Résultat de l'élection municipale 2026 à Agde : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Agde [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Agde sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Agde.
L'actu des élections municipales 2026 à Agde
11:49 - Que disaient les résultats des élections à Agde la semaine dernière ?
Aurélien Lopez Liguori (Rassemblement National) a terminé en tête du premier tour des municipales 2026 à Agde dimanche dernier, avec 38,44 % des voix. À sa suite, Thierry Nadal (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 21,33 %. Un écart important a été constaté entre les deux candidats. Par ailleurs, avec 20,74 %, Sébastien Frey, étiqueté Divers droite, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Fabienne Varesano, portant la nuance Extrême droite, a récolté 6,67 % des bulletins, un score insuffisant pour figurer au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Agde, le rendez-vous électoral a mobilisé 62,61 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Agde
Le deuxième tour des élections municipales à Agde a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Aurélien Lopez Liguori
Liste du Rassemblement National
UN AVENIR POUR AGDE
|
|
Thierry Nadal
Liste divers droite
100% AGDE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Agde
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aurélien LOPEZ LIGUORI (Ballotage) UN AVENIR POUR AGDE
|6 381
|38,44%
|Thierry NADAL (Ballotage) 100% AGDE
|3 541
|21,33%
|Sébastien FREY (Ballotage) FIERS D'ÊTRE AGATHOIS AVEC SÉBASTIEN FREY
|3 442
|20,74%
|Fabienne VARESANO REMETTRE AGDE EN ORDRE
|1 107
|6,67%
|Arthur LABATUT NOUVELLE AGDE
|1 082
|6,52%
|Jean-Marc BENTAJOU LA FORCE AGATHOISE
|917
|5,52%
|Didier IRAILLES IRAILLES DIDIER
|129
|0,78%
|Participation au scrutin
|Agde
|Taux de participation
|62,61%
|Taux d'abstention
|37,39%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Nombre de votants
|16 951
Source : ministère de l’Intérieur
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