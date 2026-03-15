Résultat de l'élection municipale 2026 à Achères : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Achères

Tête de listeListe
Carlos Lopes
Carlos Lopes Liste Divers
Achères Ville de Coeur
  • Carlos Lopes
  • Ingrid Roussel
  • Kamel Bouchakour
  • Catherine Scagni
  • Sylvain Lepage
  • Noura Lacassin
  • Fernando Mendes
  • Fabienne Hallet
  • Alexandre Robert
  • Lydia Lopes
  • Ebraïm Diakhaby
  • Stéphanie Mogicato
  • Mourad Mergui
  • Annie M'Boe
  • Jean-Luc Peuvion
  • Jade Bouhaddad
  • Yoan Guedes
  • Adrinée Abousefian
  • Séban Langillier
  • Nadine Lenfant
  • Heng Shi
  • Chloé Bizet
  • Sylvain Taquet
  • Léonie Gonçalves
  • Tadeusz Sikora
  • Marie Lallemand
  • Hugo Lemagnen
  • Mariette Tsosana
  • Patrick Lemaire
  • Virginie Chabault
  • Paulo Jorge
  • Victoria Girault
  • José Da Silva
  • Martine Guyot
  • Serge Martins
  • Marie Hervé
  • Bruno Hervé
François Dazelle
François Dazelle Liste divers centre
Unis pour Achères 2026
  • François Dazelle
  • Katell Landier
  • Patrick Metois
  • Céline Chassin
  • Thierry Herrmann
  • Annie Debray-Gyrard
  • Baptiste Khun
  • Camille Vaur
  • Abdelyamin Derradji
  • Sarah Sabourin
  • Jean-François Demarez
  • Evelyne Beaudichon
  • Jacques Tanguy
  • Suzanne Jaunet
  • Romain Lasserre
  • Clarisse Bonaro
  • Yves Fuzet
  • Fatiha Yahiaoui
  • Valentin Guillaume
  • Theanmolee Arunakiridas
  • Martin Dessaignes
  • Marie-Ange Bonine
  • Roger Tennerel
  • Maeva Cruz
  • Abdelkader Zyan
  • Gisèle Blanc
  • Jean-François Bouche
  • Maryline Villecroze
  • Aka Gilchrist Gaudens
  • Alexandra Sau-Pueyo
  • Marc Honore
  • Nicole Martin
  • Olivier Le Goff
  • Annie Derue
  • Jean-Paul Demarez
  • Véronique Chatal
  • Valérian Bonnard
Louis-Armand Virey
Louis-Armand Virey Liste divers gauche
AGIR ENSEMBLE POUR ACHÈRES
  • Louis-Armand Virey
  • Jessica Dorlencourt
  • Stéphane Pichard
  • Laetitia Farhat-Bernard
  • Grégory Sanchez
  • Caroline Van Hal
  • Aubin Chauveau
  • Valérie Delargille
  • Sofiane Hamimi
  • Anne-Laure Amogu
  • Cheick-Omar Sylla
  • Flor Balaguer
  • Baptiste Dupoux
  • Axelle Trocherie
  • Gérard Slusarczyk
  • Françoise Dos Santos
  • Jérôme Poilpré
  • Claudie Le Bihan
  • Nicolas Panzeri
  • Sandra Chatin
  • Joao Into Cabi
  • Marie Chevreux
  • François Pignolet de Fresnes
  • Samira Ainouz
  • Jean-Paul Thorange
  • Yaye Touré
  • Fayçal Mouhcine
  • Elsa Lefevre
  • Abdellah Moussaoui
  • Lucille Delargille
  • Jean-Pierre Hérin
  • Nesrine Amar
  • Pascal Fraudin
  • Martine Serlinger
  • Tahsin Tutin
  • Maryvonne Derouault-Beunet
  • Yoann Blanche-Barbat

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Honore
Marc Honore (28 élus) Unis pour acheres 		2 522 56,28%
  • Marc Honore
  • Céline Chassin
  • Martin Dessaignes
  • Suzanne Jaunet
  • François Dazelle
  • Annie Debray-Gyrard
  • Jacques Tanguy
  • Elodie Sornay
  • Daniel Giraud
  • Katell Landier
  • Jean-François Demarez
  • Sarah Sabourin
  • Gharib Naji
  • Camille Vaur
  • Yves Fuzet
  • Alisson Cassandre Zani
  • Dominique Desmet
  • Nicole Martin
  • Abdelyamin Derradji
  • Véronique Lebarbé
  • Jean Paul Demarez
  • Evelyne Beaudichon
  • Landry Nkouka Milandou
  • Fatiha El Yagoubi
  • Olivier Le Goff
  • Lydie Auguin
  • Jean-Marc Justine
  • Maeva Cruz
Alain Outreman
Alain Outreman (5 élus) Du concret pour acheres avec la gauche citoyenne et ecologiste 		1 331 29,70%
  • Alain Outreman
  • Michèle Foubert
  • Gregory Sanchez
  • Annie-Nicole M'boé
  • Louis-Armand Virey
Salim Lesage
Salim Lesage (2 élus) Acheres ma ville 		628 14,01%
  • Salim Lesage
  • Valérie De Medeiros
Participation au scrutin Achères
Taux de participation 35,11%
Taux d'abstention 64,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 597

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Honore
Marc Honore Unis pour acheres 		2 282 46,12%
Alain Outreman
Alain Outreman Du concret pour acheres 		1 001 20,23%
Salim Lesage
Salim Lesage Acheres ma ville 		840 16,97%
Michèle Foubert
Michèle Foubert Gauche citoyenne et écologiste pour achères 		824 16,65%
Participation au scrutin Achères
Taux de participation 38,95%
Taux d'abstention 61,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 087

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Honore
Marc Honore (25 élus) Unis pour acheres 		4 115 52,32%
  • Marc Honore
  • Elodie Sornay
  • François Dazelle
  • Annie Debray-Gyrard
  • Pierre-Henri Bovis
  • Suzanne Jaunet
  • Daniel Giraud
  • Véronique Forensi
  • Jean-Paul Demarez
  • Michelle Bastien
  • Gharib Naji
  • Marie-Annick Loustaneau
  • Jean-François Demarez
  • Malika Bellal
  • Jean-Philippe Barbier
  • Nicole Martin
  • Eric Suret
  • Elisabeth Malho
  • Patrick Ternant
  • Cécile Vincent
  • François Laronde
  • Lucie Houssais
  • Nicolas Benard
  • Brigitte Bereau
  • Jacques Tanguy
Alain Outreman
Alain Outreman (8 élus) Plus belle ma ville 		3 750 47,67%
  • Alain Outreman
  • Rachel Derouault
  • Pascal Fraudin
  • Nicole Bineau
  • Mohamed Hassani
  • Nelly Pascaud
  • José Da Silva
  • Anne-Claire Cossec
Participation au scrutin Achères
Taux de participation 61,20%
Taux d'abstention 38,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,30%
Nombre de votants 8 133

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Outreman
Alain Outreman Plus belle ma ville 		3 141 44,66%
Marc Honore
Marc Honore Unis pour acheres 		2 857 40,62%
Assia Autret
Assia Autret Vivons acheres - reussissons ensemble 		1 035 14,71%
Participation au scrutin Achères
Taux de participation 55,66%
Taux d'abstention 44,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,92%
Nombre de votants 7 397

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