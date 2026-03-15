Résultat de l'élection municipale 2026 à Achères : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Achères [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Achères sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Achères.
L'actu des élections municipales 2026 à Achères
12:08 - Premier tour des municipales à Achères : horaires des bureaux de vote
Les municipales offrent la possibilité aux 13 473 électeurs d'Achères de se faire entendre sur la manière dont est régie leur ville. À Achères et comme partout, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Pour mémoire, c'est Marc Honore qui a remporté l'élection au deuxième tour en 2020. Son bilan municipal est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste des candidats en 2026 est mise à disposition ci-dessous. Les 12 bureaux de vote de l'agglomération d'Achères sont accessibles de 8 h à 20 h pour permettre aux votants de décider. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Achères
|Tête de listeListe
|
Carlos Lopes
Liste Divers
Achères Ville de Coeur
|
|
François Dazelle
Liste divers centre
Unis pour Achères 2026
|
|
Louis-Armand Virey
Liste divers gauche
AGIR ENSEMBLE POUR ACHÈRES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Honore (28 élus) Unis pour acheres
|2 522
|56,28%
|
|Alain Outreman (5 élus) Du concret pour acheres avec la gauche citoyenne et ecologiste
|1 331
|29,70%
|
|Salim Lesage (2 élus) Acheres ma ville
|628
|14,01%
|
|Participation au scrutin
|Achères
|Taux de participation
|35,11%
|Taux d'abstention
|64,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 597
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Honore Unis pour acheres
|2 282
|46,12%
|Alain Outreman Du concret pour acheres
|1 001
|20,23%
|Salim Lesage Acheres ma ville
|840
|16,97%
|Michèle Foubert Gauche citoyenne et écologiste pour achères
|824
|16,65%
|Participation au scrutin
|Achères
|Taux de participation
|38,95%
|Taux d'abstention
|61,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 087
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Honore (25 élus) Unis pour acheres
|4 115
|52,32%
|
|Alain Outreman (8 élus) Plus belle ma ville
|3 750
|47,67%
|
|Participation au scrutin
|Achères
|Taux de participation
|61,20%
|Taux d'abstention
|38,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,30%
|Nombre de votants
|8 133
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Outreman Plus belle ma ville
|3 141
|44,66%
|Marc Honore Unis pour acheres
|2 857
|40,62%
|Assia Autret Vivons acheres - reussissons ensemble
|1 035
|14,71%
|Participation au scrutin
|Achères
|Taux de participation
|55,66%
|Taux d'abstention
|44,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,92%
|Nombre de votants
|7 397
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