Résultat de l'élection municipale 2026 à Abreschviller : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Abreschviller

Le deuxième tour des élections municipales à Abreschviller a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Emmanuel Riehl
Emmanuel Riehl Divers
ABRESCHVILLER FORCE COMMUNE
  • Emmanuel Riehl
  • Brigitte Jénie
  • Felix Godart
  • Jessica Porzadny
  • Joffrey Krieg
  • Cindy Stadler
  • Eric Daenen
  • Marie-Chantal Becker
  • Jean-Marc Ecker
  • Cindy Keller
  • Wesley Pirot
  • Marie Paule Heili
  • Jordan Kubler
  • Aurélie Grosse
  • Bernard Leonard
Stéphane Alan Munier
Stéphane Alan Munier Divers
Un nouvel élan pour Abreschviller
  • Stéphane Alan Munier
  • Annabelle Gauthier
  • Julien Nopre
  • Patricia Fischer
  • Eric Andreini
  • Laure Christophe
  • Quentin Janson
  • Stéphanie Zwick
  • Nicolas Pattingre
  • Blandine Thiry
  • Jean-Paul Seyer
  • Sandra Hospital
  • Cédric Houpert
  • Nadine Simon
  • Vincent Leobold
Sylvain Machot
Sylvain Machot Divers
ABRESCHVILLER,NATURELLEMENT PROCHES
  • Sylvain Machot
  • Noéline Kientzi
  • François Mouchot
  • Charlène Meisse
  • Rémy Henches
  • Pascaline Krieg Oudin
  • Tristan Gernez
  • Christiane Chenin
  • André Zimmermann
  • Michèle Bechler
  • Christian Wagner
  • Corinne Heitz
  • Nicolas Perin
  • Nelly Walz
  • Jacques Henry

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Abreschviller

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel RIEHL
Emmanuel RIEHL (Ballotage) ABRESCHVILLER FORCE COMMUNE 		323 44,43%
Stéphane Alan MUNIER
Stéphane Alan MUNIER (Ballotage) Un nouvel élan pour Abreschviller 		213 29,30%
Sylvain MACHOT
Sylvain MACHOT (Ballotage) ABRESCHVILLER,NATURELLEMENT PROCHES 		191 26,27%
Participation au scrutin Abreschviller
Taux de participation 77,33%
Taux d'abstention 22,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 747

Source : ministère de l’Intérieur

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