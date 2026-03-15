Résultat de l'élection municipale 2026 à Agde : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Agde

Tête de listeListe
Sébastien Frey
Sébastien Frey Liste divers droite
FIERS D'ÊTRE AGATHOIS AVEC SÉBASTIEN FREY
  • Sébastien Frey
  • Ève Escande
  • Jérôme Bonnafoux
  • Karine Masson
  • Pascal Troisi
  • Sylviane Peyret
  • Thierry Villa
  • Clémence Raphanel
  • Ghislain Tourreau
  • Laurence Mabelly
  • Rémy Glomot
  • Chantal Guilhou
  • Sylvian Viale
  • Véronique Rey
  • Stéphane Hugonnet
  • Véronique Salgas
  • François Perea
  • Marie-Sarah Delmas
  • Robert Craba
  • Joa Barrubes
  • Alain Ivars
  • Marion Maerten
  • Jean-Louis Abadie
  • Elisabeth Langlois
  • Eddy Bodart
  • Michèle Tardy
  • Guy Gatto
  • Nadine Hirailles
  • Kenneth Dancy
  • Jennifer Alossery
  • Antoine Ferranti
  • Catherine Couder
  • Alain Lassierra
  • Séverine Detraz
  • Antoine Catanzano
  • Angèle Thomasset
  • Jean-Michel Matelot
Aurélien Lopez Liguori
Aurélien Lopez Liguori Liste du Rassemblement National
UN AVENIR POUR AGDE
  • Aurélien Lopez Liguori
  • Carole Raynaud
  • Jean-Pascal Ruvira
  • Liliane Surjous
  • Philippe Arpon
  • Viviane Canova
  • Jean-Marie Ribes
  • Laurence Quesney
  • Théophile Baylet
  • Stéphanie Bourlois
  • Laurent Brault
  • Martine Herbaut
  • Julien Grasset
  • Manon Simonnet
  • Marc Di Martino
  • Sonia Adrian
  • Vince Nouguier
  • Anne Rouviere
  • Éric Oulieu
  • Nathalie Amoyel
  • Christian Dreyer
  • Christianne Mothes
  • Nicolas Serra
  • Gabrielle Blache
  • Georges Grimaud
  • Julie Piquenot
  • André Albano
  • Joëlle Bourghelle
  • Yohann Savalle
  • Aurélie Saint-Pierre
  • Thomas Fournier
  • Véronique Vuillerme
  • Christophe Gentil
  • Sabrina Noel
  • Raymond d'Isernia
  • Brigitte Lemaitre
  • Michel Floc'h
Fabienne Varesano
Fabienne Varesano Liste d'extrême droite
REMETTRE AGDE EN ORDRE
  • Fabienne Varesano
  • Ludovic Mespoulet
  • Pascale Ponton
  • Michel Platero
  • Dominique Charpentier
  • Marc Alaux
  • Corinne Peyre
  • Eric Bobille
  • Marie Jarniac
  • François Amoros
  • Pauline Palenco Pardo
  • Thierry Vieu
  • Régine Dechazal
  • Jacques de la Place
  • Corinne Amans
  • Hugo Peyre
  • Hélène Denis
  • Hubert Attal
  • Valérie Carmassi
  • Marc Michel
  • Agnès Cambier
  • Benoît Bataillé
  • Valérie Arth
  • Jean Michel Garceau
  • Jodelle Estanos
  • Aurélien Feret
  • Corinne Drocourt
  • Michel Riche
  • Carla Tourille
  • Philippe Huet
  • Christine Bouyssie
  • Joachim Jouanin
  • Solveig Stenger
  • Pascal Clément
  • Nicole Geoffré
Thierry Nadal
Thierry Nadal Liste divers droite
100% AGDE
  • Thierry Nadal
  • Nadine Houles
  • Andre Figueras
  • Nadia Catanzano Meric
  • Jacques Heestermans
  • Jacqueline Meunier
  • Patrick Dumont
  • Stéphanie Battandier
  • Sébastien Escalier
  • Marie-Josée Auge-Caumon
  • Yannick Maillot
