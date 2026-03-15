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19:20 - L'avenir de la France se décide aussi à Achères-la-Forêt Dans la commune d'Achères-la-Forêt, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections municipales. La pyramide des âges peut agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la localité, 15,38% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 7,52% sont des personnes âgées. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 28,05%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,83%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,48%) indique des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 14,03%, comme à Achères-la-Forêt, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des habitants.

17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Achères-la-Forêt Le RN n'était pas représenté lors de la dernière bataille municipale à Achères-la-Forêt il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 21,77% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 42,31% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 18,41% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score insuffisant, à Achères-la-Forêt comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 29,26% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 36,25% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 42,32% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Achères-la-Forêt En 2020, la participation à Achères-la-Forêt avait culminé à 37,64 % lors du premier tour (un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national). C'étaient 341 votants qui avaient glissé leur bulletin dans l'urne alors que bon nombre d'électeurs avaient choisi de rester chez eux du fait de l'épidémie de Covid. Lorsqu'il s'agit de désigner leur maire, les élections municipales demeurent pourtant historiquement, avec l'élection présidentielle, des scrutins où les électeurs se manifestent en nombre. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a à ce titre été mesuré à 82,83 %. La mobilisation atteignait pour sa part 62,07 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 77,18 %, contre seulement 55,58 % en 2022. Décortiquer ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet in fine de ranger Achères-la-Forêt comme une zone soucieuse de voter par rapport au reste de la France. En marge de cette municipale de 2026, l'état de la participation agira en définitive sur les résultats d'Achères-la-Forêt.

15:59 - Le choc de la dernière année électorale en date à Achères-la-Forêt Lors du scrutin législatif du printemps 2024, les votants d'Achères-la-Forêt plébiscitaient Frédéric Valletoux (Majorité présidentielle) avec 37,78% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Frédéric Valletoux culminant à 57,68% des votes sur place. Pour le tour unique des européennes près d'un mois plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,26%). La physionomie politique d'Achères-la-Forêt a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Achères-la-Forêt : des suffrages particulièrement instructifs dans les urnes il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une municipalité de tradition centriste. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Achères-la-Forêt voyait en effet Emmanuel Macron s'imposer localement avec 27,69% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 21,77%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,69% pour Emmanuel Macron, contre 42,31% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Achères-la-Forêt plébiscitaient Frédéric Valletoux (Ensemble !) avec 28,27% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Frédéric Valletoux virant de nouveau en tête avec 61,81% des voix.

12:58 - Les impôts locaux ont-ils augmenté à Achères-la-Forêt avant les élections municipales de 2026 ? À Achères-la-Forêt, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 10,32 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant 72 970 €, bien en deçà des 210 100 euros perçus en 2020. Précisons qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement son produit et contraignant les communes à trouver d'autres recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Achères-la-Forêt s'est établi à 37,50 % en 2024 (contre 17,02 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Achères-la-Forêt a représenté 1 278 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 804 € relevés en 2020.

11:59 - Municipales 2020 : la liste "De Meun A Acheres" majoritaire à Achères-la-Forêt Les résultats des précédentes municipales à Achères-la-Forêt ont offert un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Sans aucune opposition, la liste menée par Patrice Malchere a naturellement rassemblé 316 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Achères-la-Forêt, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que certains voudront peut-être dépasser. Au lendemain de ce scrutin sans réelle concurrence, la naissance ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux principaux. L'annonce des candidatures fournit d'ores et déjà un début de réponse limpide.