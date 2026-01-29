Résultat des municipales 2026 à Poitiers : les infos
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Poitiers (86000) est dévoilé les 15 et 22 mars 2026. Suivez la campagne dans la ville avec notre revue de presse jusqu'aux résultats des municipales…
13:10 - François Blanchard se lance dans les municipales à Poitiers
François Blanchard, candidat socialiste, a annoncé sa candidature pour les élections municipales de mars 2026 à Poitiers. Lors d'une conférence de presse, il a présenté Élodie Bonnafous comme sa potentielle première adjointe, renforçant ainsi son projet de gouvernance pour la ville et la communauté de Grand Poitiers. Cette démarche s'inscrit dans un souci de transparence vis-à-vis des citoyens. Lire sur lanouvellerepublique.fr
12:51 - Sacha Houlié se retire des élections à Poitiers
À Poitiers, Sacha Houlié a annoncé qu'il ne se présentera pas aux élections municipales de 2026, malgré les spéculations sur son engagement. Il souligne l'absence de rassemblement parmi les listes de gauche et déplore le manque d'une vision commune pour la ville. Houlié se propose néanmoins d'accompagner les équipes élues dans leur action. Lire sur le7.info
Résultat des élections municipales 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Leonore Moncond'huy (38 élus) Poitiers collectif, ecologie, justice sociale et democratie
|5 995
|42,83%
|
|Alain Claeys (9 élus) Poitiers, l'avenir s'écrit à taille humaine
|4 983
|35,60%
|
|Anthony Brottier (6 élus) Anthony brottier "ma priorite c'est vous"
|3 018
|21,56%
|
|Participation au scrutin
|Poitiers
|Taux de participation
|33,19%
|Taux d'abstention
|66,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 504
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Claeys Poitiers, l'avenir s'écrit à taille humaine
|4 382
|28,21%
|Leonore Moncond'huy Poitiers collectif, ecologie, justice sociale et democratie
|3 711
|23,89%
|Anthony Brottier Anthony brottier "ma priorite c'est vous"
|2 854
|18,37%
|Christiane Fraysse Osons 2020, écologique, sociale, solidaire et citoyenne
|1 547
|9,96%
|Thierry Alquier Poitiers autrement
|1 525
|9,81%
|Kévin Courtois Rassembler poitiers
|886
|5,70%
|Manon Labaye Poitiers anticapitaliste
|457
|2,94%
|Ludovic Gaillard Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|170
|1,09%
|Participation au scrutin
|Poitiers
|Taux de participation
|36,40%
|Taux d'abstention
|63,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 891
Résultat des élections municipales 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Claeys (38 élus) Poitiers tout simplement
|10 278
|41,08%
|
|Jacqueline Daigre (9 élus) Des idees pour decider
|8 552
|34,18%
|
|Christiane Fraysse (4 élus) Osons poitiers, écologique, sociale, solidaire et citoyenne
|3 766
|15,05%
|
|Alain Verdin (2 élus) Rassemblement bleu marine a poitiers
|2 420
|9,67%
|
|Participation au scrutin
|Poitiers
|Taux de participation
|54,48%
|Taux d'abstention
|45,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,80%
|Nombre de votants
|25 737
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Claeys Poitiers tout simplement
|8 521
|35,66%
|Jacqueline Daigre Des idees pour decider
|5 763
|24,11%
|Christiane Fraysse Osons poitiers, écologique, sociale, solidaire et citoyenne
|3 653
|15,28%
|Alain Verdin Rassemblement bleu marine a poitiers
|2 861
|11,97%
|Éric Duboc Notre parti c'est poitiers
|2 418
|10,11%
|Ludovic Gaillard Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|678
|2,83%
|Participation au scrutin
|Poitiers
|Taux de participation
|52,19%
|Taux d'abstention
|47,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,51%
|Nombre de votants
|24 763
