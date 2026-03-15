Résultat de l'élection municipale 2026 à Agde : les infos en direct

Programme de Aurélien Lopez Liguori à Agde (UN AVENIR POUR AGDE)

Gestion transparente

La confiance des Agathois a été ébranlée par des affaires d'opacité et de passe-droits. Un engagement fort est pris pour une gestion irréprochable et transparente. Cela marque un tournant vers une gouvernance dévouée uniquement aux intérêts des habitants.

Priorités de santé

La création d'une maison communale de santé est une priorité pour garantir qu'aucun Agathois ne soit sans médecin traitant. Ce projet vise à améliorer l'accès aux soins et à renforcer le système de santé local. Il s'inscrit dans une volonté plus large de prendre soin de la qualité de vie des citoyens.

Propreté et environnement

Un objectif de zéro bacs pleins sera mis en place pour améliorer la propreté de la ville, notamment durant la saison touristique. Cela inclut l'augmentation du nombre de tournées de collecte des déchets. La préservation de l'environnement est essentielle pour faire d'Agde une ville propre et agréable à vivre.

Mobilité et sécurité

Le recrutement de policiers municipaux supplémentaires et l'utilisation de l'IA pour détecter les comportements délictuels visent à renforcer la sécurité des Agathois. Parallèlement, un réseau de bus plus efficace sera développé, avec des lignes gratuites pour désengorger la circulation. Ces mesures contribueront à une meilleure qualité de vie et à un cadre de vie plus sûr.