Résultat municipale 2026 à Abondant (28410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Abondant a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Abondant, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Abondant [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Virginie QUENTIN
Virginie QUENTIN (16 élus) ABONDANT, confiance renouvelée, toujours à vos côtés ! 		658 65,60%
  • Virginie QUENTIN
  • Jean-Paul FAERBER
  • Marie-Lise ALTUR
  • Yannick MARTENS
  • Pauline LOISY
  • Vincent GODET
  • Vanessa AMELINE
  • Frédéric VILETTE
  • Bérénice QUENTIN
  • Thomas DENIEAULT
  • Delphine RIVAS
  • Jérôme DELVAL
  • Patricia HUGODOT
  • Jean-Noël REVERCHON
  • Céline MASSOULLE
  • Charles JATHIÈRES
Philippe HENRIET
Philippe HENRIET (3 élus) ABONDANT ET SES HAMEAUX, NOTRE AVENIR 		345 34,40%
  • Philippe HENRIET
  • Murile CLAISE
  • Guy COENON
Participation au scrutin Abondant
Taux de participation 63,82%
Taux d'abstention 36,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 1 023

Source : ministère de l’Intérieur

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