  • Christine Barro Gillet
  • Jean Claude Mathieu
  • Sandrine Ygrie
  • Pascal Leveque
  • Anais Rodrigues
  • Richard Oltra
  • Eva Rigal
  • Jacques Condat
  • Corinne Lefebvre
  • Mario Giovagnoli
  • Nadine Alfano
  • Yves Bazard
  • Sandrine Gaudimier
  • Claude Duplan
  • Muriel Heran
  • Luc Regourd
  • Sandrine Delbassee
  • Sébastien Sagnet
  • Nadine Durand-Guillot
  • David Grasso
  • Frédérique Soumeilhan
  • Jérémy Pascual
  • Anais Ahmadi Lemmel
  • Albin Thomas
  • Manuella Ginting
  • Christophe Gaspard
Didier Irailles
Didier Irailles Liste divers droite
IRAILLES DIDIER
  • Didier Irailles
  • Laurence Heiligenstein
  • Marc Tamani
  • Lucie Nambitokan
  • Hubert Cadars
  • Marguerite Lamouroux
  • Stéphane Yves Thiry
  • Nadine Irailles
  • Marc Neollier
  • Samantha Guillory
  • Brahim Ouchrif
  • Jennifer Portay
  • Pascal Maurel
  • Jacqueline Puech
  • Raffaele Giovinetti
  • Eliane Fantini
  • Hugo Maurel
  • Séverine Robot
  • Yann Lardy
  • Pascale Mirabello
  • Efrail Tuysuz
  • Maryse Battini
  • Jean Marie Barneoud
  • Martine Giannoni
  • François Morales
  • Derya Demir
  • Jean-Claude Senegas
  • Muriel Merle
  • Romain Domingues
  • Andréa Hochart
  • Yannick Monneret
  • Valérie Armandine Paris
  • Dominique Hirailles
  • Henriette Laborde
  • Roland Lemonnier
  • Damla Demir
Arthur Labatut
Arthur Labatut Liste divers gauche
NOUVELLE AGDE
  • Arthur Labatut
  • Chloé Donate Estournet
  • Thibaud Mercier
  • Lise Darnige
  • Alexis Moreau
  • Jessie Quentin
  • Nathanaël Lairon-Zerath
  • Barbara Boutier
  • Sabri Paquet
  • Camille Donate Estournet
  • Yanis Sieira
  • Alexandra Pol
  • Antoine Caulier
  • Alycia Bizel-Bizellot
  • Fabien Serieys
  • Caroline Franceschi
  • Robert Theulier
  • Christine Delpous
  • Boris Litot
  • Claire Sicard
  • René Ciuraneta
  • Val Payen
  • Juan Pablo Rodriguez
  • Sophie Kauffmann
  • Alex Dragole
  • Sabine Munoz
  • Eric Galy
  • Yolande Conejos
  • Thierry Gaubert
  • Cannelle Offman
  • Jacques Digoin
  • Brigitte Delor
  • Timothée Despretz
  • Sophie Leriche
  • François Grisot
  • Hélène Pascual
Jean-Marc Bentajou
Jean-Marc Bentajou Liste divers droite
LA FORCE AGATHOISE
  • Jean-Marc Bentajou
  • Sophie Alves
  • Antoine Guinet
  • Martine Vibarel-Carreau
  • Jean-Claude Azam
  • Justine Domingue Dos Santos
  • Kévin Macia
  • Siham Barmakchy
  • Laurent Cohade
  • Delphine Mathias Rodriguez
  • Claude Laugel
  • Agathe Gras
  • Philippe Debref
  • Martine Fabregat
  • Louis Bentajou
  • Delphine Chatard
  • Michel Martinez
  • Nacera Benali
  • Jean Pierre Torrent
  • Yasmina Lagha
  • Olivier Goszka
  • Claire Degois
  • Serge Vernhet
  • Colette Cheyvialle
  • Fikri Amakrane
  • Laurence Jeanneret
  • Didier Robres
  • Laurence Allemand
  • Charlie Panisa
  • Mélina Matton
  • Carmélo Gonzales
  • Célia Cavarlé
  • Barthélémy Patrac
  • Christelle Ottina
  • Sony Adzovic
  • Alyssa Brossier
  • Dorian Rodriguez

