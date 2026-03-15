Résultat municipale 2026 à Ablon-sur-Seine (94480) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ablon-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ablon-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ablon-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric GRILLON
Eric GRILLON (26 élus) Ablon-Sur-Seine Unis Pour Demain 		1 189 74,17%
  • Eric GRILLON
  • Catherine BEUDIN
  • Patrick ROUYER
  • Christelle QUERO
  • Ghislain BORRELLY
  • Nelly MONZON
  • Daniel GONÇALVES
  • Margarida FERNANDEZ
  • Tayfun BAYRAK
  • Sandra JUGAL
  • Antonio QUEIJO
  • Evalena BIANAY-BALCOT
  • Alain GUILLOT
  • Valérie MOREAU
  • Djebi ASSO
  • Sandrine QUINTYN
  • Christophe SILVA
  • Marylène TEIXEIRA
  • Alexandre JANIK
  • Oksana CALMARD
  • Thomas DELORME
  • Sophie KILIDJEAN
  • Eric BELLALA
  • Isabelle PELLÉ
  • Stéphane ANRETAR
  • Chadia FADIL
Laurent CHARLES
Laurent CHARLES (3 élus) Ablon Autrement 		414 25,83%
  • Laurent CHARLES
  • Mélissa SEMADENI
  • Cyrille CONTAMIN
Participation au scrutin Ablon-sur-Seine
Taux de participation 50,96%
Taux d'abstention 49,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Nombre de votants 1 646

Source : ministère de l’Intérieur

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