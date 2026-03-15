Résultat municipale 2026 à Achères (78260) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Achères a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Achères, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Achères [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François DAZELLE
François DAZELLE Unis pour Achères 2026 		2 835 45,90%
Carlos LOPES
Carlos LOPES Achères Ville de Coeur 		1 673 27,09%
Louis-Armand VIREY
Louis-Armand VIREY AGIR ENSEMBLE POUR ACHÈRES 		1 668 27,01%
Participation au scrutin Achères
Taux de participation 46,86%
Taux d'abstention 53,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 6 382

Source : ministère de l’Intérieur

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