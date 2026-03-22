Résultat de l'élection municipale 2026 à Abscon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Abscon

Le deuxième tour des élections municipales à Abscon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Eric Granato
Eric Granato Liste divers droite
AGIR POUR LES ABSCONNAIS
  • Eric Granato
  • Carole Lebresne
  • Florimond Raset
  • Michèle Nève
  • Patrick Quercy
  • Caroline Mik
  • Jean-Luc Wojcieszak
  • Patricia Blary
  • Nordine Fettache
  • Caroline Miceli
  • Christophe Nicco
  • Monique Poulain
  • Mathieu Thiery
  • Delphine Guedin
  • Eddy Nowak
  • Laurence Delporte
  • Jean-Michel Villain
  • Annick Clauwaert
  • Cyril Soupart
  • Valérie Savary
  • Quentin Thomas
  • Louisette Delporte
  • Corentin Martins
  • Amélie Caracotte
  • Evan Adamczewski
  • Marie-Paule Steux
  • Jean-Luc Libessart
Jean-Michel Fourmaux
Jean-Michel Fourmaux Liste divers gauche
OSONS L'ENTENTE MUNICIPALE
  • Jean-Michel Fourmaux
  • Christine Nelain Wyart
  • Philippe Charlet
  • Maryse Bougaran
  • Christophe Cousin
  • Odile Detroye
  • Florentin Manteau
  • Margot Laine
  • Michèle Conetta
  • Dominique Dupire
  • Christian Housez
  • Hélène Kaminski
  • Patrice Mazurek
  • Émilie Fournier
  • Arnaud Caumartin
  • Emmanuelle Grimont
  • Geordie Ramdani
  • Valerie Werquin
  • Manuel Ojdowski
  • Anaïs Afekir
  • Jean-Pierre Hazard
  • Valerie Tinelli
  • Jean-Luc Delforge
  • Mélissa Founou
  • Xavier Sawka
  • Martine Laine
  • Michel Poulain
  • Christine Carrette
  • Frederic Leclercq

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Abscon

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric GRANATO
Eric GRANATO (Ballotage) AGIR POUR LES ABSCONNAIS 		777 43,58%
Jean-Michel FOURMAUX
Jean-Michel FOURMAUX (Ballotage) LISTE ENTENTE ET ACTION MUNICIPALE 		513 28,77%
Philippe CHARLET
Philippe CHARLET (Ballotage) Osons un nouvel élan pour Abscon 		493 27,65%
Participation au scrutin Abscon
Taux de participation 60,96%
Taux d'abstention 39,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 1 822

Source : ministère de l’Intérieur

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