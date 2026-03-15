Résultat de l'élection municipale 2026 à Ablon-sur-Seine : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ablon-sur-Seine

Tête de listeListe
Laurent Charles
Laurent Charles Liste divers centre
Ablon Autrement
  • Laurent Charles
  • Mélissa Semadeni
  • Cyrille Contamin
  • Ratiba Belachemi
  • Julien Pierrillas
  • Natacha Rabeux
  • Gaël Roustan
  • Katarzyna Kowalska
  • Laurent Chesne
  • Damaris Ngyekama
  • Nuno Da Silva
  • Julia Leo
  • Gaston Sanchez Cordova
  • Dehbia Abbas
  • Bruno Bossard
  • Loubna Lacugne
  • Mahir Zehiri
  • Catherine Adam
  • Noré Benmansour
  • Ilda Cordova Gaona
  • Grégory Douteaux
  • Véronique Neveu
  • Alexandre Yvon
  • Anne Griat
  • Michel Robin
  • Maylis Le Vacon
  • Boualem Bachatene
  • Magali Bourdier
  • Georges Bailly
  • Odile Bertheuil
  • Amine Bachatene
Eric Grillon
Eric Grillon Liste divers droite
Ablon-Sur-Seine Unis Pour Demain
  • Eric Grillon
  • Catherine Beudin
  • Patrick Rouyer
  • Christelle Quero
  • Ghislain Borrelly
  • Nelly Monzon
  • Daniel Gonçalves
  • Margarida Fernandez
  • Tayfun Bayrak
  • Sandra Jugal
  • Antonio Queijo
  • Evalena Bianay-Balcot
  • Alain Guillot
  • Valérie Moreau
  • Djebi Asso
  • Sandrine Quintyn
  • Christophe Silva
  • Marylène Teixeira
  • Alexandre Janik
  • Oksana Calmard
  • Thomas Delorme
  • Sophie Kilidjean
  • Eric Bellala
  • Isabelle Pellé
  • Stéphane Anretar
  • Chadia Fadil
  • Lahlou Khoufache
  • Sophie Sablitch
  • Daniel Clément
  • Lise Tinchant
  • David Le Gagne

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Grillon
Eric Grillon (26 élus) Ablon renouveau 2020 		1 008 75,56%
  • Eric Grillon
  • Christelle Quero
  • Jean-Bernard Paul
  • Laurence Anquetin
  • Patrick Rouyer
  • Catherine Beudin
  • Pieter Douwes
  • Nelly Monzon
  • Laurent Forichon
  • Margarida Fernandez
  • Ghislain Borrelly
  • Jocelyne Buisine
  • Daniel Gonçalves
  • Chrystel Moyniez
  • Cédric Tiphineaud
  • Evalena Bianay-Balcot
  • Antonio Queijo
  • Martine Grafte
  • Patrick Quero
  • Sandra Jugal
  • Tayfun Bayrak
  • Martine Pieteraerents
  • Matthieu Aloui
  • Valérie Moreau
  • Djebi Asso
  • Sophie Sablitch
Vincent Bayout
Vincent Bayout (3 élus) Mieux vivre à ablon-sur-seine 		326 24,43%
  • Vincent Bayout
  • Mélissa Semadeni
  • Cyrille Contamin
Participation au scrutin Ablon-sur-Seine
Taux de participation 45,23%
Taux d'abstention 54,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 381

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Grillon
Eric Grillon (24 élus) Ablon renouveau 		1 215 61,98%
  • Eric Grillon
  • Liliane Peyrouty
  • Jean-Bernard Paul
  • Maryse Laqua
  • Laurent Forichon
  • Laurence Anquetin
  • Patrick Rouyer
  • Marie-Line Jorge
  • Pieter Douwes
  • Michelle Parment
  • Ghislain Borrelly
  • Jacqueline Rossi
  • Matthieu Le Clech
  • Martine Le Goff
  • Patrick Quero
  • Magali Moreiro
  • Cédric Tiphineaud
  • Martine Guillot
  • Antoine Adelaïde
  • Laurence Leleu
  • Roger Sennedot
  • Françoise Goupil
  • Alexandre Marquet
  • Jocelyne Buisine
Corinne Gorlier
Corinne Gorlier (5 élus) Ablon, une equipe en action 		745 38,01%
  • Corinne Gorlier
  • Yves Porte
  • Christine Benmansour
  • Stéphane Chénard
  • Ginette Jeannot
Participation au scrutin Ablon-sur-Seine
Taux de participation 64,22%
Taux d'abstention 35,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,21%
Nombre de votants 2 025

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