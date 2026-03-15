Résultat de l'élection municipale 2026 à Acoua : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Acoua [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Acoua sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Acoua.
L'actu des élections municipales 2026 à Acoua
13:45 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Acoua
Du côté de la fiscalité d'Acoua, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 122 euros en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 127 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à environ 6,46 % en 2024 (contre environ 4,78 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 96 980 € en 2024. Un total bien loin des 124 330 € engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 12,14 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.
11:59 - L'élection de 2020 : la liste "Mouvement Pour Le Developpement De Mayotte-Mouvement De La Commune D'acoua-Les Republicains" majoritaire à Acoua
Les résultats du scrutin municipal précédent à Acoua ont été riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Ahmed Darouechi (Divers gauche) a viré en tête en totalisant 861 voix (40,94%). Derrière, Marib Hanaffi (Divers centre) a obtenu 708 suffrages en sa faveur (33,66%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Daniel Abdou (Les Républicains), rassemblant 25,39% des électeurs. Un large retard. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Marib Hanaffi l'a finalement emporté avec 1 246 voix (54,76%), face à Ahmed Darouechi qui a obtenu 45,23% des électeurs. Les voix de réserve ont eu un impact décisif, rendant possible un renversement total de la situation., engrangeant 385 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe minoritaire est mise au défi de décrocher un score plus élevé ce dimanche soir dès le premier tour, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Acoua
Les élections municipales sont l'occasion pour les 3 299 électeurs d'Acoua de s'exprimer sur la manière dont est gérée leur localité. À Acoua et ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. À titre de rappel, c'est Marib Hanaffi (Divers centre) qui a conquis la mairie au deuxième tour en 2020. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? La liste de ceux qui veulent gouverner la commune après les municipales 2026 à Acoua est en ligne plus bas dans cette page. Il convient de souligner que les horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote d'Acoua sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Pour recevoir les résultats des élections à Acoua dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Acoua
|Tête de listeListe
|
Issouffi Matoiri
Liste Divers
UADM UNION ACOUA DREKA MTSANGADOUA
|
|
Toiher-Eddine Sauzée Saandani
Liste des Républicains
JEUNESSE EDUCATION SECURITE ET DEVELOPPEMENT AVEC VOUS
|
|
Djambaé Ousseni
Liste divers droite
FRONT LIBERAL ACOUA MTSANGADOUA
|
|
Ahmed Darouechi
Liste divers droite
NOUVELLE IMPULSION ACTIVE POUR LA COMMUNE
|
|
Marib Hanaffi
Liste divers centre
TOUS UNIS POUR UNE CONTINUITE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marib Hanaffi (23 élus) Mouvement pour le developpement de mayotte-mouvement de la commune d'acoua-les republicains
|1 246
|54,76%
|
|Ahmed Darouechi (6 élus) La gauche en action
|1 029
|45,23%
|
|Participation au scrutin
|Acoua
|Taux de participation
|78,26%
|Taux d'abstention
|21,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 351
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ahmed Darouechi La gauche en action
|861
|40,94%
|Marib Hanaffi Mouvement pour le developpement de mayotte - mouvement de la commune d'acoua
|708
|33,66%
|Daniel Abdou Daniel acoua2020. creons une qualite de vie, une commune innovante
|534
|25,39%
|Participation au scrutin
|Acoua
|Taux de participation
|73,29%
|Taux d'abstention
|26,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 176
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