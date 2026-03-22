Résultat de l'élection municipale 2026 à Achères : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Achères

Le deuxième tour des élections municipales à Achères a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Carlos Lopes
Carlos Lopes Liste Divers
Achères Ville de Coeur
  • Carlos Lopes
  • Ingrid Roussel
  • Kamel Bouchakour
  • Catherine Scagni
  • Sylvain Lepage
  • Noura Lacassin
  • Fernando Mendes
  • Fabienne Hallet
  • Alexandre Robert
  • Lydia Lopes
  • Ebraïm Diakhaby
  • Stéphanie Mogicato
  • Mourad Mergui
  • Annie M'Boe
  • Jean-Luc Peuvion
  • Jade Bouhaddad
  • Yoan Guedes
  • Adrinée Abousefian
  • Séban Langillier
  • Nadine Lenfant
  • Heng Shi
  • Chloé Bizet
  • Sylvain Taquet
  • Léonie Gonçalves
  • Tadeusz Sikora
  • Marie Lallemand
  • Hugo Lemagnen
  • Mariette Tsosana
  • Patrick Lemaire
  • Virginie Chabault
  • Paulo Jorge
  • Victoria Girault
  • José Da Silva
  • Martine Guyot
  • Serge Martins
  • Marie Hervé
  • Bruno Hervé
François Dazelle
François Dazelle Liste divers centre
Unis pour Achères 2026
  • François Dazelle
  • Katell Landier
  • Patrick Metois
  • Céline Chassin
  • Thierry Herrmann
  • Annie Debray-Gyrard
  • Baptiste Khun
  • Camille Vaur
  • Abdelyamin Derradji
  • Sarah Sabourin
  • Jean-François Demarez
  • Evelyne Beaudichon
  • Jacques Tanguy
  • Suzanne Jaunet
  • Romain Lasserre
  • Clarisse Bonaro
  • Yves Fuzet
  • Fatiha Yahiaoui
  • Valentin Guillaume
  • Theanmolee Arunakiridas
  • Martin Dessaignes
  • Marie-Ange Bonine
  • Roger Tennerel
  • Maeva Cruz
  • Abdelkader Zyan
  • Gisèle Blanc
  • Jean-François Bouche
  • Maryline Villecroze
  • Aka Gilchrist Gaudens
  • Alexandra Sau-Pueyo
  • Marc Honore
  • Nicole Martin
  • Olivier Le Goff
  • Annie Derue
  • Jean-Paul Demarez
  • Véronique Chatal
  • Valérian Bonnard
Louis-Armand Virey
Louis-Armand Virey Liste divers gauche
AGIR ENSEMBLE POUR ACHÈRES
  • Louis-Armand Virey
  • Jessica Dorlencourt
  • Stéphane Pichard
  • Laetitia Farhat-Bernard
  • Grégory Sanchez
  • Caroline Van Hal
  • Aubin Chauveau
  • Valérie Delargille
  • Sofiane Hamimi
  • Anne-Laure Amogu
  • Cheick-Omar Sylla
  • Flor Balaguer
  • Baptiste Dupoux
  • Axelle Trocherie
  • Gérard Slusarczyk
  • Françoise Dos Santos
  • Jérôme Poilpré
  • Claudie Le Bihan
  • Nicolas Panzeri
  • Sandra Chatin
  • Joao Into Cabi
  • Marie Chevreux
  • François Pignolet de Fresnes
  • Samira Ainouz
  • Jean-Paul Thorange
  • Yaye Touré
  • Fayçal Mouhcine
  • Elsa Lefevre
  • Abdellah Moussaoui
  • Lucille Delargille
  • Jean-Pierre Hérin
  • Nesrine Amar
  • Pascal Fraudin
  • Martine Serlinger
  • Tahsin Tutin
  • Maryvonne Derouault-Beunet
  • Yoann Blanche-Barbat

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Achères

Tête de listeListe Voix % des voix
François DAZELLE
François DAZELLE (Ballotage) Unis pour Achères 2026 		2 835 45,90%
Carlos LOPES
Carlos LOPES (Ballotage) Achères Ville de Coeur 		1 673 27,09%
Louis-Armand VIREY
Louis-Armand VIREY (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR ACHÈRES 		1 668 27,01%
Participation au scrutin Achères
Taux de participation 46,86%
Taux d'abstention 53,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 6 382

Source : ministère de l’Intérieur

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