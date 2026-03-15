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19:19 - Achicourt : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire d'Achicourt, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 7 899 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 309 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 691 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (78,90%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Avec 183 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 3,25%, Achicourt se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 346 € par an, la ville aspire à plus de prospérité. Ainsi, à Achicourt, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quel poids pour le RN à Achicourt aux derniers scrutins ? Le parti nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections locales à Achicourt en 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen récoltait 27,22% des votes lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 45,12% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 25,13% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national obtenait 45,97% des voix de la municipalité. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 34,99% pour les européennes. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 36,09% pour le Rassemblement national. Il finira avec 42,42% lors du vote final.

16:58 - Achicourt : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Les archives d'il y a six ans montrent qu'au premier tour des municipales à Achicourt, l'abstention touchait 57,92 % des électeurs, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que débutait la crise du coronavirus. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 24,83 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 46,68 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 33,06 %, loin des 51,18 % affichés aux législatives de 2022. Regarder cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de ranger Achicourt comme une zone assez abstentionniste. En ce jour d'élections municipales à Achicourt, cette variable sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Achicourt Pour le tour unique des européennes 2024 à Achicourt, les votes s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (34,99%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Alban Heusèle (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 36,09% au premier tour, devant Alexandre Cousin (Union de la gauche) avec 23,93%. Mais c'est néanmoins Agnès Pannier-Runacher (Ensemble !) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 57,58% des suffrages exprimés. Le contexte politique d'Achicourt a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Achicourt reste un territoire arrimé à le centre-droit Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Achicourt plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 28,46% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen avec 27,22%. Le second tour n'a fait que confirmer cette introduction en offrant 54,88% pour Emmanuel Macron, contre 45,12% pour de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Achicourt accordaient leurs suffrages à Jacqueline Maquet (Ensemble !) avec 28,11% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,03% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville acquise au bloc central.

12:58 - Les impôts sont en hausse à Achicourt à l'approche des municipales Si l'on regarde de près la fiscalité d'Achicourt, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 16,56 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de près de 45 700 euros. Un montant loin des 1 371 100 € récoltés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui explique cette diminution significative de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Achicourt est passé à environ 49,50 % en 2024 (contre 23,57 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Achicourt a atteint environ 733 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 615 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Achicourt L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Achicourt s'avère riche d'enseignements. Dès le premier tour de scrutin, Jean-Paul Leblanc (Divers gauche) a devancé tous ses adversaires en totalisant 942 suffrages (38,62%). À ses trousses, Didier Willemaet (Divers gauche) a rassemblé 27,96% des suffrages. Un delta notable. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Jean-Paul Leblanc l'a finalement emporté avec 48,26% des suffrages, face à Didier Willemaet qui a obtenu 691 électeurs (28,14%) et Anaïs Honnart réunissant 579 votants (23,58%). La hiérarchie a prévalu, l'écart se creusant pour déboucher sur une victoire nette et décisive. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Divers gauche a probablement bénéficié du report de votes des électeurs des listes de gauche, sécurisant 243 voix supplémentaires entre les deux tours.