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19:21 - Comprendre l'électorat d'Ablon-sur-Seine : un regard sur la démographie locale La composition démographique et le contexte socio-économique d'Ablon-sur-Seine déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. Avec une densité de population de 5432 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,68%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (29,27%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2130 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 15,77% et d'une population immigrée de 19,39% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Ablon-sur-Seine mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,76% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Quelle place du RN à Ablon-sur-Seine aux élections de 2026 ? Le parti à la flamme n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Ablon-sur-Seine il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 21,93% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 40,91% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 14,45% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Ablon-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 32,51% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 34,00% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il finira avec 37,44% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 54,77 % d'abstention à Ablon-sur-Seine Dans le cadre de ces élections municipales de 2026 à Ablon-sur-Seine, l'affluence dans les bureaux de vote aura un rôle déterminant sur les résultats locaux. La mobilisation s'élevait à 45,23 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un niveau conforme à la tendance du pays alors que l'épidémie de Covid-19 faisait douter le pays. La course à l'Élysée en 2022 avait à ce titre largement mobilisé, avec 77,31 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 22,69 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 51,50 % des électeurs (soit environ 1 646 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 66,21 %, bien au-delà des 47,64 % enregistrés en 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée fortement mobilisée aux urnes par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Quel bilan pour 2024 à Ablon-sur-Seine ? Le paysage politique d'Ablon-sur-Seine a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un secteur très ancré à gauche, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une zone de flou électoral. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,51%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Ablon-sur-Seine avaient ensuite placé en tête Louis Boyard (Union de la gauche) avec 35,07% au premier tour, devant Arnaud Barbotin (Union de l'extrême droite) avec 34,00%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Louis Boyard culminant à 39,11% des votes sur place.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité d'Ablon-sur-Seine s'était résolument ancrée à la gauche La physionomie politique de Ablon-sur-Seine révèle une localité où la gauche domine largement. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Ablon-sur-Seine plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 27,73% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 24,72%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 59,09% pour Emmanuel Macron, contre 40,91% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Ablon-sur-Seine soutenaient en priorité Louis Boyard (Nupes) avec 29,85% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Laurent Saint-Martin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 52,63% des suffrages.

12:58 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité locale à Ablon-sur-Seine ces dernières années ? En matière d'impôts locaux à Ablon-sur-Seine, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint environ 1 052 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 1 511 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à un peu moins de 38,65 % en 2024 (contre environ 24,90 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 233 130 € en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 3,1317 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 28,65 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Ablon-sur-Seine L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Ablon-sur-Seine s'avère particulièrement éclairante. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Eric Grillon (Les Républicains) a coiffé ses adversaires au poteau en recueillant 1 008 voix (75,56%). Sur la seconde marche, Vincent Bayout (Divers centre) a capté 326 voix (24,43%). Cette victoire écrasante a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Ablon-sur-Seine, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire sans appel place l'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.