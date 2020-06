16:30 - Les derniers résultats des municipales à Aix

Les derniers résultats des municipales à Aix avaient placé Maryse Joissains Masini en tête au premier tour il y a six ans avec 37,79%, devant Edouard Baldo avec 19,65%, Bruno Genzana avec 11,31%, Catherine Rouvier avec 10,41%, François-Xavier De Peretti avec 8,10%, François Hamy avec 4,87%, Anne Mesliand avec 4,77%, Jean-Louis Keïta avec 2,82% et Najia Jennane avec 0,24%. Maryse Joissains Masini s’était finalement imposée au second tour avec 52,61%, devant Edouard Baldo à 36,49% et Catherine Rouvier à 10,89%.