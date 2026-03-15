Résultat municipale 2026 à Achenheim (67204) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Achenheim a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Achenheim, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Achenheim [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Valentin RABOT
Valentin RABOT (21 élus) Ensemble pour Achenheim 2026 		1 057 81,37%
  • Valentin RABOT
  • Véronique KOCH
  • Alain EHRET
  • Sandrine HECKER
  • Sylvain KELLER
  • Marie Stella DE JESUS-ANDRE
  • Geoffroy STEEGMANN
  • Virginie SANCHEZ
  • Clément HOLWEG
  • Samira CHAMSY
  • Stéphane LUTTMANN
  • Andrée HUMMEL
  • Thomas BENOIT
  • Anais SCHAMBIL
  • Mario PICARDO
  • Patricia ZANDER
  • Laurent DUC
  • Katia CLAUSS
  • Jeannot WENGER
  • Gigliola SINGER
  • Aurélien WALTER
Raymond SCHWEITZER
Raymond SCHWEITZER (2 élus) AIMONS ACHENHEIM 		242 18,63%
  • Raymond SCHWEITZER
  • Anne VUILLOD
Participation au scrutin Achenheim
Taux de participation 65,71%
Taux d'abstention 34,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,08%
Nombre de votants 1 345

Source : ministère de l’Intérieur

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