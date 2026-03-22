Résultat de l'élection municipale 2026 à Agde : les résultats du 2e tour

Programme de Aurélien Lopez Liguori à Agde (UN AVENIR POUR AGDE)

Gestion transparente

La confiance des Agathois a été ébranlée par des affaires d'opacité et de passe-droits. L'engagement est pris pour une gestion irréprochable et transparente, sans favoritisme. Le candidat se déclare libre et dévoué uniquement aux intérêts des habitants d'Agde.

Priorités de santé

La création d'une maison communale de santé est une priorité pour garantir qu'aucun Agathois ne soit sans médecin traitant. Cette initiative vise à améliorer l'accès aux soins pour tous les habitants. Le renforcement des services de santé est essentiel pour le bien-être de la communauté.

Propreté et environnement

Un objectif de zéro bacs pleins sera mis en place pour améliorer la propreté de la ville, notamment durant la saison touristique. Cela inclut l'augmentation du nombre de tournées de collecte des déchets. La préservation de l'environnement est une priorité pour rendre Agde plus agréable à vivre.

Mobilité et stationnement

Un réseau de bus plus efficace sera développé, avec la gratuité des lignes stratégiques pour réduire la circulation. De plus, des mesures seront prises pour faciliter le stationnement, comme 4 heures gratuites par jour et la création de nouveaux parkings. Ces initiatives visent à améliorer la mobilité des Agathois dans leur ville.