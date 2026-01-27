Résultat des municipales 2026 à Perpignan : ce qu'il faut savoir sur l'élection
- Dernières infos municipale à Perpignan
- Résultat municipale 2020 Perpignan
- Résultat municipale 2014 Perpignan
- Bureaux de vote Perpignan
- Perpignan (toutes les informations sur la ville)
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Perpignan (66000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats…
14:39 - Mickaël Idrac reçoit Jean-Luc Mélenchon à Perpignan
Jean-Luc Mélenchon sera à Perpignan pour soutenir Mickaël Idrac, candidat de La France Insoumise, à deux semaines du premier tour des Municipales 2026. Cette visite, cruciale pour mobiliser le vote populaire, pourrait aider Idrac à dépasser le Rassemblement national selon les sondages initiaux. La campagne mettra l'accent sur des propositions comme le pouvoir d'achat et le climat. Lire sur actu.fr
13:39 - Louis Aliot lance sa campagne à Perpignan
Louis Aliot, maire de Perpignan et candidat à sa réélection, a tenu sa première réunion publique pour les élections municipales de 2026, mettant en avant la sécurité, l'économie et la santé comme priorités. Lors de cet événement, il a exprimé son mécontentement face à la situation de la délinquance et a proposé d'accroître les effectifs de police. Sa campagne inclura des réunions de quartier et un meeting en mars, tout en soulignant la nécessité d'un soutien accru de l'État pour améliorer la sécurité. Lire sur madeinperpignan.com
12:56 - Langevine lance sa campagne pour Perpignan 2026
Agnès Langevine a lancé sa campagne pour les élections municipales de 2026 à Perpignan lors d'une réunion publique le 2 décembre. Elle a présenté ses propositions axées sur la précarité, le logement et la jeunesse, tout en plaidant pour des améliorations environnementales et des mesures éducatives face aux carences des services publics. Sa méthode vise à mobiliser les Perpignanais autour d'un projet collectif pour une ville qui reflète leurs attentes. Lire sur madeinperpignan.com
12:38 - Un sondage Ifop déstabilise les soutiens de Mathias Blanc
À Perpignan, le Parti Radical de Gauche 66 pourrait se désolidariser de Mathias Blanc, candidat socialiste, face à un sondage Ifop défavorable. Vincent Malherbe appelle à l'unité derrière Agnès Langevine et Annabelle Brunet pour éviter une division bénéfique au Rassemblement national, comme en 2020. Malgré cela, Guy Esclopé maintient le soutien à Blanc pour l’instant. Lire sur madeinperpignan.com
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Aliot (42 élus) Perpignan, l'avenir en grand
|15 743
|53,09%
|Jean-Marc Pujol (13 élus) Perpignan pour vous
|13 908
|46,90%
|Participation au scrutin
|Perpignan
|Taux de participation
|47,23%
|Taux d'abstention
|52,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|31 636
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Aliot Perpignan, l'avenir en grand
|9 273
|35,65%
|Jean-Marc Pujol Perpignan pour vous
|4 794
|18,43%
|Agnès Langevine Enfin l'écologie ! tout perpignan avec agnès langevine
|3 774
|14,51%
|Romain Grau Pour perpignan
|3 425
|13,17%
|Caroline Forgues L'alternative ! perpignan écologique et solidaire
|1 710
|6,57%
|Clotilde Ripoull Libres !
|1 560
|5,99%
|Olivier Amiel Perpignan la républicaine
|936
|3,59%
|Alexandre Bolo Rassemblement pour perpignan
|335
|1,28%
|Pascale Advenard Faire entendre le camp des travailleurs
|197
|0,75%
|Participation au scrutin
|Perpignan
|Taux de participation
|39,73%
|Taux d'abstention
|60,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|26 565
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc Pujol (43 élus) Perpignan pour tous
|21 786
|55,11%
|Louis Aliot (12 élus) Perpignan ensemble soutenue par le rassemblement bleu marine
|17 744
|44,88%
|Participation au scrutin
|Perpignan
|Taux de participation
|62,75%
|Taux d'abstention
|37,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|8,45%
|Nombre de votants
|43 179
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Aliot Perpignan ensemble soutenue par le rassemblement bleu marine
|12 949
|34,18%
|Jean-Marc Pujol Perpignan pour tous
|11 617
|30,67%
|Jacques Cresta Liste des forces de gauche et citoyenne
|4 497
|11,87%
|Clotilde Ripoull Perpignan equilibre
|3 646
|9,62%
|Jean Codognès Jean codognes, croire en perpignan
|2 147
|5,66%
|Philippe Simon Jeunes engages, endavant perpinya
|1 067
|2,81%
|Stéphanie Font Perpignan a gauche vraiment
|851
|2,24%
|Axel Belliard Place aux perpignanais(es)!
|719
|1,89%
|Liberto Plana Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|384
|1,01%
|Participation au scrutin
|Perpignan
|Taux de participation
|56,99%
|Taux d'abstention
|43,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,41%
|Nombre de votants
|39 214
- Perpignan (66000)
- Ecole primaire à Perpignan
- Maternités à Perpignan
- Crèches et garderies à Perpignan
- Classement des collèges à Perpignan
- Salaires à Perpignan
- Impôts à Perpignan
- Dette et budget de Perpignan
- Climat et historique météo de Perpignan
- Accidents à Perpignan
- Délinquance à Perpignan
- Inondations à Perpignan
- Nombre de médecins à Perpignan
- Pollution à Perpignan
- Entreprises à Perpignan
- Prix immobilier à Perpignan