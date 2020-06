A Avignon, c'est Cécile Helle (DVG) avec 45,6% des suffrages, qui est arrivée en tête du second tour des élections municipales 2020. Suivent Anne-Sophie Rigault (RN, 30%), Jean-Pierre Cervantes (EELV, 15,2%) ; Michel Bissière (LR, 9%). Source : ministère de l'Intérieur.

D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, le taux de participation dans le département du Vaucluse à 17h était de 32,33%, contre 63,53% en 2014. En comparaison, le taux de participation national à 17h est estimé à 34,67%, soit deux points de plus.

Pour rappel, lors des précédentes élections municipales à Avignon la participation à la fin du scrutin était de 55,16% au premier tour et 65,40% au second tour.

16:30 - Le FN en tête au premier tour lors des dernières municipales

Lors des dernières municipales, Philippe Lottiaux était arrivé en tête du premier tour avec 29,63% des voix devant Cécile Helle à 29,54%, Bernard Chaussegros à 20,90%, André Castelli à 12,46%, André Seignon à 4,79%, Stéphane Geslin à 1,41% et Kader Guettaf à 1,23%. Au second tour, Cécile Helle avait remporté l'élection avec 47,47% des suffrages devant Philippe Lottiaux à 35,02% et Bernard Chaussegros à 17,50%.