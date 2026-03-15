Résultat municipale 2026 à Achiet-le-Grand (62121) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Achiet-le-Grand a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Achiet-le-Grand, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Achiet-le-Grand [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patricia COPIN
Patricia COPIN (12 élus) CONTINUONS ENSEMBLE 		309 57,87%
  • Patricia COPIN
  • Yves RICHEZ
  • Christine CLOUP
  • Giovanni DUBOIS
  • Laetitia JOURNEL
  • Pierre-Emmanuel HACCART
  • Odile LESAGE CARLES
  • Laurent RIQUART
  • Emilie CEGLA
  • Anthony GOSSELIN
  • Angélina CAFLERS
  • Quentin VANHEULE
Pascale TARD
Pascale TARD (3 élus) PROCHES DE VOUS, ENGAGES POUR ACHIET LE GRAND 		225 42,13%
  • Pascale TARD
  • Philippe DROUIN
  • Christine CAMPAGNE
Participation au scrutin Achiet-le-Grand
Taux de participation 69,85%
Taux d'abstention 30,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 542

Source : ministère de l’Intérieur

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