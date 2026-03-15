Résultat municipale 2026 à Agde (34300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Agde a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Agde, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Agde [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélien LOPEZ LIGUORI
Aurélien LOPEZ LIGUORI UN AVENIR POUR AGDE 		6 381 38,44%
Thierry NADAL
Thierry NADAL 100% AGDE 		3 541 21,33%
Sébastien FREY
Sébastien FREY FIERS D'ÊTRE AGATHOIS AVEC SÉBASTIEN FREY 		3 442 20,74%
Fabienne VARESANO
Fabienne VARESANO REMETTRE AGDE EN ORDRE 		1 107 6,67%
Arthur LABATUT
Arthur LABATUT NOUVELLE AGDE 		1 082 6,52%
Jean-Marc BENTAJOU
Jean-Marc BENTAJOU LA FORCE AGATHOISE 		917 5,52%
Didier IRAILLES
Didier IRAILLES IRAILLES DIDIER 		129 0,78%
Participation au scrutin Agde
Taux de participation 62,61%
Taux d'abstention 37,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 16 951

Source : ministère de l’Intérieur

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