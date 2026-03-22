Résultat de l'élection municipale 2026 à Abbeville : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Abbeville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Abbeville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Abbeville.
L'actu des élections municipales 2026 à Abbeville
11:49 - Angelo Tonolli largement en tête de l'élection dimanche dernier
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Abbeville, c'est Angelo Tonolli (Divers gauche) qui a pris une longueur d'avance en rassemblant 40,36 % des suffrages exprimés. À sa suite, Pascal Demarthe (Union des Démocrates et Indépendants) a pris la position de dauphin avec 28,92 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. Du côté des autres candidats, avec 24,22 %, Nathalie Ribeiro-Billet (Rassemblement National) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Emmanuel Sergent, avec la nuance Divers gauche, a rassemblé 3,80 % des suffrages, trop peu pour se qualifier. À noter que pour ce premier tour à Abbeville, le rendez-vous électoral a vu 54,26 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Abbeville
Le deuxième tour des élections municipales à Abbeville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pascal Demarthe
Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
Fiers d'être Abbevillois
|
|
Nathalie Ribeiro-Billet
Liste du Rassemblement National
PROTÉGEONS ABBEVILLE
|
|
Angelo Tonolli
Liste divers gauche
ABBEVILLE DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Abbeville
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Angelo TONOLLI (Ballotage) ABBEVILLE DEMAIN
|3 806
|40,36%
|Pascal DEMARTHE (Ballotage) Fiers d'être Abbevillois
|2 727
|28,92%
|Nathalie RIBEIRO-BILLET (Ballotage) PROTÉGEONS ABBEVILLE
|2 284
|24,22%
|Emmanuel SERGENT VOTRE QUOTIDIEN NOTRE PRIORITE
|358
|3,80%
|Nathalie ROSSI Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|176
|1,87%
|Dominique REITZMAN Abbeville : Liste pour la rupture
|80
|0,85%
|Participation au scrutin
|Abbeville
|Taux de participation
|54,26%
|Taux d'abstention
|45,74%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,36%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,96%
|Nombre de votants
|9 755
Source : ministère de l’Intérieur
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