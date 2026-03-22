Résultat de l'élection municipale 2026 à Abreschviller : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Abreschviller [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Abreschviller sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Abreschviller.
L'actu des élections municipales 2026 à Abreschviller
11:43 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Abreschviller pour l'élection
Lors du premier volet des municipales à Abreschviller, c'est Emmanuel Riehl qui a terminé premier en s'adjugeant 44,43 % des votes. Ensuite, Stéphane Alan Munier s'est classé deuxième avec 29,30 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré un ascendant très fort. Emmanuel Riehl a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 22 points depuis 2020. Par ailleurs, avec 26,27 %, Sylvain Machot s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Abreschviller, le vote a enregistré une participation de 77,33 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Abreschviller
Le deuxième tour des élections municipales à Abreschviller a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Emmanuel Riehl
Divers
ABRESCHVILLER FORCE COMMUNE
|
|
Stéphane Alan Munier
Divers
Un nouvel élan pour Abreschviller
|
|
Sylvain Machot
Divers
ABRESCHVILLER,NATURELLEMENT PROCHES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Abreschviller
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel RIEHL (Ballotage) ABRESCHVILLER FORCE COMMUNE
|323
|44,43%
|Stéphane Alan MUNIER (Ballotage) Un nouvel élan pour Abreschviller
|213
|29,30%
|Sylvain MACHOT (Ballotage) ABRESCHVILLER,NATURELLEMENT PROCHES
|191
|26,27%
|Participation au scrutin
|Abreschviller
|Taux de participation
|77,33%
|Taux d'abstention
|22,67%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Nombre de votants
|747
Source : ministère de l’Intérieur
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