Résultat de l'élection municipale 2026 à Ablis : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ablis [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Ablis sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ablis.
L'actu des élections municipales 2026 à Ablis
11:46 - Quels sont les rapports de force à Ablis pour ce 2e tour des élections municipales ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Ablis dimanche dernier, le vote s'est soldé par une participation de 64,43 % localement, alors que le pays a connu une démobilisation importante. À l'issue du dépouillement, c'est Jean-François Delarue (Divers centre) qui a pris la pole position avec 35,57 % des votes. Dans son sillage, Jean-François Siret (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 32,73 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, avec 31,69 %, Gaëlle Lamé s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ablis
Le deuxième tour des élections municipales à Ablis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-François Siret
Liste Divers
Ensemble, construisons demain
|
|
Jean-François Delarue
Liste divers centre
SERVIR ABLIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ablis
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François DELARUE (Ballotage) SERVIR ABLIS
|614
|35,57%
|Jean-François SIRET (Ballotage) Fidèles à Ablis
|565
|32,73%
|Gaëlle LAMÉ (Ballotage) Ensemble, construisons demain
|547
|31,69%
|Participation au scrutin
|Ablis
|Taux de participation
|64,43%
|Taux d'abstention
|35,57%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,53%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,45%
|Nombre de votants
|1 761
Source : ministère de l’Intérieur
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