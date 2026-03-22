Résultat de l'élection municipale 2026 à Acoua : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Acoua [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Acoua sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Acoua.
L'actu des élections municipales 2026 à Acoua
11:48 - Ahmed Darouechi largement en tête de l'élection il y a une semaine
Lors du premier volet des municipales à Acoua, malgré une abstention historiquement haute en France, le rendez-vous a mobilisé 75,88 % des électeurs sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Ahmed Darouechi (Divers droite) qui a pris l'avantage avec 35,94 % des votes. Ensuite, Marib Hanaffi (Divers centre) s'est classé deuxième avec 23,20 %. Un écart important a été constaté entre les deux candidats. Ahmed Darouechi a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a concédé cependant 5 points. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Toiher-Eddine Sauzée Saandani (Les Républicains) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Issouffi Matoiri a rassemblé 12,14 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Acoua
Le deuxième tour des élections municipales à Acoua a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Toiher-Eddine Sauzée Saandani
Liste des Républicains
UNIS POUR ACOUA ET MTSANGADOUA
|
|
Ahmed Darouechi
Liste divers droite
NOUVELLE IMPULSION ACTIVE POUR LA COMMUNE
|
|
Marib Hanaffi
Liste divers centre
TOUS UNIS POUR UNE CONTINUITE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Acoua
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ahmed DAROUECHI (Ballotage) NOUVELLE IMPULSION ACTIVE POUR LA COMMUNE
|965
|35,94%
|Marib HANAFFI (Ballotage) TOUS UNIS POUR UNE CONTINUITE
|623
|23,20%
|Toiher-Eddine Sauzée SAANDANI (Ballotage) JEUNESSE EDUCATION SECURITE ET DEVELOPPEMENT AVEC VOUS
|620
|23,09%
|Issouffi MATOIRI (Ballotage) UADM UNION ACOUA DREKA MTSANGADOUA
|326
|12,14%
|Djambaé OUSSENI FRONT LIBERAL ACOUA MTSANGADOUA
|151
|5,62%
|Participation au scrutin
|Acoua
|Taux de participation
|75,88%
|Taux d'abstention
|24,12%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,93%
|Nombre de votants
|2 800
Source : ministère de l’Intérieur
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