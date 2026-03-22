Résultat de l'élection municipale 2026 à Ablis : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ablis

Le deuxième tour des élections municipales à Ablis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-François Siret
Jean-François Siret Liste Divers
Ensemble, construisons demain
  • Jean-François Siret
  • Gaëlle Lamé
  • Thierry Gueffier
  • Clarisse Chalard
  • Laurent Alleaume
  • Sandrine Soum
  • Amaury Boutin
  • Béatrice Hondarrague
  • Pascal Gaillard
  • Virginie Brosset Heckel
  • Jean-Marc Bentouré
  • Sindy Abguillerm
  • Yannick Biat
  • Pascale Ancel
  • Arnaud Julien
  • Francine Jacquet
  • Philippe Buirette
  • Sylvie Desage
  • Tristan Pioli
  • Adeline Lê
  • Kamel Rodrigue Adda
  • Noémie Tardivot
  • Thierry Parnot
  • Estelle Thiercelin
  • Emmanuel Chévrier
  • Marie-Françoise Gasmi
  • Maurice Hondarrague
  • Maureen Delabarre
Jean-François Delarue
Jean-François Delarue Liste divers centre
SERVIR ABLIS
  • Jean-François Delarue
  • Corinne Cousty
  • Redouan Lamik
  • Stéphanie Judenne
  • Gilles Naveau
  • Fatou Canu
  • Christophe Dupont
  • Anne-Lise Piel
  • Jean-Michel Brivert
  • Stéphanie Daune
  • Pascal Cargouet
  • Hasna Jabnoun
  • Jean-Luc Chenillot
  • Karine Le Gal
  • Augustin Ndecky
  • Claire Blanckaert
  • Tristan Recco
  • Kenza Benhmied
  • Jean-Willy Perinayagom
  • Gisèle Warin
  • Farid Smain Ferragui
  • Laurence Seligny
  • Olivier Birbaud
  • Katherine de la Bastida
  • Fatih Tasdelen
  • Bénédicte Fournier
  • Amine Benhmied

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ablis

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François DELARUE
Jean-François DELARUE (Ballotage) SERVIR ABLIS 		614 35,57%
Jean-François SIRET
Jean-François SIRET (Ballotage) Fidèles à Ablis 		565 32,73%
Gaëlle LAMÉ
Gaëlle LAMÉ (Ballotage) Ensemble, construisons demain 		547 31,69%
Participation au scrutin Ablis
Taux de participation 64,43%
Taux d'abstention 35,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Nombre de votants 1 761

Source : ministère de l’Intérieur

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