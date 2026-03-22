Résultat de l'élection municipale 2026 à Agde : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Agde

Le deuxième tour des élections municipales à Agde a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Aurélien Lopez Liguori
Aurélien Lopez Liguori Liste du Rassemblement National
UN AVENIR POUR AGDE
  • Aurélien Lopez Liguori
  • Carole Raynaud
  • Jean-Pascal Ruvira
  • Liliane Surjous
  • Philippe Arpon
  • Viviane Canova
  • Jean-Marie Ribes
  • Laurence Quesney
  • Théophile Baylet
  • Stéphanie Bourlois
  • Laurent Brault
  • Martine Herbaut
  • Julien Grasset
  • Manon Simonnet
  • Marc Di Martino
  • Sonia Adrian
  • Vince Nouguier
  • Anne Rouviere
  • Éric Oulieu
  • Nathalie Amoyel
  • Christian Dreyer
  • Christianne Mothes
  • Nicolas Serra
  • Gabrielle Blache
  • Georges Grimaud
  • Julie Piquenot
  • André Albano
  • Joëlle Bourghelle
  • Yohann Savalle
  • Aurélie Saint-Pierre
  • Thomas Fournier
  • Véronique Vuillerme
  • Christophe Gentil
  • Sabrina Noel
  • Raymond d'Isernia
  • Brigitte Lemaitre
  • Michel Floc'h
Thierry Nadal
Thierry Nadal Liste divers droite
100% AGDE
  • Thierry Nadal
  • Nadine Houles
  • Andre Figueras
  • Nadia Catanzano Meric
  • Jacques Heestermans
  • Jacqueline Meunier
  • Patrick Dumont
  • Stéphanie Battandier
  • Sébastien Escalier
  • Marie-Josée Auge-Caumon
  • Yannick Maillot
  • Christine Barro Gillet
  • Jean Claude Mathieu
  • Sandrine Ygrie
  • Pascal Leveque
  • Anais Rodrigues
  • Richard Oltra
  • Eva Rigal
  • Jacques Condat
  • Corinne Lefebvre
  • Mario Giovagnoli
  • Nadine Alfano
  • Yves Bazard
  • Sandrine Gaudimier
  • Claude Duplan
  • Muriel Heran
  • Luc Regourd
  • Sandrine Delbassee
  • Sébastien Sagnet
  • Nadine Durand-Guillot
  • David Grasso
  • Frédérique Soumeilhan
  • Jérémy Pascual
  • Anais Ahmadi Lemmel
  • Albin Thomas
  • Manuella Ginting
  • Christophe Gaspard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Agde

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélien LOPEZ LIGUORI
Aurélien LOPEZ LIGUORI (Ballotage) UN AVENIR POUR AGDE 		6 381 38,44%
Thierry NADAL
Thierry NADAL (Ballotage) 100% AGDE 		3 541 21,33%
Sébastien FREY
Sébastien FREY (Ballotage) FIERS D'ÊTRE AGATHOIS AVEC SÉBASTIEN FREY 		3 442 20,74%
Fabienne VARESANO
Fabienne VARESANO REMETTRE AGDE EN ORDRE 		1 107 6,67%
Arthur LABATUT
Arthur LABATUT NOUVELLE AGDE 		1 082 6,52%
Jean-Marc BENTAJOU
Jean-Marc BENTAJOU LA FORCE AGATHOISE 		917 5,52%
Didier IRAILLES
Didier IRAILLES IRAILLES DIDIER 		129 0,78%
Participation au scrutin Agde
Taux de participation 62,61%
Taux d'abstention 37,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 16 951

Source : ministère de l’Intérieur

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