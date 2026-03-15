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19:20 - Analyse socio-économique d'Ablis : perspectives électorales Dans la commune d'Ablis, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections municipales ? Dans la localité, 39% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 25,93% ont plus de 60 ans. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (86,19%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1881 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,23% et d'une population étrangère de 6,69% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (38,53%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Ablis, soulignant ainsi l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Un Rassemblement national bien ancré à Ablis Le mouvement nationaliste n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Ablis il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 24,88% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 42,70% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 20,18% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Ablis comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 36,59% lors du choc des européennes 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 37,31% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 39,04% lors du vote final.

16:58 - Ablis : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Pour ces municipales, la désertion des urnes à Ablis sera essentielle dans l'aboutissement du scrutin. La fuite des électeurs atteignait 49,67 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, une abstention modeste, le Covid ayant fortement pesé sur l'événement. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été définie par une abstention à 20,65 % dans la ville (la participation grimpant à 79,35 %). Bien entendu, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mises en perspective. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 50,65 % en 2022 à seulement 28,12 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 46,28 % (contre 48,51 % en France). Cette photographie de la participation depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Qui a gagné les scrutins il y a deux ans à Ablis ? Lors des dernières élections européennes, le résultat à Ablis s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,59%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (16,16%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,14%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Ablis avaient ensuite propulsé aux avants-postes Thomas Du Chalard (Rassemblement National) avec 37,31% au premier tour, devant Aurore Bergé (Ensemble !) avec 30,31%. C'est néanmoins Aurore Bergé (Ensemble !) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 42,67% des suffrages exprimés. Le panorama politique d'Ablis a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait un secteur acquis au macronisme, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Ablis : des suffrages particulièrement parlants lors des scrutins il y a 4 ans En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Ablis voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 28,55% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 24,88%. Lors de la finale de l'élection à Ablis, les électeurs accordaient 57,30% pour Emmanuel Macron, contre 42,70% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Ablis soutenaient en priorité Aurore Bergé (Ensemble !) avec 31,13% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,79% des suffrages. Cette physionomie politique de Ablis dessine ainsi une municipalité de tradition centriste.

12:58 - À Ablis, le niveau de la pression fiscale est stable Reflet d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Ablis, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 12,55 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 27 290 € la même année, bien en deçà des 629 300 euros récoltés en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui justifie cette chute importante de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Ablis a évolué pour se fixer à 28,82 % en 2024 (contre 15,35 % en 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Ablis s'est chiffrée à environ 1 009 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 928 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Ablis L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Ablis s'avère très révélatrice. Dès le premier tour à l'époque, Jean-François Siret a dominé le scrutin en recueillant 42,71% des soutiens. Dans la position de la principale opposante, Francine Bertrand a obtenu 31,61% des suffrages. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Gaëlle Lame, glanant 25,67% des voix. Une nette différence. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Jean-François Siret l'a finalement emporté avec 54,90% des voix, face à Francine Bertrand qui a obtenu 510 votants (45,09%). Bien que Francine Bertrand ait puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 137 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.