Résultat de l'élection municipale 2026 à Agen : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Agen

Tête de listeListe
Sébastien Delbosq
Sébastien Delbosq Liste d'union à l'extrême-droite
AGEN EN ACTION
  • Sébastien Delbosq
  • Pia Landrin
  • Michaël Fargue
  • Gwenaëlle Gilmant
  • Nicolas Henry
  • Michèle Bergougnoux
  • Jean-Luc Renaud
  • Sandra Cabas
  • Philippe Santet
  • Lucie Broquet
  • Philippe Libier
  • Véronique François
  • Steven Quinet
  • Betty Pâris
  • Serge Pujol
  • Aurélie Neria
  • François Cantaloup
  • France Espinasse
  • Sébastien Descomps
  • Clara Cantaloup
  • Xavier Oliver
  • Stéphanie Santoulangue
  • Thierry Sans
  • Lucie Lopez
  • Gaël Lauriti
  • Régine Gesnouin
  • Francis Fanlo
  • Nathalie Grimard
  • Bruno Cazenave
  • Nelly Vignola
  • Cyrille Delaigle
  • Johanna Gabory
  • Nicolas Berger-Bit-De-Parseval
  • Marie-Pierre Boué-Mandil
  • Franck Andrade
  • Sylvie Lodetti
  • Gérard Goussies
  • Bénédicte Cabes
  • Léo Grain
  • Delphine Lengliney
  • Sylvain Roux
Eric Lafond
Eric Lafond Liste d'extrême-gauche
CONTRE LEUR ÉCONOMIE DE GUERRE, AGEN POUR LES TRAVAILLEURS ET LA JEUNESSE
  • Eric Lafond
  • Aurore Gendre
  • Pierrot Bouteilly
  • Asmine Ali
  • Thomas Belin
  • Ouassila Damir
  • Brian Montez-Kelly
  • Lucie Barrier
  • Emmanuel Fouilhe
  • Sylvana Gerard
  • Jerome Taquet
  • Jennifer Glossier
  • Luca Gongora
  • Trinite Fernandez
  • Yussuf Manshawi
  • Aïcha Khalfaoui
  • Lilian Specque
  • Sylvie Licoine
  • Cyril Galline
  • Jacqueline Nouailles
  • Jalal Mabrouk
  • Nadia Merabet
  • Yanis Godard
  • Claudie Barbon
  • Mouloud Chouaiar Boudah
  • Arapha Gheraibia
  • Nazareth Amador
  • Zineb Stati
  • Eric Dupont
  • Anne Le Quillec
  • Mohamed Zegar
  • Angelique Ravel
  • M'Hand Rekal
  • Carlina Gonzalez
  • Jacques Rayssac
  • Aïcha Benhamadi
  • Jean Campos
  • Annie Iguna
  • Daniel Crouzet
Laurent Bruneau
Laurent Bruneau Liste d'union à gauche
VIVEMENT AGEN
  • Laurent Bruneau
  • Marjorie Delcros
  • Pierre Dupont
  • Naïma Lasmak
  • Paul Vo Van
  • Amanda Sanz
  • Dorian Janray
  • Elodie Benard
  • Dominique Stoll
  • Anne-Marie Jean-Meillier
  • Nasser Menni
  • Cédrine Monségur
  • Philippe Espiet
  • Anne Chatelain
  • Juan Cruz Garay
  • Chantal Quillot
  • Guilhem Mirande
  • Eva Mella
  • Monir Haryouli
  • Laura Garay
  • Thierry Salvalaio
  • Béatrice Bourgarel
  • Elie Bouet-Jacqueline
  • Samia Achour
  • Frank Rollini
  • Armonia Barguès
  • Jean-Antoine Damiani
  • Whitney Gaydu
  • Mathieu Weiman
  • Béatrice Buil
  • Gautier Lacherest
  • Garance Gandanger
  • Alain Pruvot
  • Sakina Jelloul
  • Nassym Nafati
  • Marie-Thérèse Hereil
  • Abderrahim Jamaoui
  • Christiane Brzezinski
  • Marc Revault
  • Jade Rossi
  • Guillaume Faure
Jean Dionis
Jean Dionis Liste d'union au centre
AGEN AU COEUR
  • Jean Dionis
  • Clémence Brandolin-Robert
  • Mohamed Fellah
  • Baya Kherkhach
  • Thomas Zamboni
  • Catherine Chazottes
  • Louis Tandonnet
  • Claire Rives
  • Hugo Tolot
  • Aurélie Galli
  • Nicolas Benatti
  • Carole Déjean
  • Louis de Cacqueray
  • Nina Martin
  • Jean Pinasseau
  • Marie Courtine
  • Jean-Marie Nkollo
  • Sarah Beaujour
  • Jean Dugay
  • Anne Gallissaires
  • Mickaël Geslot
  • Patricia Prioux
  • Alain Klajman
  • Marie-Claude Iachemet
  • Paul-Louis Basquet
  • Aurore Chemineau
  • Farid Si Tayeb
  • Alexia de Brondeau
  • Robert Villeta
  • Pascale Blatt
  • Dorian Terral
  • Myriam Amadeï
  • Tunui Anania
  • Sophie Couret-Delegue
  • Pierre-Jean Brena
  • Catherine Bergeon
  • Alexandre Piard
  • Kaoutar El Quorchi
  • Toméo Cazabonne