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles D'ettore
Gilles D'ettore (28 élus) L'union agathoise avec gilles d'ettore 		6 278 55,08%
  • Gilles D'ettore
  • Eve Escande
  • Sébastien Frey
  • Véronique Rey
  • Jérôme Bonnafoux
  • Martine Vibarel
  • Thierry Villa
  • Sylviane Peyret
  • Ghislain Tourreau
  • Christine Antoine
  • Stéphane Hugonnet
  • Françoise Membrilla
  • Gérard Millat
  • Chantal Guilhou
  • François Perea
  • Véronique Salgas
  • Thierry Dominguez
  • Mary-Hélène Mattia
  • Rémy Glomot
  • Christianne Mothes
  • Robert Craba
  • Clémence Raphanel
  • Louis Bentajou
  • Marion Maerten
  • Gaby Ruiz
  • Michèle Tardy
  • Sylvian Viale
  • Laurence Mabelly
Thierry Nadal
Thierry Nadal (6 élus) Agde, juste, verte, sûre 		4 001 35,10%
  • Thierry Nadal
  • Marie-Josee Auge-Caumon
  • Andre Figueras
  • Nadia Catanzano
  • Alain Ivars
  • Odile Berard-Azzouz
Jean Louis Cousin
Jean Louis Cousin (1 élu) Rassemblement agathois 		1 117 9,80%
  • Jean Louis Cousin
Participation au scrutin Agde
Taux de participation 47,44%
Taux d'abstention 52,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 683

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles D'ettore
Gilles D'ettore L'union agathoise avec gilles d'ettore 		5 411 47,20%
Thierry Nadal
Thierry Nadal Agde, juste, verte, sûre 		3 255 28,39%
Jean Louis Cousin
Jean Louis Cousin Rassemblement agathois 		1 796 15,66%
Bertrand De Pontual
Bertrand De Pontual Agde ecologique et solidaire 		828 7,22%
Thierry Gaubert
Thierry Gaubert Agde en commun 		173 1,50%
Participation au scrutin Agde
Taux de participation 47,41%
Taux d'abstention 52,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 687

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles D'ettore
Gilles D'ettore (26 élus) L'union agathoise 2014 		7 605 47,90%
  • Gilles D'ettore
  • Carole Raynaud
  • Sébastien Frey
  • Martine Vibarel
  • Jérôme Bonnafoux
  • Christine Antoine
  • Stéphane Hugonnet
  • Yvonne Keller
  • Robert Craba
  • Anne Houles
  • Louis Bentajou
  • Véronique Salgas
  • Christian Theron
  • Géraldine Kervella
  • Rémy Glomot
  • Chantal Guilhou
  • Gérard Millat
  • Christiane Mothes
  • Jean-Luc Chaillou
  • Marion Maerten
  • Yves Mangin
  • Brigitte Martinez
  • Henri Saucerotte
  • Lucienne Labatut
  • Gaby Ruiz
  • Mary-Hélène Mattia
Fabrice Mur
Fabrice Mur (7 élus) Reussir agde ensemble 		6 179 38,92%
  • Fabrice Mur
  • Anne-Marie Garrigues
  • Gérard Rey
  • Arlette Gauch
  • Claude Guilleret
  • Magali Mazas
  • Germain Castel
Alain Lebaube
Alain Lebaube (2 élus) Agde bleu marine 		2 091 13,17%
  • Alain Lebaube
  • Evelyne Keith
Participation au scrutin Agde
Taux de participation 72,12%
Taux d'abstention 27,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,55%
Nombre de votants 16 291

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles D'ettore
Gilles D'ettore L'union agathoise 2014 		6 787 43,71%
Fabrice Mur
Fabrice Mur Reussir agde ensemble 		4 353 28,04%
Alain Lebaube
Alain Lebaube Agde bleu marine 		2 194 14,13%
Dominique Antonmattei
Dominique Antonmattei Agissons pour agde 		1 070 6,89%
Henri Couquet
Henri Couquet Pour agde gagnant 		755 4,86%
Richard Rey
Richard Rey Une vraie gauche pour agde 		365 2,35%
Participation au scrutin Agde
Taux de participation 70,46%
Taux d'abstention 29,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,33%
Nombre de votants 15 894

Villes voisines d'Agde

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