Résultat de l'élection municipale 2026 à Acoua : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Acoua

Tête de listeListe
Issouffi Matoiri
Issouffi Matoiri Liste Divers
UADM UNION ACOUA DREKA MTSANGADOUA
  • Issouffi Matoiri
  • Sybitoine Maoulana Madi
  • Assani Abdoul-Karime
  • Mariama Chamassi
  • Amdjadi Abdallah Ali
  • Nabaouia Charabou
  • Ismaïnla Hamidani
  • Sarmada Habasse
  • Omar Madi
  • Danyati Abdou
  • Nabyl Rachidi
  • Thamarati Maoulana
  • Soibaha Chaka
  • Zakia Omar
  • Nizari Tadjidine Ali Madi
  • Mariame Souf-Daoud
  • Saïndou Saïd
  • Fatuima Boura
  • Ahamada Daoud
  • Takinati Abdou
  • Mahamoudou Idaroussi
  • Marie-France Maïmouna Soulaimana
  • Nassur Omar
  • Justine Madi
  • Maoulida Hamidani
  • Akmami M'Dahoma
  • Ousseni Soufiani
  • Laïlati Mdere
  • Soulaïmana Ali
  • Zouhaïria Toumbou
  • Serge David Marcoccia
Toiher-Eddine Sauzée Saandani
Toiher-Eddine Sauzée Saandani Liste des Républicains
JEUNESSE EDUCATION SECURITE ET DEVELOPPEMENT AVEC VOUS
  • Toiher-Eddine Sauzée Saandani
  • Samianti Mavouna
  • Mohamadi Siady Ahamadi
  • Anfina Soilihi
  • Faharrdine Tadjinourou
  • Salama Abdoul-Karime
  • Mouradi Housseni
  • Rialoi Habasse
  • Daroueche Abdou
  • Zouhourya Binti Mouayad Ben
  • Inoussa Abdallah
  • Mainzati Ahamada
  • Soumetti Idaroussi
  • Hassanati Harouna
  • Youssouf Doua
  • Roseline Hirachi
  • Maoulida Aouladi
  • Zamimou Hamza
  • Abdallah Bacar
  • Riwayati Abdou
  • Madi Abdourahamane Jhass
  • Farhati Ousseni
  • Inzoudine Tiva Hassani
  • Zamimou Soulaimana
  • Arbabi Antoy
  • Rayimina Nourdine
  • Ibrahim Soumaila
  • Zawounaki Said
  • Ibrahim Ali
  • Nachiati Toybou
  • Houssoyni Harithi
Djambaé Ousseni
Djambaé Ousseni Liste divers droite
FRONT LIBERAL ACOUA MTSANGADOUA
  • Djambaé Ousseni
  • Nouroulaïni Chaka
  • Fayadhui Madi
  • Moutoïnfa Mboreha
  • Ahamadi Mahamoud
  • Amina Ibrahim
  • Chadadi Be
  • Inchatti Daroussi
  • Xxxx Riffain Saïd
  • Moidahabou Bourahima
  • Mouhamadi Colo
  • Fatima Mdere
  • Raouffou Hazali
  • Méti Tamime
  • Mohamadi Landza
  • Naffouanti Kaambi
  • Joe-Karim Riffay
  • Dhoiyn-Ya Naoioui
  • Youssouf Gau
  • Fatima Tamime
  • Assani Mavouna
  • Zaïna Souffou
  • Maambadi Radjab
  • Sabe Daoudou
  • Omar Abdallah
  • Antua Anoir
  • Djailani Ahmed
  • Halimati Sandia Mahamoud
  • Ahamada Maanrouf
Ahmed Darouechi
Ahmed Darouechi Liste divers droite
NOUVELLE IMPULSION ACTIVE POUR LA COMMUNE
  • Ahmed Darouechi
  • Moihedja Miradji
  • Moucharraf Rachidi
  • Nassila Nourdine
  • Djabiri Madi Ousseni
  • Touma Ismahane Madi-Haribou
  • Germain-Charafaine Charabou
  • Hardjati Ousseni
  • Ambdillah Mahamouda
  • Hamidatti Toumbou
  • Abdallah Boina
  • Nour Toumbou
  • Mohamadi Abdou Chebani
  • Inchati Abdallah
  • Chadhouli Touli
  • Fatouma Mohamadi
  • Idrissa Adam
  • Fardhoiti Boinali
  • Ambdi Salime
  • Salouoi Soumaila
  • Youssouf Bacar
  • Halimaty-Sandia Soula
  • Madi Mohamadi Landza
  • Moidjoumoi Madi
  • Ousseni Ali
  • Sanayati Noumani
  • Ambdillah Ramadani
  • Daibadji Madi
  • Ahmed Tamime
Marib Hanaffi
Marib Hanaffi Liste divers centre
TOUS UNIS POUR UNE CONTINUITE
  • Marib Hanaffi
  • Tachirifa Abdallah
  • Daniel Abdou
  • Zoulaïha Ali
  • Madi Assani Kassoumba
  • Toilahati Madi
  • Ben Mohamed Anli Mohamed
  • Nadjidati Abdallah
  • Al-Karim Tchama
  • Ankimati Ousseni
  • Ismainla Boura
  • Rayanti Ambdi
  • Boura Hamidi
  • Zamharira Naoioui
  • Balkia Be Mbouchi
  • Moina Ali-Ada
  • Assadi Gaba
  • Toilihati Abdou
  • Abal-Hassane Chebani
  • Zaliya Saanda
  • Moustoifa Chamsidine
  • Adidja Harouna
  • Aboudou Dit Bougnoul Aouladi
  • Laïni Maoulida
  • Anli Omar
  • Anfina Abdoul Haye
  • Salime Ben Mognehazi
  • Anlathanai Soulaïmana
  • Mohamed Vita Tsimandrava

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marib Hanaffi
Marib Hanaffi (23 élus) Mouvement pour le developpement de mayotte-mouvement de la commune d'acoua-les republicains 		1 246 54,76%
  • Marib Hanaffi
  • Zoulaïha Ali
  • Daniel Abdou
  • Ankimati Ousseni
  • Balkia Be Mbouchi
  • Zaliya Saanda
  • Salime Mognehazi
  • Toilahati Madi
  • Inzoudine Tiva Hassani
  • Zaharay Bacar
  • Assadi Gaba
  • Salama Abdoul-Karime
  • Anli Omar
  • Adidja Harouna
  • Soulaimana Mansour
  • Toilihati Abdou
  • Moustoifa Chamsidine
  • Marie Yssouffou
  • Aboudou Aouladi
  • Rayanti Ambdi
  • Faharrdine Tadjinourou
  • Zaliyata Mavouna
  • M'kadar Said
Ahmed Darouechi
Ahmed Darouechi (6 élus) La gauche en action 		1 029 45,23%
  • Ahmed Darouechi
  • Fatima Mognehazi
  • Maoulida Hamidani
  • Hardjati Ousseni
  • Abdallah Boina
  • Amina Hamidou
Participation au scrutin Acoua
Taux de participation 78,26%
Taux d'abstention 21,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 351

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ahmed Darouechi
Ahmed Darouechi La gauche en action 		861 40,94%
Marib Hanaffi
Marib Hanaffi Mouvement pour le developpement de mayotte - mouvement de la commune d'acoua 		708 33,66%
Daniel Abdou
Daniel Abdou Daniel acoua2020. creons une qualite de vie, une commune innovante 		534 25,39%
Participation au scrutin Acoua
Taux de participation 73,29%
Taux d'abstention 26,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 176

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