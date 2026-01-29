Résultat des municipales 2026 à Poitiers : les infos

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Leonore Moncond'huy
Leonore Moncond'huy (38 élus) Poitiers collectif, ecologie, justice sociale et democratie 		5 995 42,83%
  • Leonore Moncond'huy
  • Bastien Bernela
  • Julie Reynard
  • Laurent Lucaud
  • Ombeline Dagicour
  • Antoine Sureaud
  • Julie Fontaine
  • Charles Reverchon-Billot
  • Elisabeth Naveau Diop
  • Stephane Allouch
  • Lisa Belluco
  • Robert Rochaud
  • Coralie Breuille-Jean
  • Jean-Louis Fourcaud
  • Alexandra Besnard
  • Frankie Angebault
  • Claude Thibault
  • Kentin Plinguet
  • Helene Paumier
  • Theo Saget
  • Nathalie Rimbault-Herigault
  • Maxime Pedeboscq
  • Laurence Daury Reig
  • Alois Gaborit
  • Samira Barro
  • Rafael Dos Santos Cruz
  • Zoe Lorioux-Chevalier
  • Didier Dargere
  • Alexandra Duval
  • Vincent Gatel
  • Elodie Bonnafous
  • Amir Mistrih
  • Agnes Dione
  • Pierre Nenez
  • Chantal Nocquet
  • Pierre Rigollet
  • Clemence Pourroy
  • Christian Michot
Alain Claeys
Alain Claeys (9 élus) Poitiers, l'avenir s'écrit à taille humaine 		4 983 35,60%
  • Alain Claeys
  • Carine Gilles
  • Aurelien Bourdier
  • Beatrice Bejanin
  • François Blanchard
  • Monique Hernandez
  • Bouziane Fourka
  • Lucile Vallet
  • Abderrazak Halloumi
Anthony Brottier
Anthony Brottier (6 élus) Anthony brottier "ma priorite c'est vous" 		3 018 21,56%
  • Anthony Brottier
  • Sylvie Sap
  • Pierre-Etienne Rouet
  • Solange Baikoua
  • Didier Longueville
  • Isabelle Chedaneau
Participation au scrutin Poitiers
Taux de participation 33,19%
Taux d'abstention 66,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 14 504

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Claeys
Alain Claeys Poitiers, l'avenir s'écrit à taille humaine 		4 382 28,21%
Leonore Moncond'huy
Leonore Moncond'huy Poitiers collectif, ecologie, justice sociale et democratie 		3 711 23,89%
Anthony Brottier
Anthony Brottier Anthony brottier "ma priorite c'est vous" 		2 854 18,37%
Christiane Fraysse
Christiane Fraysse Osons 2020, écologique, sociale, solidaire et citoyenne 		1 547 9,96%
Thierry Alquier
Thierry Alquier Poitiers autrement 		1 525 9,81%
Kévin Courtois
Kévin Courtois Rassembler poitiers 		886 5,70%
Manon Labaye
Manon Labaye Poitiers anticapitaliste 		457 2,94%
Ludovic Gaillard
Ludovic Gaillard Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		170 1,09%
Participation au scrutin Poitiers
Taux de participation 36,40%
Taux d'abstention 63,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 891

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Claeys
Alain Claeys (38 élus) Poitiers tout simplement 		10 278 41,08%
  • Alain Claeys
  • Laurence Vallois-Rouet
  • Francis Chalard
  • Nathalie Rimbault-Raitiere
  • Aurélien Tricot
  • Anne Gerard
  • El Mustapha Belgsir
  • Jacqueline Gaubert
  • Bernard Cornu
  • Eliane Rousseau
  • Jean-Marie Compte
  • Christine Sarrazin-Baudoux
  • Daniel Hofnung
  • Christine Burgeres
  • Patrick Coronas
  • Patricia Persico
  • Yves Jean
  • Michèle Faury-Chartier
  • Jean-Daniel Blusseau
  • Francette Morceau
  • Abderrazak Halloumi
  • Diane Guerineau
  • Laurent Lucaud
  • Peggy Tomasini
  • Michel Berthier
  • Marie-Thérèse Pintureau
  • Georges Stupar
  • Régine Faget-Laprie
  • François Blanchard
  • Coralie Breuille
  • Jean-Baptiste Ricco
  • Clotilde Ballon
  • Thierry Mirebeau
  • Martine Gaboreau
  • Christian Petit
  • Nicole Bordes
  • Jules Aime
  • Michèle Henri
Jacqueline Daigre
Jacqueline Daigre (9 élus) Des idees pour decider 		8 552 34,18%
  • Jacqueline Daigre
  • Philippe Palisse
  • Stéphanie Delhumeau-Didelot
  • Edouard Roblot
  • Marie-Dolores Prost
  • Sylvain Pothier-Leroux
  • Martine Aperce
  • Jean-José Massol
  • Valérie Franchet-Jubert
Christiane Fraysse
Christiane Fraysse (4 élus) Osons poitiers, écologique, sociale, solidaire et citoyenne 		3 766 15,05%
  • Christiane Fraysse
  • Jacques Arfeuillère
  • Manon Labaye
  • Thierry Grasset
Alain Verdin
Alain Verdin (2 élus) Rassemblement bleu marine a poitiers 		2 420 9,67%
  • Alain Verdin
  • Aïcha Houssein
Participation au scrutin Poitiers
Taux de participation 54,48%
Taux d'abstention 45,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,80%
Nombre de votants 25 737

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Claeys
Alain Claeys Poitiers tout simplement 		8 521 35,66%
Jacqueline Daigre
Jacqueline Daigre Des idees pour decider 		5 763 24,11%
Christiane Fraysse
Christiane Fraysse Osons poitiers, écologique, sociale, solidaire et citoyenne 		3 653 15,28%
Alain Verdin
Alain Verdin Rassemblement bleu marine a poitiers 		2 861 11,97%
Éric Duboc
Éric Duboc Notre parti c'est poitiers 		2 418 10,11%
Ludovic Gaillard
Ludovic Gaillard Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		678 2,83%
Participation au scrutin Poitiers
Taux de participation 52,19%
Taux d'abstention 47,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,51%
Nombre de votants 24 763
