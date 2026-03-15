Résultat municipale 2026 à Achères-la-Forêt (77760) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Achères-la-Forêt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Achères-la-Forêt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Achères-la-Forêt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vanessa PIEL
Vanessa PIEL (12 élus) ENERGIES ACHÈROISES 		345 54,94%
  • Vanessa PIEL
  • Hugues DE FINANCE
  • Estelle BERTÉE
  • Jean-Philippe MARTIN
  • Laëtitia SALINGROD
  • Jérémy PEDEL
  • Caroline MAILLARD
  • Guislain POITAU
  • Sandra LEJAL
  • Patrice LOZÉ
  • Fabienne COTTÉ
  • Thierry COUVIGNOU
Pascal PERRIN
Pascal PERRIN (3 élus) AGIR POUR VOUS AVEC VOUS 		283 45,06%
  • Pascal PERRIN
  • Elisabeth MACAUX
  • Philippe GUILLEMET
Participation au scrutin Achères-la-Forêt
Taux de participation 66,91%
Taux d'abstention 33,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 645

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Île-de-France ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en Île-de-France. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Achères-la-Forêt