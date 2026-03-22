Résultat de l'élection municipale 2026 à Abscon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Abscon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Abscon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Abscon.
L'actu des élections municipales 2026 à Abscon
11:43 - Eric Granato, Jean-Michel Fourmaux et Philippe Charlet forment le trio de tête à Abscon
Eric Granato (Divers droite) a terminé en tête du premier round des élections municipales à Abscon la semaine dernière, avec 43,58 % des votes. Jean-Michel Fourmaux (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 28,77 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. En ravissant la première place, Eric Granato a gagné une position décisive par rapport à 2020, mais il a marqué un léger repli de 5 points depuis. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Philippe Charlet, étiqueté Divers centre, est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Abscon, le vote a mobilisé 60,96 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Abscon
Le deuxième tour des élections municipales à Abscon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Eric Granato
Liste divers droite
AGIR POUR LES ABSCONNAIS
|
|
Jean-Michel Fourmaux
Liste divers gauche
OSONS L'ENTENTE MUNICIPALE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Abscon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric GRANATO (Ballotage) AGIR POUR LES ABSCONNAIS
|777
|43,58%
|Jean-Michel FOURMAUX (Ballotage) LISTE ENTENTE ET ACTION MUNICIPALE
|513
|28,77%
|Philippe CHARLET (Ballotage) Osons un nouvel élan pour Abscon
|493
|27,65%
|Participation au scrutin
|Abscon
|Taux de participation
|60,96%
|Taux d'abstention
|39,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Nombre de votants
|1 822
Source : ministère de l’Intérieur
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