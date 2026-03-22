Résultat de l'élection municipale 2026 à Abbeville : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Abbeville

Le deuxième tour des élections municipales à Abbeville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pascal Demarthe
Pascal Demarthe Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
Fiers d'être Abbevillois
  • Pascal Demarthe
  • Lydie Noël
  • Eric Baledent
  • Sarah Bosio
  • Patrick Dairaine
  • Danielle Vasseur
  • Michel Blondin
  • Nadine Perez
  • Frédéric Garet
  • Perrine d'Argoeuves
  • Jérôme Leconte
  • Maryvonne Daussy
  • Quentin Lievin
  • Virginie Duriez
  • Emile Delabie
  • Michelle Delage
  • Michel Pruvot
  • Daniele Dupuy
  • Michel Lepage
  • Christine Chevallier
  • Thierry Balesdent
  • Dominique Duponchel
  • Patrice Lefebvre
  • Chantal Monflier
  • Patrick Ledet
  • Rose-Noëlle Rhuin
  • Laurent Pruvot
  • Justine Pontin
  • Baptiste Clemençot
  • Marilyne Barbotte
  • Robin Debrabant
  • Florence Petit
  • Jacques Magnin
  • Monique Boulart
  • Serge Salle
  • Brigitte Bousquet
  • Andre Lesueur
Nathalie Ribeiro-Billet
Nathalie Ribeiro-Billet Liste du Rassemblement National
PROTÉGEONS ABBEVILLE
  • Nathalie Ribeiro-Billet
  • David Allanic
  • Léa Lavoisier
  • Gérard Durand
  • Valérie Riquier
  • Gilles Ducrocq
  • Sophie Cadet
  • Cédric Delabroye
  • Jennifer Deloison
  • Michel Dubos
  • Nathalie Koch
  • Arnaud Sac Epee
  • Aurélie Boully
  • Vincent Noël
  • Séverine Coyette
  • Stéphane Piel
  • Séverine Boutin
  • Jacky Bourgois
  • Marion Barlet
  • Wendy Dupuy
  • Simy Cohen
  • Mathéo Verdun
  • Cathy Brefort
  • Logan Gaillard
  • Louane Mouret
  • Johnny Pade
  • Stéphanie Ay
  • Louis Baussart
  • Carole Pannier
  • Cyrille Doyer
  • Marie Ducrocq
  • Thierry Godebout
  • Cécile Trancard
  • Mickaël Garnier
  • Dominique Avisse
  • Emmanuel Desjardin
  • Mauricette Ridoux
Angelo Tonolli
Angelo Tonolli Liste divers gauche
ABBEVILLE DEMAIN
  • Angelo Tonolli
  • Julie Vast
  • Laurent Ghys
  • Amélie Carette
  • Aurélien Coupel
  • Isabelle Arcival
  • Francis Hénique
  • Delphine Demaille
  • Matthieu Duclercq
  • Elodie Becue
  • Maximilien Pavie
  • Vrignie Bruvry-Sinoquet
  • Jean-Christian Cornette
  • Jessica Pauchet
  • Lucas Ternois
  • Dominique Hembert
  • Julien Gomel
  • Stéphanie Peulevey
  • Jean-Michel Meunier
  • Stéphanie Fenain
  • David Etton
  • Isabelle Dupuis
  • Gilles Desesquelles
  • Elisabeth Sacquepee
  • Jean-Marc Leberton
  • Sabine Boucher
  • Vincent Campion
  • Céline Chevallier
  • Qaïs Dieu
  • Zoé Lesecq
  • François Duvollet
  • Marie Michaut
  • Herve Gourlain
  • Myriam Moukah
  • Joël Marin
  • Sylvie Vasseux
  • Fabrice Dorion

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Abbeville

Tête de listeListe Voix % des voix
Angelo TONOLLI
Angelo TONOLLI (Ballotage) ABBEVILLE DEMAIN 		3 806 40,36%
Pascal DEMARTHE
Pascal DEMARTHE (Ballotage) Fiers d'être Abbevillois 		2 727 28,92%
Nathalie RIBEIRO-BILLET
Nathalie RIBEIRO-BILLET (Ballotage) PROTÉGEONS ABBEVILLE 		2 284 24,22%
Emmanuel SERGENT
Emmanuel SERGENT VOTRE QUOTIDIEN NOTRE PRIORITE 		358 3,80%
Nathalie ROSSI
Nathalie ROSSI Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs 		176 1,87%
Dominique REITZMAN
Dominique REITZMAN Abbeville : Liste pour la rupture 		80 0,85%
Participation au scrutin Abbeville
Taux de participation 54,26%
Taux d'abstention 45,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Nombre de votants 9 755

Source : ministère de l’Intérieur

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