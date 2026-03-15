Résultat de l'élection municipale 2026 à Agde : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Agde [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Agde sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Agde.
L'actu des élections municipales 2026 à Agde
12:07 - Tenez-vous informé sur les municipales à Agde
Dans le cadre des municipales de 2026, les citoyens d'Agde sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de l'agglomération. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? La liste de ceux qui veulent gouverner la commune après les municipales 2026 à Agde est consultable ci-dessous. Il convient de souligner que les 28 bureaux de vote de l'agglomération d'Agde fermeront leurs portes à 18 h. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Agde
|Tête de listeListe
|
Sébastien Frey
Liste divers droite
FIERS D'ÊTRE AGATHOIS AVEC SÉBASTIEN FREY
|
|
Aurélien Lopez Liguori
Liste du Rassemblement National
UN AVENIR POUR AGDE
|
|
Fabienne Varesano
Liste d'extrême droite
REMETTRE AGDE EN ORDRE
|
|
Thierry Nadal
Liste divers droite
100% AGDE
|
|
Didier Irailles
Liste divers droite
IRAILLES DIDIER
|
|
Arthur Labatut
Liste divers gauche
NOUVELLE AGDE
|
|
Jean-Marc Bentajou
Liste divers droite
LA FORCE AGATHOISE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles D'ettore (28 élus) L'union agathoise avec gilles d'ettore
|6 278
|55,08%
|
|Thierry Nadal (6 élus) Agde, juste, verte, sûre
|4 001
|35,10%
|
|Jean Louis Cousin (1 élu) Rassemblement agathois
|1 117
|9,80%
|
|Participation au scrutin
|Agde
|Taux de participation
|47,44%
|Taux d'abstention
|52,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 683
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles D'ettore L'union agathoise avec gilles d'ettore
|5 411
|47,20%
|Thierry Nadal Agde, juste, verte, sûre
|3 255
|28,39%
|Jean Louis Cousin Rassemblement agathois
|1 796
|15,66%
|Bertrand De Pontual Agde ecologique et solidaire
|828
|7,22%
|Thierry Gaubert Agde en commun
|173
|1,50%
|Participation au scrutin
|Agde
|Taux de participation
|47,41%
|Taux d'abstention
|52,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 687
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles D'ettore (26 élus) L'union agathoise 2014
|7 605
|47,90%
|
|Fabrice Mur (7 élus) Reussir agde ensemble
|6 179
|38,92%
|
|Alain Lebaube (2 élus) Agde bleu marine
|2 091
|13,17%
|
|Participation au scrutin
|Agde
|Taux de participation
|72,12%
|Taux d'abstention
|27,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,55%
|Nombre de votants
|16 291
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles D'ettore L'union agathoise 2014
|6 787
|43,71%
|Fabrice Mur Reussir agde ensemble
|4 353
|28,04%
|Alain Lebaube Agde bleu marine
|2 194
|14,13%
|Dominique Antonmattei Agissons pour agde
|1 070
|6,89%
|Henri Couquet Pour agde gagnant
|755
|4,86%
|Richard Rey Une vraie gauche pour agde
|365
|2,35%
|Participation au scrutin
|Agde
|Taux de participation
|70,46%
|Taux d'abstention
|29,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,33%
|Nombre de votants
|15 894
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