Résultat de l'élection municipale 2026 à Ablon-sur-Seine : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Ablon-sur-Seine [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Ablon-sur-Seine sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ablon-sur-Seine.
L'actu des élections municipales 2026 à Ablon-sur-Seine
17:20 - Dernières municipales : 54,77 % d'abstention à Ablon-sur-Seine
Dans le cadre de ces élections municipales de 2026 à Ablon-sur-Seine, l'affluence dans les bureaux de vote aura un rôle déterminant sur les résultats locaux. La mobilisation s'élevait à 45,23 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un niveau conforme à la tendance du pays alors que l'épidémie de Covid-19 faisait douter le pays. La course à l'Élysée en 2022 avait à ce titre largement mobilisé, avec 77,31 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 22,69 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 51,50 % des électeurs (soit environ 1 646 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 66,21 %, bien au-delà des 47,64 % enregistrés en 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée fortement mobilisée aux urnes par rapport aux moyennes françaises.
15:59 - Quel bilan pour 2024 à Ablon-sur-Seine ?
Le paysage politique d'Ablon-sur-Seine a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un secteur très ancré à gauche, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une zone de flou électoral. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,51%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Ablon-sur-Seine avaient ensuite placé en tête Louis Boyard (Union de la gauche) avec 35,07% au premier tour, devant Arnaud Barbotin (Union de l'extrême droite) avec 34,00%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Louis Boyard culminant à 39,11% des votes sur place.
14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité d'Ablon-sur-Seine s'était résolument ancrée à la gauche
La physionomie politique de Ablon-sur-Seine révèle une localité où la gauche domine largement. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Ablon-sur-Seine plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 27,73% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 24,72%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 59,09% pour Emmanuel Macron, contre 40,91% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Ablon-sur-Seine soutenaient en priorité Louis Boyard (Nupes) avec 29,85% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Laurent Saint-Martin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 52,63% des suffrages.
12:58 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité locale à Ablon-sur-Seine ces dernières années ?
En matière d'impôts locaux à Ablon-sur-Seine, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint environ 1 052 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 1 511 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à un peu moins de 38,65 % en 2024 (contre environ 24,90 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 233 130 € en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 3,1317 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 28,65 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Ablon-sur-Seine
L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Ablon-sur-Seine s'avère particulièrement éclairante. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Eric Grillon (Les Républicains) a coiffé ses adversaires au poteau en recueillant 1 008 voix (75,56%). Sur la seconde marche, Vincent Bayout (Divers centre) a capté 326 voix (24,43%). Cette victoire écrasante a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Ablon-sur-Seine, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire sans appel place l'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Elections à Ablon-sur-Seine : les horaires des bureaux de vote
Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux citoyens d'Ablon-sur-Seine de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la commune. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche est consultable ci-dessous. Les 4 bureaux de vote de la commune d'Ablon-sur-Seine seront accessibles de 8 h à 20 h pour permettre aux électeurs de s'exprimer. Pour obtenir les résultats des élections à Ablon-sur-Seine dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ablon-sur-Seine
|Tête de listeListe
|
Laurent Charles
Liste divers centre
Ablon Autrement
|
|
Eric Grillon
Liste divers droite
Ablon-Sur-Seine Unis Pour Demain
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Grillon (26 élus) Ablon renouveau 2020
|1 008
|75,56%
|
|Vincent Bayout (3 élus) Mieux vivre à ablon-sur-seine
|326
|24,43%
|
|Participation au scrutin
|Ablon-sur-Seine
|Taux de participation
|45,23%
|Taux d'abstention
|54,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 381
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Grillon (24 élus) Ablon renouveau
|1 215
|61,98%
|
|Corinne Gorlier (5 élus) Ablon, une equipe en action
|745
|38,01%
|
|Participation au scrutin
|Ablon-sur-Seine
|Taux de participation
|64,22%
|Taux d'abstention
|35,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,21%
|Nombre de votants
|2 025
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