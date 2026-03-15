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19:21 - Comment la composition démographique d'Agde façonne les résultats électoraux ? Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Agde se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 29 612 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 3 774 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (26,46%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les 1 689 résidents étrangers, représentant 5,70% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 134 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 24,66%, révélant une situation économique précaire. À Agde, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Quelle percée du RN à Agde aux élections de 2026 ? Le RN récoltait 15,66% des votes lors des élections locales à Agde il y a 6 ans. Le mouvement obtenait lors du deuxième tour 9,80% des votes. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 36,13% des votes lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 60,14% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 37,58% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le parti nationaliste réunissait 69,82% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 49,31% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 58,68% pour le parti nationaliste. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Aurélien Lopez-Liguori.

16:58 - Dernières municipales : 47,41 % de participation à Agde Lors des municipales de 2020, la participation à Agde était évaluée à 47,41 % au premier round, une proportion assez classique alors que l'épidémie de Covid-19 avait découragé de nombreux électeurs. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre fédéré 73,15 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Bien que ces scrutins nationaux soient de nature différente par rapport aux élections locales, les élections législatives de 2022 et 2024 offrent une base de comparaison tout à fait pertinente. La participation aux législatives, établie pour sa part à 47,45 % en 2022, a fortement progressé pour culminer à 65,25 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation atteignait 50,57 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez peu mobilisée. Au soir de la municipale, l'état de la participation jouera en tout cas sur les résultats d'Agde.

15:59 - Les leçons de l'année électorale 2024 à Agde Lors des élections européennes, le podium à Agde s'était dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (49,31%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,83%) et Raphaël Glucksmann (8,45%). Les élections législatives à Agde qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Aurélien Lopez-Liguori (Rassemblement National) en tête avec 58,68% au premier tour, devant Jocelyne Gizardin (Majorité présidentielle) avec 22,32%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - À Agde, la dernière présidentielle était marquée par un vote pour le RN Lors des législatives de 2022, les votants de Agde plébiscitaient Aurélien Lopez Liguori (RN) avec 37,58% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 69,82%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Agde quelques semaines plus tôt plaçait Marine Le Pen en pole position avec 36,13% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 21,06%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,14% pour Marine Le Pen, contre 39,86% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Agde dessine une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - À Agde, une fiscalité en hausse qui aura un impact sur l'issue du scrutin À Agde, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 18,99 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 15,26347 millions d'euros (15 263 470 € très exactement). Un produit qui est loin des quelque 20,9857 millions d'euros (20 985 700 € très exactement) enregistrés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant une recette marginale, ce qui justifie cette diminution significative de produit pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Agde est passé à 46,91 % en 2024 (contre 25,46 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Agde a atteint environ 2 404 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 873 € quatre ans auparavant.

11:59 - L'écart important qui a marqué les résultats des élections municipales de 2020 à Agde Dans la cité d'Agde, les forces politiques en présence sont à ce jour encore marquées par le verdict des dernières élections municipales. Au terme du premier tour à l'époque, Gilles D'ettore (Les Républicains) a devancé tous ses rivaux en recueillant 47,20% des suffrages. À ses trousses, Thierry Nadal (Divers centre) a capté 28,39% des votes. Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Gilles D'ettore l'a finalement emporté avec 6 278 bulletins (55,08%), face à Thierry Nadal avec 35,10% des électeurs et Jean Louis Cousin réunissant 9,80% des électeurs inscrits. La domination de la liste 'L'union agathoise avec gilles d'ettore' s'est affirmée, conduisant à un triomphe éclatant. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Les Républicains a sans doute tiré parti des voix des électeurs des listes de droite éliminées, sécurisant 867 voix supplémentaires entre les deux tours.