Résultat municipale 2026 à Achicourt (62217) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Achicourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Achicourt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Achicourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick LEMAIRE
Patrick LEMAIRE (26 élus) Achicourt, cultivons demain 		2 510 76,71%
  • Patrick LEMAIRE
  • Déborah DELALIN
  • Nicolas WANIN
  • Florence THELLIER
  • Yves-Marie CHOCHOY
  • Virginie MALAYEUDE
  • Philippe THELLIER DESPLANQUES
  • Marie PIGNON
  • Kévin JOVINEL
  • Gabrielle WARIN
  • Bernard CAZE
  • Blandine LALIN
  • José VILLASPASA
  • Stéphanie GRAVELEINE
  • Michel CASTETS
  • Nathalie BEAUVAIS BEAULIEUX
  • Louis LEGRAND
  • Géraldine RAIMOND TRUFFIER
  • Patrice SZYMCZAK
  • Valerie WROBLEWSKI
  • Gildas MOREAU
  • Elvire LAKRAA
  • Nicolas MARGELIN
  • Maryse LECOCQ
  • Adrien PETIT
  • Anne FOUQUEZ
Ludovic LEGRAND
Ludovic LEGRAND (3 élus) UN NOUVEL ELAN POUR ACHICOURT 		762 23,29%
  • Ludovic LEGRAND
  • Angela DHELIN
  • Sven LAVALLEE
Participation au scrutin Achicourt
Taux de participation 56,96%
Taux d'abstention 43,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Nombre de votants 3 419

Source : ministère de l’Intérieur

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