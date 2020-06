Les résultats complets et définitifs à Amiens pour ces municipales 2020 ont été communiqués par le ministère de l'Intérieur à Linternaute.com : Brigitte Fourré arrive en tête avec 45,79% des voix face à Julien Pradat (35,95%) et Renaud Deschamps (18,25%).

Dans un sondage Ifop dévoilé en juin 2020, Brigitte Fouré (UDI, LR, LREM, MoDem) était créditée de 43% des suffrages ce dimanche, devant Julien Pradat (PS, LFI, PCF, EELV) à 39% et Renaud Deschamps (SE) à 18%.

Le ministère a dévoilé ce nouveau chiffre il y a quelques minutes : le taux de participation à 17h dans la Somme s'élevait à 41,13%. Un chiffre plus élevé que la moyenne nationale, établie à 34,67% à la même heure. A Amiens, les électeurs ont encore un peu plus d'une heure pour voter !

16:30 - A Amiens, les derniers résultats des municipales favorables à la droite

Lors des dernières municipales, Brigitte Fouré était arrivée en tête du premier tour avec 44,79% des voix devant Thierry Bonté à 24,65%, Yves Dupille à 15,54%, Cédric Maisse à 8,86%, Bruno Paleni à 2,55%, Nicolas Belvalette à 2,17% et Mohamed Boulafrad à 1,40%. Au second tour, Brigitte Fouré avait remporté l'élection avec 50,38% des suffrages devant Thierry Bonté à 33,80% et Yves Dupille à 15,80%.