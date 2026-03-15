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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Acoua Devant les 9 bureaux de vote dispersés à travers Acoua, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 5 192 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur démographique. Ses 18 entreprises attestent une économie favorable. La population d'une commune influence les résultats des élections municipales par divers facteurs démographiques et socio-économiques. L'âge peut déterminer la priorité des politiques, les jeunes favorisant souvent l'écologie et l'innovation, les plus âgés la stabilité. Le sexe peut influencer la sensibilité à des sujets comme l'égalité des genres. Le chômage, les revenus et la pauvreté affectent la perception des politiques économiques de la France, poussant certains vers des partis extrémistes en quête de solutions nationales.

17:57 - Un Rassemblement national fermement enraciné à Acoua Le parti nationaliste restait loin du podium lors des élections locales à Acoua en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen obtenait 53,18% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 74,92% au tour décisif. Le parti lepéniste était inexistant dans la circonscription de la localité lors des législatives qui ont suivi. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 55,22% lors du scrutin européen. Le parti nationaliste était inexistant ou presque.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Acoua Lors des municipales de 2020, la participation à Acoua s'était fixée à 73,29 % lors du premier round, une mobilisation très élevée. 2 176 votants étaient allés voter alors qu'à cause de la pandémie du coronavirus, bon nombre d'électeurs avaient renoncé à se déplacer. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 1 378 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 43,48 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 22,46 % des électeurs (soit environ 724 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 52,89 %, bien au-delà des 42,05 % enregistrés en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent former une commune moins participative que la moyenne au regard des moyennes nationales. Dans le cadre de ces élections municipales à Acoua, ce facteur jouera en tout cas un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Acoua a-t-elle voté ? Lors du match européen de juin 2024, les électeurs d'Acoua avaient soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 55,22% des votes. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants d'Acoua accordaient leurs suffrages à Estelle Youssouffa (Divers droite) avec 94,90% au premier tour. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Ce retour sur les résultats de 2024 a donc confirmé que Acoua restait à l'époque une zone sans vote prédéterminé, dans la lignée de 2022.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité d'Acoua était complexe à positionner sur l'échiquier politique Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Acoua accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 53,18%, devant Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 19,55%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 74,92% pour Marine Le Pen, contre 25,08% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Acoua soutenaient en priorité Estelle Youssouffa (Divers) avec 56,92% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 100,00% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Acoua une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Acoua Du côté de la fiscalité d'Acoua, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 122 euros en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 127 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à environ 6,46 % en 2024 (contre environ 4,78 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 96 980 € en 2024. Un total bien loin des 124 330 € engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 12,14 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.

11:59 - L'élection de 2020 : la liste "Mouvement Pour Le Developpement De Mayotte-Mouvement De La Commune D'acoua-Les Republicains" majoritaire à Acoua Les résultats du scrutin municipal précédent à Acoua ont été riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Ahmed Darouechi (Divers gauche) a viré en tête en totalisant 861 voix (40,94%). Derrière, Marib Hanaffi (Divers centre) a obtenu 708 suffrages en sa faveur (33,66%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Daniel Abdou (Les Républicains), rassemblant 25,39% des électeurs. Un large retard. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Marib Hanaffi l'a finalement emporté avec 1 246 voix (54,76%), face à Ahmed Darouechi qui a obtenu 45,23% des électeurs. Les voix de réserve ont eu un impact décisif, rendant possible un renversement total de la situation., engrangeant 385 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe minoritaire est mise au défi de décrocher un score plus élevé ce dimanche soir dès le premier tour, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.