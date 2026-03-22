Résultat de l'élection municipale 2026 à Achères : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Achères [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Achères sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Achères.
L'actu des élections municipales 2026 à Achères
11:50 - François Dazelle largement en tête de l'élection il y a une semaine
Pour le lancement des municipales à Achères, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 53,14 %, malgré une abstention historiquement haute en France. À l'issue du dépouillement, c'est François Dazelle (Divers centre) qui a dominé en s'adjugeant 45,90 % des votes. Ensuite, Carlos Lopes s'est classé deuxième avec 27,09 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. Par ailleurs, avec 27,01 %, Louis-Armand Virey, étiqueté Divers gauche, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Achères
Le deuxième tour des élections municipales à Achères a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Carlos Lopes
Liste Divers
Achères Ville de Coeur
|
|
François Dazelle
Liste divers centre
Unis pour Achères 2026
|
|
Louis-Armand Virey
Liste divers gauche
AGIR ENSEMBLE POUR ACHÈRES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Achères
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François DAZELLE (Ballotage) Unis pour Achères 2026
|2 835
|45,90%
|Carlos LOPES (Ballotage) Achères Ville de Coeur
|1 673
|27,09%
|Louis-Armand VIREY (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR ACHÈRES
|1 668
|27,01%
|Participation au scrutin
|Achères
|Taux de participation
|46,86%
|Taux d'abstention
|53,14%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,93%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Nombre de votants
|6 382
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines d'Achères
- Achères (78260)
- Ecole primaire à Achères
- Maternités à Achères
- Crèches et garderies à Achères
- Classement des collèges à Achères
- Salaires à Achères
- Impôts à Achères
- Dette et budget d'Achères
- Climat et historique météo d'Achères
- Accidents à Achères
- Délinquance à Achères
- Inondations à Achères
- Nombre de médecins à Achères
- Pollution à Achères
- Entreprises à Achères
- Prix immobilier à Achères