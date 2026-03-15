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19:21 - Les données démographiques d'Achères révèlent les tendances électorales La composition démographique et la situation socio-économique d'Achères contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 40% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 11,73%. Un salaire moyen mensuel net de 2 814 euros/mois souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 8470 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 16,29% et d'une population immigrée de 21,14% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (40,50%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Achères, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Achères aux élections de 2026 ? Le mouvement lepéniste restait loin du podium lors de l'élection municipale à Achères en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 16,69% des suffrages lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 32,83% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 13,43% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Achères comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 23,30% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives enfin donneront, lors du premier round, un résultat de 24,23% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 26,50% le dimanche suivant.

16:58 - Rétrospective : la participation à Achères avant 2026 Pour ces élections municipales, la mobilisation des votants à Achères sera déterminante dans l'épilogue du scrutin. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 38,95 % lors des municipales de 2020, un score en demi-teinte alors que le scrutin avait été maintenu dans un contexte de pandémie de Covid. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 73,08 %. La mobilisation atteignait quant à elle 46,66 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 62,87 %, contre seulement 43,65 % en 2022. Décortiquer ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de ranger Achères comme une localité en retrait des urnes au regard des moyennes nationales.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Achères a-t-elle voté ? Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants d'Achères accordaient leurs suffrages à Mélinda Sauger (Union de la gauche) avec 39,62% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Mélinda Sauger culminant à 45,08% des suffrages exprimés sur place. Lors du match européen avant la dissolution, les électeurs d'Achères avaient cette fois soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 23,30% des votes. La physionomie politique d'Achères a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait un secteur très ancré à gauche, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone de flou électoral.

14:57 - Achères : rappel des résultats marquants de la présidentielle et des législatives 2022 Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Achères accordaient leurs suffrages à Mélinda Sauger (Nupes) avec 38,83% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,32%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Achères quelques semaines plus tôt plaçait Jean-Luc Mélenchon à l'avant de la course avec 33,33% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 26,68%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,17% pour Emmanuel Macron, contre 32,83% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Achères s'inscrit comme une ville acquise aux forces de gauche.

12:58 - Achères touchée par la réforme fiscale avant ces élections Pour ce qui est des contributions locales à Achères, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 859 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 873 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 36,08 % en 2024 (contre environ 16,17 % en 2020). La moyenne en France, évaluée à environ 40 % et en hausse de 1,2 point en quatre ans, constitue un point de référence intéressant. Une hausse bien souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 148 900 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 6 620 890 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 19,23 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Élections de 2020 à Achères : une triangulaire pour départager les candidats Les résultats des dernières élections municipales à Achères ont fourni un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Marc Honore (Divers droite) a terminé en tête en rassemblant 2 282 voix (46,12%). Dans la position du principal opposant, Alain Outreman (Divers gauche) a obtenu 20,23% des voix. Un différentiel marqué. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Marc Honore l'a finalement emporté avec 56,28% des bulletins, face à Alain Outreman rassemblant 29,70% des électeurs inscrits et Salim Lesage obtenant 628 bulletins (14,01%). Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Même si Alain Outreman a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 330 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Divers droite a certainement bénéficié du transfert des voix des listes éliminées. Le camp des perdants a la lourde responsabilité de constituer des réserves considérablement plus importantes dès le premier tour ce dimanche soir, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.