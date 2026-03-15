Résultat de l'élection municipale 2026 à Abbeville : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Abbeville

Tête de listeListe
Nathalie Rossi
Nathalie Rossi Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Nathalie Rossi
  • Patrick Blondeau
  • Lisette Dovergne
  • Guy Dovergne
  • Catherine Massalon
  • Jean-Luc Forest
  • Jennifer Démarest
  • Quentin Duhamel
  • Fanny Lecat
  • Jean-Claude Deligny
  • Sylvie Ruhaut
  • Christian Bréfort
  • Malika Melkaoui
  • Robert Mangual
  • Nathalie Niquet
  • Mickaël Deligny
  • Emeline Dubus
  • Pascal Gervois
  • Francine Dumenil
  • Sullivan Messier
  • Sylviane Deligny
  • Guillaume Lenne
  • Emilienne Jacob
  • Brandon Herbet
  • Jessica Arnould
  • Philippe Mabille
  • Martine Bouchez
  • Jean-Marc Chevauché
  • Huguette Crépy
  • Frederic Guillotte
  • Anita Routier
  • Pascal Vasseur
  • Marie-Noëlle Beauvisage
  • Sylvain Cardon
  • Patricia Barbier
Pascal Demarthe
Pascal Demarthe Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
Fiers d'être Abbevillois
  • Pascal Demarthe
  • Lydie Noël
  • Eric Baledent
  • Sarah Bosio
  • Patrick Dairaine
  • Danielle Vasseur
  • Michel Blondin
  • Nadine Perez
  • Frédéric Garet
  • Perrine d'Argoeuves
  • Jérôme Leconte
  • Maryvonne Daussy
  • Quentin Lievin
  • Virginie Duriez
  • Emile Delabie
  • Michelle Delage
  • Michel Pruvot
  • Daniele Dupuy
  • Michel Lepage
  • Christine Chevallier
  • Thierry Balesdent
  • Dominique Duponchel
  • Patrice Lefebvre
  • Chantal Monflier
  • Patrick Ledet
  • Rose-Noëlle Rhuin
  • Laurent Pruvot
  • Justine Pontin
  • Baptiste Clemençot
  • Marilyne Barbotte
  • Robin Debrabant
  • Florence Petit
  • Jacques Magnin
  • Monique Boulart
  • Serge Salle
  • Brigitte Bousquet
  • Andre Lesueur
Emmanuel Sergent
Emmanuel Sergent Liste divers gauche
VOTRE QUOTIDIEN NOTRE PRIORITE
  • Emmanuel Sergent
  • Florence Couesme
  • Thierry Vandeplassche
  • Christine Louchart
  • Laurent Tomeur
  • Amélie Allart
  • Cyrille Becuwe
  • Sabine Hanquier
  • Patrick Testu
  • Fabienne Lottin
  • Pierre Chretien
  • Mandy Ritz
  • Régis Lejeune
  • Cassandra Daguebert
  • Franck Broussat
  • Brigitte Testu
  • Clément Mathe
  • Isabelle Delannoy
  • Benjamin Empereur
  • Vicky Hanquier
  • Jeans-François Legalland
  • Bénédicte Tromeur
  • Pierre Sergent
  • Evelyne Pruvot
  • Robin Testu
  • Claudine Bourgeois
  • Eric Chretien
  • Florence Abrigo
  • Frederic Lefebvre
  • Murielle Hiver
  • Jean Lottin
  • Brigitte Lamarriere
  • Miguel Ritz
  • Céline Fimes
  • Christophe Lefebvre
  • Marie-Christine Lesperance
Dominique Reitzman
Dominique Reitzman Liste divers gauche
Abbeville : Liste pour la rupture
  • Dominique Reitzman
  • Arnaud Duméniel
  • Martine Duchemin
  • Éric Mukinayi
  • Valerie Lefevre
  • Fabrice Chambonnet
  • Stéphanie Boulanger
  • Philippe Sannier
  • Amélie Israël
  • Philippe Couturaud
  • Lolita Bianco
  • Florent Lenglos
  • Guilaine Courtois
  • Sylvain Fouquier
  • Stéphanie Blancan
  • Adrien Brunel
  • Marie-Helene Wargnier
  • Quentin Beauger
  • Elodie Denyze
  • Stevens Derreveaux
  • Martine Sallé
  • Gérard Maclet
  • Célia Maupin
  • David Lavoine
  • Catherine Fréville
  • Joel Daguebert
  • Patricia Page
  • Pierre Poete
  • Muguette Rousselet
  • Jean-Marc Corbillon
  • Isabelle Bouquet
  • Joël Bilhaut
  • Pascale Coint
  • Maxime Corbillon
  • Naïma Benzaït
Nathalie Ribeiro-Billet
Nathalie Ribeiro-Billet Liste du Rassemblement National
PROTÉGEONS ABBEVILLE
  • Nathalie Ribeiro-Billet
  • David Allanic
  • Léa Lavoisier
  • Gérard Durand
  • Valérie Riquier
  • Gilles Ducrocq
  • Sophie Cadet
  • Cédric Delabroye
  • Jennifer Deloison
  • Michel Dubos
  • Nathalie Koch
  • Arnaud Sac Epee
  • Aurélie Boully
  • Vincent Noel
  • Séverine Coyette
  • Stéphane Piel
  • Séverine Boutin
  • Jacky Bourgois
  • Marion Barlet
  • Wendy Dupuy
  • Simy Cohen
  • Mathéo Verdun
  • Cathy Brefort
  • Logan Gaillard
  • Louane Mouret
  • Johnny Pade
  • Stéphanie Ay
  • Louis Baussart
  • Carole Pannier
  • Cyrille Doyer
  • Marie Ducrocq
  • Thierry Godebout
  • Cécile Trancard
  • Mickael Garnier
  • Dominique Avisse
  • Emmanuel Desjardin
  • Mauricette Ridoux
Angelo Tonolli
Angelo Tonolli Liste divers gauche
ABBEVILLE DEMAIN
  • Angelo Tonolli
  • Julie Vast
  • Laurent Ghys
  • Amélie Carette
  • Aurélien Coupel
  • Isabelle Arcival
  • Francis Hénique
  • Delphine Demaille
  • Matthieu Duclercq
  • Elodie Becue
  • Maximilien Pavie
  • Vrignie Bruvry-Sinoquet
  • Jean-Christian Cornette
  • Jessica Pauchet
  • Lucas Ternois
  • Dominique Hembert
  • Julien Gomel
  • Stéphanie Peulevey
  • Jean-Michel Meunier
  • Stéphanie Fenain
  • David Etton
  • Isabelle Dupuis
  • Gilles Desesquelles
  • Elisabeth Sacquepee
  • Jean-Marc Leberton
  • Sabine Boucher
  • Vincent Campion
  • Céline Chevallier
  • Qaïs Dieu
  • Zoé Lesecq
  • François Duvollet
  • Marie Michaut
  • Herve Gourlain
  • Myriam Moukah
  • Joël Marin
  • Sylvie Vasseux
  • Fabrice Dorion

