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19:16 - Élections municipales à Agen-d'Aveyron : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire d'Agen-d'Aveyron, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 552 logements pour 1 120 habitants, la densité de la ville est de 50 hab/km². Ses 70 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans le village, 16,43% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 32,94% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 43,51% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 51,45% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 317,83 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Finalement, Agen-d'Aveyron incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Agen-d'Aveyron ? Le parti nationaliste était absent au moment de la dernière élection municipale à Agen-d'Aveyron en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la localité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 24,78% des votes lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 39,24% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 19,78% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Agen-d'Aveyron comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 32,35% aux élections européennes. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 38,83% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il achèvera sa course avec 40,60% lors du vote définitif.

16:58 - Agen-d'Aveyron : 48,10 % d'abstention à la dernière élection municipale Pour rappel, l'abstention se montait à 48,10 % à Agen-d'Aveyron lors de la dernière élection du conseil municipal, un niveau inférieur aux 55,3 % du pays alors qu'en raison du coronavirus, bon nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention se fixer à 14,21 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 36,67 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 21,70 %, loin des 41,76 % affichés aux législatives de 2022. Zoomer sur ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de classer Agen-d'Aveyron comme une commune moins abstentionniste que la moyenne au regard des moyennes nationales. Dans le cadre de cette municipale de 2026 à Agen-d'Aveyron, cet élément jouera en définitive un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Il y a deux ans, Agen-d'Aveyron s'était tournée vers la droite Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants d'Agen-d'Aveyron accordaient leurs suffrages à Pierre-Antoine Fevre (Union de l'extrême droite) avec 38,83% au premier tour. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Jean-François Rousset (Majorité présidentielle) en tête avec 59,40%. Lors des européennes quelques semaines plus tôt, le résultat à Agen-d'Aveyron s'était cette fois forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,35%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,17%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,26%). Le contexte politique d'Agen-d'Aveyron a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Les électeurs d'Agen-d'Aveyron avaient opté pour le centre-droit il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire fidèle au centre-droit libéral. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Agen-d'Aveyron tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 32,13% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 24,78%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,76% pour Emmanuel Macron, contre 39,24% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Agen-d'Aveyron soutenaient en priorité Jean-François Rousset (Ensemble !) avec 33,58% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-François Rousset virant de nouveau en tête avec 58,35% des voix.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Agen-d'Aveyron Si on se penche sur la fiscalité d'Agen-d'Aveyron, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 14,41 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 12 350 €, loin des quelque 182 100 euros perçus en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Agen-d'Aveyron s'est établi à 35,53 % en 2024 (contre 14,84 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Agen-d'Aveyron a atteint 657 € en 2024 (contre 582 € en 2020).

11:59 - La liste "Bien Vivre Ensemble" grande gagnante des dernières élections à Agen-d'Aveyron À Agen-d'Aveyron, à l'occasion des municipales il y a 6 ans, les résultats ont fourni un état des lieux précis des forces politiques en présence. Seule en lice, 'Bien vivre ensemble' menée par Laurent De Vedelly a naturellement obtenu 100,00% des bulletins dès le premier tour. L'absence de concurrent rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Agen-d'Aveyron, cette répartition historique des voix pose les bases. Après cette élection sans véritable concurrence, l'émergence ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux centraux. Un début de réponse significatif a déjà été donné avec l'annonce des candidatures.