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19:19 - Achiet-le-Grand et municipales : démographie, économie et choix électoraux Quelle influence les électeurs d'Achiet-le-Grand exercent-ils sur les résultats des municipales ? Avec une densité de population de 191 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,01%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (15,94%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 492 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (17,99%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,73%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Achiet-le-Grand mettent en relief une diversité de qualifications, avec 22,58% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - Quels scores du RN à Achiet-le-Grand avant les élections de 2026 ? Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste à la dernière campagne municipale à Achiet-le-Grand il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 42,99% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 64,90% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 31,79% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement nationaliste arrachait 56,91% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 55,56% lors du choc des européennes 2024, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 58,46% pour le mouvement nationaliste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Emmanuel Blairy.

16:58 - Quelle abstention attendre à Achiet-le-Grand aux municipales ? En 2020 à Achiet-le-Grand, l'abstention avait grimpé à 41,37 % au premier tour, une abstention modeste. C'étaient 411 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que l'événement se déroulait en pleine pandémie de Covid. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été accompagnée d'une abstention à 25,24 % dans la ville (contre 74,76 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 49,74 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 35,60 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 60,81 % des inscrits. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent le portrait d'une zone moins abstentionniste que la moyenne au regard des moyennes nationales. En ce jour de municipales 2026 à Achiet-le-Grand, cette réalité sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Quels enseignements pour 2024 à Achiet-le-Grand ? Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. Les élections européennes 2024 à Achiet-le-Grand avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (55,56%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 9,21% des voix. Les élections des députés à Achiet-le-Grand une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Emmanuel Blairy (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 58,46% au premier tour, devant Jean-Jacques Cottel (Divers gauche) avec 18,16%. Les citoyens tranchaient d'ailleurs l'affaire sans trembler dans la circonscription, où aucun second tour n'a été nécessaire

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité d'Achiet-le-Grand s'était massivement ancrée à l'extrême droite La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Achiet-le-Grand plaçait en effet Marine Le Pen à l'avant de la course avec 42,99% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 22,62%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 64,90% pour Marine Le Pen, contre 35,10% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Achiet-le-Grand accordaient leurs suffrages à Emmanuel Blairy (RN) avec 31,79% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Emmanuel Blairy virant de nouveau en tête avec 56,91% des voix.

12:58 - La pression fiscale à Achiet-le-Grand : une tendance en hausse ces dernières années Sur le plan de la fiscalité locale d'Achiet-le-Grand, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 878 € en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 732 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 42,93 % en 2024 (contre 19,66 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 7 300 euros en 2024, contre 128 950 € perçus en 2020 avec un taux fixé à près de 19,33 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale à Achiet-le-Grand Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Achiet-le-Grand ont été riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Rappelons que ce scrutin se caractérisait par des candidatures individuelles à l'époque et l'absence de listes, laissant aux votants l'opportunité de panacher. 8 conseillers ont été élus dès le premier tour. Lors de ce premier round, Vincent Lesage a remporté une victoire avec 212 bulletins (53,67%). À la suite, Rémi Bonduaeux a obtenu 209 votes (52,91%). Les résultats des deux candidats de tête restaient dans un mouchoir de poche. Un second tour a ensuite été organisé avec 21 candidats en lice. Pour ce scrutin décisif, Catherine Brassart a recueilli 178 bulletins (51,74%), devançant Philippe Lourdel rassemblant 50,58% des électeurs inscrits et Christine Cloup avec 50,00% des suffrages. L'écart est demeuré minime jusqu'à la fin. Pour le scrutin de 2026 à Achiet-le-Grand, les citoyens sont à nouveau invités à désigner leurs représentants dans cette configuration si spéciale. À noter que la règle des candidatures sans liste n'est en revanche plus en vigueur désormais.