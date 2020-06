Dans une enquête commandée par le PS à l'Ifop et réalisé en juin 2019, Johanna Rolland était donnée en tête aux élections municipales de 2020 pour la ville de Nantes. Deux scénarios avaient été envisagés par l'organisme de sondages : une coalition avec EELV, ou non. Dans les deux cas, Johanna Rolland sortait vainqueur de ces élections. Dans l'hypothèse d'une candidature EELV menée par Julie Laernos, le sondage donnait le résultat suivant : Liste du PS menée par Johanna Rolland : 33% ; Liste EELV menée par Julie Laernoes : 23% ; Liste LR menée par Laurence Garnier : 15% ; Liste LREM, MoDem et UDI menée par Valérie Oppelt : 14% ; Liste RN menée par Éléonore Revel : 8% ; Liste LFI menée par Margot Medkour : 6%.

Rappel utile au beau milieu de ce 2e tour : Johanna ROLLAND, qui dirige la liste "Nantes en confiance", avait fini en tête du premier tour de l'élection municipale en mars dernier, gratifiée de 31,36% des voix. Elle précédait Laurence GARNIER (Union de la droite) et ses 19,93% des voix tout comme Julie LAERNOES (Europe Ecologie-Les Verts) et ses 19,58% des votes.

14:39 - Une participation très faible au 2e tour des municipales à Nantes

C'est un chiffre très très bas qui donne une idée de la physionomie du scrutin à Nantes : seuls 6,66% des électeurs s'étaient déplacés dans les bureaux de vote nantais ce dimanche à 11h, selon les données communiquées à la mairie au Télégramme et à Ouest-France. On ne connaît pas encore le taux à midi, mais ce chiffre augure d'une abstention historique, alors que l'abstention à la même heure était de 11,72% au premier tour et de 9,84% au second tour en 2014. Autre chiffre qui donne la mesure du désastre annoncé dans les urnes : Nantes enregistre près de deux fois moins de votants que la Loire-Atlantique, qui affichait 12,90% de participation à 12h (même s'il faut prendre en compte l'heure de décalage entre les deux relevés). Au premier tour, les votants s'étaient déplacés à 16,42% en Loire-Atlantique, le 15 mars. En 2014, à midi, le 2e tour avait attiré 21,89% de votants à midi.