D'après les chiffres officiels et définitifs du ministère de l'Intérieur, Leonore Moncond’huy (LDVG) est donnée victorieuse à Poitiers avec 42,83% des voix. Elle devance Alain Claeys (LSOC) de 7,23 points et Anthony Brottier (LREM) de 21,27 points.

17:39 - Que disaient les derniers sondages sur les résultats de l'élection à Poitiers ?

En mars dernier, un sondage Ifop avait testé l'hypothèse d'une triangulaire à Poitiers pour ce second tour des municipales. Les résultats donnaient la liste de la majorité municipale conduite par Alain Claeys à 39%, devant la liste d’Europe Ecologie - Les Verts, du Parti Communiste et de Génération.s conduite par Léonore Moncond'huy avec 32% et la liste de La République En Marche et du MoDem conduite par Anthony Brottier à 29%.