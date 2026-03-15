En direct

19:17 - Abondant aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues d'Abondant, les élections s'achèvent. Dotée de 1 119 logements pour 2 446 habitants, la densité de la ville est de 70 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 146 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 304 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (82,13%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,69% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 36 618 € par an, la commune défend une stabilité économique malgré les défis. À Abondant, les intérêts locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quel est le poids du RN à Abondant ? Le RN n'était pas officiellement en lice à la dernière campagne municipale à Abondant en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la localité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 27,60% des votes lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 47,10% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 19,67% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le parti d'extrême droite validait 33,66% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 40,50% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 38,90% pour le parti d'extrême droite. Il finira avec 42,56% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 70,12 % d'abstention à Abondant Dans le cadre des municipales à Abondant, le nombre total de bulletins dépouillés jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 29,88 % lors des municipales de 2020 (une démobilisation notable), la pandémie du coronavirus ayant fortement pesé sur la compétition. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a pour sa part été évalué à 78,43 %. La mobilisation atteignait de son côté 55,36 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 69,88 %, contre seulement 49,59 % en 2022. L'observation de ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée de classer Abondant comme une contrée où la participation peine à décoller au regard des moyennes nationales.

15:59 - Le choc de la dernière année électorale en date à Abondant Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Abondant avaient propulsé aux avants-postes Olivier Dubois (Rassemblement National) avec 38,90% au premier tour, devant Olivier Marleix (Les Républicains) avec 31,09%. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Olivier Marleix (Les Républicains), avec 57,44%. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (40,50%). La préférence des électeurs d'Abondant a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une zone de flou électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Abondant présentait un paysage particulier lors des dernières élections Globalement, le paysage électoral fait de Abondant une zone au paysage politique évolutif. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Abondant voyait en effet Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 28,58% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 27,60%. Lors de la finale de l'élection à Abondant, les électeurs accordaient 52,90% pour Emmanuel Macron, contre 47,10% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Abondant plébiscitaient Olivier Marleix (LR) avec 31,03% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Olivier Marleix virant de nouveau en tête avec 66,34% des voix.

12:58 - À Abondant, le montant des impôts locaux est en hausse Alors que les impôts locaux ont grimpé à Abondant entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 13,83 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 64 350 €, en net recul par rapport aux 414 590 € enregistrés en 2020. Rappelons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat réduisant considérablement son rendement et contraignant les communes à trouver d'autres recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Abondant s'est établi à un peu moins de 39,87 % en 2024 (contre 19,65 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Abondant s'est chiffrée à environ 784 euros en 2024 contre 640 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Abondant Quelles leçons tirer des résultats des élections municipales précédentes à Abondant ? Sans aucune opposition, 'Allons plus loin pour abondant' a sans surprise recueilli 383 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence d'adversaire, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Abondant, ce décor pose les bases. Lors de ces nouvelles municipales ce dimanche soir, l'enjeu sera de déterminer si une réelle opposition réussit à s'organiser. L'annonce des candidatures apporte d'ores et déjà un début de réponse assez éloquent.