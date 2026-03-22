Résultat de l'élection municipale 2026 à Abscon : les résultats du 2e tour

Programme de Jean-Michel Fourmaux à Abscon (OSONS L'ENTENTE MUNICIPALE)

Entente et action municipale

Le 15 mars prochain, les citoyens éliront les conseillers municipaux pour un mandat de six ans. Cette élection inclut également la désignation des conseillers communautaires représentant Absccon au sein de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut. L'équipe municipale s'engage à un projet concret et responsable, respectant les réalités financières de la commune.

Petite enfance et scolarité

Des accueils de loisirs seront proposés durant toutes les vacances scolaires, ainsi qu'en juillet et août. La gratuité de la piscine scolaire sera garantie pour tous les enfants. Des rénovations énergétiques des écoles et la création d'une cour végétalisée à l’école Jules Ferry sont également prévues.

Jeunesse

La collaboration avec la Mission Locale et Pôle Emploi sera renforcée pour soutenir l'autonomie des jeunes. Un Point Information jeunesse sera créé pour les accompagner dans leur orientation et leurs droits. De plus, des initiatives comme un PUMP TRACK et un soutien au financement du permis de conduire seront mises en place.

Seniors et social

Un club des aînés sera créé pour favoriser les interactions sociales. Des aides seront mises en place pour soutenir les personnes en difficulté, notamment pour les courses des aînés. Le maintien des visites dans les maisons de retraite et l'organisation d'événements comme le banquet des aînés sont également prévus.