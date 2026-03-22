Résultat de l'élection municipale 2026 à Acoua : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Acoua

Le deuxième tour des élections municipales à Acoua a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Toiher-Eddine Sauzée Saandani
Toiher-Eddine Sauzée Saandani Liste des Républicains
UNIS POUR ACOUA ET MTSANGADOUA
  • Toiher-Eddine Sauzée Saandani
  • Zakia Omar
  • Djambaé Ousseni
  • Samianti Mavouna
  • Issouffi Matoiri
  • Inchatti Daroussi
  • Mohamadi Siady Ahamadi
  • Nabaouia Charabou
  • Fayadhui Madi
  • Anfina Soilihi
  • Maoulida Hamidani
  • Amina Ibrahim
  • Faharrdine Tadjinourou
  • Mariama Chamassi
  • Mouradi Housseni
  • Roseline Hirachi
  • Assani Abdoul-Karime
  • Rialoi Habasse
  • Soibaha Chaka
  • Mainzati Ahamada
  • Soulaïmana Ali
  • Hassanati Harouna
  • Youssouf Doua
  • Zamimou Hamza
  • Abdallah Bacar
  • Riwayati Abdou
  • Madi Abdourahamane Jhass
  • Farhati Ousseni
  • Inoussa Abdallah
Ahmed Darouechi
Ahmed Darouechi Liste divers droite
NOUVELLE IMPULSION ACTIVE POUR LA COMMUNE
  • Ahmed Darouechi
  • Moihedja Miradji
  • Moucharraf Rachidi
  • Nassila Nourdine
  • Djabiri Madi Ousseni
  • Touma Ismahane Madi-Haribou
  • Germain-Charafaine Charabou
  • Hardjati Ousseni
  • Ambdillah Mahamouda
  • Hamidatti Toumbou
  • Abdallah Boina
  • Nour Toumbou
  • Mohamadi Abdou Chebani
  • Inchati Abdallah
  • Chadhouli Touli
  • Fatouma Mohamadi
  • Idrissa Adam
  • Fardhoiti Boinali
  • Ambdi Salime
  • Salouoi Soumaila
  • Youssouf Bacar
  • Halimaty-Sandia Soula
  • Madi Mohamadi Landza
  • Moidjoumoi Madi
  • Ousseni Ali
  • Sanayati Noumani
  • Ambdillah Ramadani
  • Daibadji Madi
  • Ahmed Tamime
Marib Hanaffi
Marib Hanaffi Liste divers centre
TOUS UNIS POUR UNE CONTINUITE
  • Marib Hanaffi
  • Tachirifa Abdallah
  • Daniel Abdou
  • Zoulaïha Ali
  • Madi Assani Kassoumba
  • Toilahati Madi
  • Ben Mohamed Anli Mohamed
  • Nadjidati Abdallah
  • Al-Karim Tchama
  • Ankimati Ousseni
  • Ismainla Boura
  • Rayanti Ambdi
  • Boura Hamidi
  • Zamharira Naoioui
  • Balkia Be Mbouchi
  • Moina Ali-Ada
  • Assadi Gaba
  • Toilihati Abdou
  • Abal-Hassane Chebani
  • Zaliya Saanda
  • Moustoifa Chamsidine
  • Adidja Harouna
  • Aboudou Dit Bougnoul Aouladi
  • Laïni Maoulida
  • Anli Omar
  • Anfina Abdoul Haye
  • Salime Ben Mognehazi
  • Anlathanai Soulaïmana
  • Mohamed Vita Tsimandrava

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Acoua

Tête de listeListe Voix % des voix
Ahmed DAROUECHI
Ahmed DAROUECHI (Ballotage) NOUVELLE IMPULSION ACTIVE POUR LA COMMUNE 		965 35,94%
Marib HANAFFI
Marib HANAFFI (Ballotage) TOUS UNIS POUR UNE CONTINUITE 		623 23,20%
Toiher-Eddine Sauzée SAANDANI
Toiher-Eddine Sauzée SAANDANI (Ballotage) JEUNESSE EDUCATION SECURITE ET DEVELOPPEMENT AVEC VOUS 		620 23,09%
Issouffi MATOIRI
Issouffi MATOIRI (Ballotage) UADM UNION ACOUA DREKA MTSANGADOUA 		326 12,14%
Djambaé OUSSENI
Djambaé OUSSENI FRONT LIBERAL ACOUA MTSANGADOUA 		151 5,62%
Participation au scrutin Acoua
Taux de participation 75,88%
Taux d'abstention 24,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Nombre de votants 2 800

Source : ministère de l’Intérieur

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