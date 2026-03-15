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19:19 - Achenheim aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville d'Achenheim, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections municipales. Avec une densité de population de 426 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,51%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 29,48%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (13,10%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,65%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (44,53%), témoignent d'une population instruite à Achenheim, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Municipales 2026 : vers une percée du RN à Achenheim ? Le mouvement nationaliste était absent pour la dernière élection municipale à Achenheim il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 21,33% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 34,55% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 14,74% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Achenheim comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 28,99% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 32,38% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 37,56% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Achenheim ? Pour rappel, la participation s'élevait à 51,11 % à Achenheim lors des municipales de 2020 (une mobilisation plutôt forte) alors que le coronavirus semait le doute sur la compétition. La course à l'Élysée en 2022 avait toutefois provoqué un fort engouement, avec 81,65 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 18,35 %). La mobilisation atteignait pour sa part 56,76 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 72,99 %, contre seulement 48,79 % en 2022. Si on suit la trajectoire globale, la commune se positionne comme une zone civiquement engagée. À l'occasion de ces municipales, la valeur de la participation agira en tout cas sur les résultats d'Achenheim.

15:59 - Achenheim classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution L'orientation des électeurs d'Achenheim a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un territoire difficile à étiqueter. Les élections européennes de juin 2024 à Achenheim avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (28,99%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 21,86% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Achenheim avaient ensuite propulsé aux avants-postes Françoise Buffet (Ensemble !) avec 35,51% au premier tour, devant Delphine Daubenberger (Rassemblement National) avec 32,38%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Françoise Buffet culminant à 62,44% des votes sur place.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux d'Achenheim il y a 4 ans ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une place forte du courant central. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Achenheim plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 36,18% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen avec 21,33%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 65,45% pour Emmanuel Macron, contre 34,55% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Achenheim portaient leur choix sur Françoise Buffet (Ensemble !) avec 34,85% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Françoise Buffet virant de nouveau en tête avec 69,89% des voix.

12:58 - Impôts à Achenheim : un enjeu central pour 2026 Pour ce qui concerne la pression fiscale d'Achenheim, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 660 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 618 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 27,99 % en 2024 (contre 14,82 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 11 060 € de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 420 400 euros récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 10,46 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Achenheim ? La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Achenheim s'avère très instructive. Lors de la première manche électorale, Valentin Rabot a coiffé ses adversaires au poteau en totalisant 616 bulletins (65,11%). Sur la seconde marche, Roland Schaffner a rassemblé 330 bulletins valides (34,88%). Cette victoire au premier tour de Valentin Rabot a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Achenheim, ce décor a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour l'opposition au vu de cette victoire retentissante, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.