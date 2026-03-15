Résultat municipale 2026 à Agen-d'Aveyron (12630) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Agen-d'Aveyron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Agen-d'Aveyron, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Agen-d'Aveyron [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien PENDARIES
Damien PENDARIES (12 élus) AGEN D'AVENIR 		419 54,13%
  • Damien PENDARIES
  • Virginie CAMBEFORT
  • Michel GALIBERT
  • Sandra OLIVIER
  • Hervé PAULHE
  • Anne CAYLA
  • Jean-Bernard CAMBON
  • Odette ROUQUETTE
  • Daniel GUION
  • Nadège VIGUIER
  • Benoît ALAUZET
  • Aly FABRE
Laurent DE VEDELLY
Laurent DE VEDELLY (3 élus) Notre commune, notre force 		355 45,87%
  • Laurent DE VEDELLY
  • Madeleine BATUT
  • William OLIVIER
Participation au scrutin Agen-d'Aveyron
Taux de participation 82,73%
Taux d'abstention 17,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Nombre de votants 795

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Occitanie ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en Occitanie. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Agen-d'Aveyron