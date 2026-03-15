Résultat de l'élection municipale 2026 à Abbeville : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Abbeville [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Abbeville sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Abbeville.
L'actu des élections municipales 2026 à Abbeville
12:07 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Abbeville
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 17 bureaux de vote d'Abbeville sont les suivants : de 8 h à 18 h. Les municipales offrent la possibilité aux votants d'Abbeville de se prononcer sur les enjeux qui affectent leur territoire. À Abbeville et comme partout, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Quel candidat ou candidate sera élu après Pascal Demarthe (Union des Démocrates et Indépendants), qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal se trouve plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Abbeville
|Tête de listeListe
|
Nathalie Rossi
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Pascal Demarthe
Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
Fiers d'être Abbevillois
|
|
Emmanuel Sergent
Liste divers gauche
VOTRE QUOTIDIEN NOTRE PRIORITE
|
|
Dominique Reitzman
Liste divers gauche
Abbeville : Liste pour la rupture
|
|
Nathalie Ribeiro-Billet
Liste du Rassemblement National
PROTÉGEONS ABBEVILLE
|
|
Angelo Tonolli
Liste divers gauche
ABBEVILLE DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Demarthe (26 élus) Fiers d'etre abbevillois
|3 062
|41,66%
|
|Aurélien Dovergne (5 élus) Abbeville ensemble
|2 161
|29,40%
|
|Angelo Tonolli (3 élus) Abbeville demain, abbeville debout !
|1 509
|20,53%
|
|Patricia Chagnon (1 élu) Pour abbeville
|617
|8,39%
|
|Participation au scrutin
|Abbeville
|Taux de participation
|42,47%
|Taux d'abstention
|57,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 572
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Demarthe Fiers d'etre abbevillois
|2 211
|31,23%
|Aurélien Dovergne Abbeville ensemble
|2 021
|28,54%
|Angelo Tonolli Abbeville demain, abbeville debout !
|1 420
|20,05%
|Patricia Chagnon Pour abbeville
|1 019
|14,39%
|Michel Kfoury Abbeville envies
|296
|4,18%
|Georges Dovergne Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|112
|1,58%
|Participation au scrutin
|Abbeville
|Taux de participation
|41,43%
|Taux d'abstention
|58,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 387
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Dumont (27 élus) Rassemblé-e-s pour abbeville
|5 464
|51,53%
|
|Stéphane Decayeux (5 élus) Oui , c'est possible
|2 928
|27,61%
|
|Patricia Chagnon (3 élus) Abbeville bleu marine
|2 210
|20,84%
|
|Participation au scrutin
|Abbeville
|Taux de participation
|60,62%
|Taux d'abstention
|39,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,25%
|Nombre de votants
|11 073
Villes voisines d'Abbeville
- Abbeville (80100)
- Ecole primaire à Abbeville
- Maternités à Abbeville
- Crèches et garderies à Abbeville
- Classement des collèges à Abbeville
- Salaires à Abbeville
- Impôts à Abbeville
- Dette et budget d'Abbeville
- Climat et historique météo d'Abbeville
- Accidents à Abbeville
- Délinquance à Abbeville
- Inondations à Abbeville
- Nombre de médecins à Abbeville
- Pollution à Abbeville
- Entreprises à Abbeville
- Prix immobilier à Abbeville