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Demarthe
Pascal Demarthe (26 élus) Fiers d'etre abbevillois 		3 062 41,66%
  • Pascal Demarthe
  • Lydie Noël
  • Eric Baledent
  • Michelle Delage
  • Michel Lepage
  • Monique Boulart
  • Michel Blondin
  • Maryvonne Daussy
  • Olivier Mallet
  • Florence Petit
  • Patrick Dairaine
  • Chantal Monflier
  • Patrick Ledet
  • Rose-Noëlle Rhuin
  • Pierre Lemarchand
  • Daniele Dupuy
  • Laurent Pruvot
  • Danielle Vasseur
  • Claude Bouret
  • Justine Durot
  • Hervé Denis
  • Amandine Fontaine
  • Jacques Magnin
  • Christine Chevallier
  • Fabrice Beauger
  • Françoise Beaurin
Aurélien Dovergne
Aurélien Dovergne (5 élus) Abbeville ensemble 		2 161 29,40%
  • Aurélien Dovergne
  • Brigitte Garbe
  • Frédéric Garet
  • Sarah Dupont-Bosio
  • Sébastien Chapotard
Angelo Tonolli
Angelo Tonolli (3 élus) Abbeville demain, abbeville debout ! 		1 509 20,53%
  • Angelo Tonolli
  • Isabelle Arcival
  • Francis Hénique
Patricia Chagnon
Patricia Chagnon (1 élu) Pour abbeville 		617 8,39%
  • Patricia Chagnon
Participation au scrutin Abbeville
Taux de participation 42,47%
Taux d'abstention 57,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 572

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Demarthe
Pascal Demarthe Fiers d'etre abbevillois 		2 211 31,23%
Aurélien Dovergne
Aurélien Dovergne Abbeville ensemble 		2 021 28,54%
Angelo Tonolli
Angelo Tonolli Abbeville demain, abbeville debout ! 		1 420 20,05%
Patricia Chagnon
Patricia Chagnon Pour abbeville 		1 019 14,39%
Michel Kfoury
Michel Kfoury Abbeville envies 		296 4,18%
Georges Dovergne
Georges Dovergne Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		112 1,58%
Participation au scrutin Abbeville
Taux de participation 41,43%
Taux d'abstention 58,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 387

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Dumont
Nicolas Dumont (27 élus) Rassemblé-e-s pour abbeville 		5 464 51,53%
  • Nicolas Dumont
  • Marie Michaut
  • Jean-Marie Hémerlé
  • Evelyne Hazard
  • Alain Ponchel
  • Elisabeth Sacquépée
  • Emmanuel Sergent
  • Michelle Leberton
  • Hervé Gourlain
  • Émilie Cornu - Coulon
  • Francis Hénique
  • Hélène Maison
  • Pascal Demarthe
  • Brigitte Lamarre
  • Gilbert Mathon
  • Corinne Leblond
  • Lionel Dain
  • Brigitte Garbe
  • Xavier Deloison
  • Valérie Muller
  • Matthieu Duclercq
  • Frédérique Courcaut
  • Frédéric Garet
  • Laurence Penet
  • Aurélien Dovergne
  • Chantal Monflier
  • Bruno Bonnet
Stéphane Decayeux
Stéphane Decayeux (5 élus) Oui , c'est possible 		2 928 27,61%
  • Stéphane Decayeux
  • Cécile Brégère
  • Jean-Jacques Leullier
  • Catherine Dugardin
  • Francis Hammel
Patricia Chagnon
Patricia Chagnon (3 élus) Abbeville bleu marine 		2 210 20,84%
  • Patricia Chagnon
  • Yvon Flahaut
  • Valérie Muselet
Participation au scrutin Abbeville
Taux de participation 60,62%
Taux d'abstention 39,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,25%
Nombre de votants 11 073

Villes voisines d'Abbeville

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