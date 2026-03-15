Résultat municipale 2026 à Ablis (78660) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ablis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ablis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ablis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François DELARUE
Jean-François DELARUE SERVIR ABLIS 		614 35,57%
Jean-François SIRET
Jean-François SIRET Fidèles à Ablis 		565 32,73%
Gaëlle LAMÉ
Gaëlle LAMÉ Ensemble, construisons demain 		547 31,69%
Participation au scrutin Ablis
Taux de participation 64,43%
Taux d'abstention 35,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Nombre de votants 1 761

Source : ministère de l’Intérieur

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