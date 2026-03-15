Résultat municipale 2026 à Acoua (97630) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Acoua a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Acoua, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Acoua [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ahmed DAROUECHI
Ahmed DAROUECHI NOUVELLE IMPULSION ACTIVE POUR LA COMMUNE 		965 35,94%
Marib HANAFFI
Marib HANAFFI TOUS UNIS POUR UNE CONTINUITE 		623 23,20%
Toiher-Eddine Sauzée SAANDANI
Toiher-Eddine Sauzée SAANDANI JEUNESSE EDUCATION SECURITE ET DEVELOPPEMENT AVEC VOUS 		620 23,09%
Issouffi MATOIRI
Issouffi MATOIRI UADM UNION ACOUA DREKA MTSANGADOUA 		326 12,14%
Djambaé OUSSENI
Djambaé OUSSENI FRONT LIBERAL ACOUA MTSANGADOUA 		151 5,62%
Participation au scrutin Acoua
Taux de participation 75,88%
Taux d'abstention 24,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Nombre de votants 2 800

Source : ministère de l’Intérieur

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