 636

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis Aliot Louis Aliot Perpignan, l'avenir en grand 9 273 35,65%
Jean-Marc Pujol Jean-Marc Pujol Perpignan pour vous 4 794 18,43%
Agnès Langevine Agnès Langevine Enfin l'écologie ! tout perpignan avec agnès langevine 3 774 14,51%
Romain Grau Romain Grau Pour perpignan 3 425 13,17%
Caroline Forgues Caroline Forgues L'alternative ! perpignan écologique et solidaire 1 710 6,57%
Clotilde Ripoull Clotilde Ripoull Libres ! 1 560 5,99%
Olivier Amiel Olivier Amiel Perpignan la républicaine 936 3,59%
Alexandre Bolo Alexandre Bolo Rassemblement pour perpignan 335 1,28%
Pascale Advenard Pascale Advenard Faire entendre le camp des travailleurs 197 0,75%
Participation au scrutin Perpignan
Taux de participation 39,73%
Taux d'abstention 60,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 26 565

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc Pujol Jean-Marc Pujol (43 élus) Perpignan pour tous 21 786 55,11%
Louis Aliot Louis Aliot (12 élus) Perpignan ensemble soutenue par le rassemblement bleu marine 17 744 44,88%
Participation au scrutin Perpignan
Taux de participation 62,75%
Taux d'abstention 37,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 8,45%
Nombre de votants 43 179

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis Aliot Louis Aliot Perpignan ensemble soutenue par le rassemblement bleu marine 12 949 34,18%
Jean-Marc Pujol Jean-Marc Pujol Perpignan pour tous 11 617 30,67%
Jacques Cresta Jacques Cresta Liste des forces de gauche et citoyenne 4 497 11,87%
Clotilde Ripoull Clotilde Ripoull Perpignan equilibre 3 646 9,62%
Jean Codognès Jean Codognès Jean codognes, croire en perpignan 2 147 5,66%
Philippe Simon Philippe Simon Jeunes engages, endavant perpinya 1 067 2,81%
Stéphanie Font Stéphanie Font Perpignan a gauche vraiment 851 2,24%
Axel Belliard Axel Belliard Place aux perpignanais(es)! 719 1,89%
Liberto Plana Liberto Plana Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 384 1,01%
Participation au scrutin Perpignan
Taux de participation 56,99%
Taux d'abstention 43,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,41%
Nombre de votants 39 214
