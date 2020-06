Dans le Gard où se trouve notamment la ville de Nîmes, le taux de participation à 17h pour le second tour des élections municipales est de 39,45% soit près de 5 points de plus par rapport au taux national (34,67%).

17:30 - Que disaient les sondages pour ce 2e tour des municipales à Nîmes ?

L'hypothèse d'une quadrangulaire au second tour des municipales à Nîmes avait été testé par un sondage Ifop/Fiducial pour le Midi Libre en mars dernier. La liste de la majorité municipale soutenue par Les Républicains et conduite par Jean-Paul FOURNIER était donnée en tête à 41%, devant la liste d’Europe Ecologie Les Verts, de la France Insoumise, du Parti Socialiste et de Génération Ecologie conduite par Daniel RICHARD avec 28% des voix, la liste du Rassemblement National conduite par Yoann GILLET à 16% et la liste du Nouveau Centre et MoDem soutenue par La République en Marche et conduite par Yvan LACHAUD à 15%.