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Dionis Du Séjour
Jean Dionis Du Séjour (32 élus) Agen même 2020 		3 770 61,41%
  • Jean Dionis Du Séjour
  • Clémence Brandolin-Robert
  • Mohamed Fellah
  • Baya Kherkhach
  • Thomas Zamboni
  • Nadège Lauzzana
  • Jean Pinasseau
  • Marie-Claude Iachemet
  • Alain Klajman
  • Rose Hecquefeuille
  • Nicolas Benatti
  • Carole Déjean-Simoniti
  • Jean-Max Llorca
  • Laurence Maïoroff
  • Jean-Marie Nkollo
  • Emmanuelle Cugurno
  • Bertrand Girardi
  • Maïté François
  • Jean Dugay
  • Claude Florentiny
  • Thierry Hermerel
  • Sophie Grolleau-Bonfanti
  • Jean-Pierre Laffore
  • Christelle Garcia-Sverzut
  • Farid Si Tayeb
  • Claire Rives
  • Mickaël Geslot
  • Anne Gallissaires
  • Denis Imbert
  • Bernadette Richard
  • Hugo Dassy
  • Myriam Perez
Maryse Combres
Maryse Combres (7 élus) Agen un souffle citoyen convergence ecologique sociale solidaire 		2 369 38,58%
  • Maryse Combres
  • Laurent Bruneau
  • Naïma Lasmak
  • Frédéric Rauch
  • Marjorie Delcros
  • Pierre Dupont
  • Fatna Karam
Participation au scrutin Agen
Taux de participation 37,03%
Taux d'abstention 62,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 484

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Dionis Du Sejour
Jean Dionis Du Sejour (31 élus) Agen meme 2014 		5 375 52,19%
  • Jean Dionis Du Sejour
  • Clémence Brandolin-Robert
  • Pierre Chollet
  • Marie-Claude Iachemet
  • Mohamed Fellah
  • Laurence Maioroff
  • Jean Pinasseau
  • Nadège Lauzzana
  • Thierry Hermerel
  • Maïté Francois
  • Bernard Lusset
  • Muriel Boulmier
  • Gautier Guignard
  • Sophie Grolleau
  • Frédéric Pechavy
  • Baya Kherkhach
  • Alain Dupeyron
  • Anne Gallissaires
  • Jean-Max Llorca
  • Marie Esculpavit
  • Thomas Zamboni
  • Ellen Dausse
  • François Bonneau
  • Dany Castaing
  • Jean-Sébastien Dugay
  • Claude Florentiny
  • Jean-Marie Nkollo
  • Carole Philipperie
  • Bertrand Girardi
  • Aurélie Chaudruc
  • Hugo Dassy
Emmanuel Eyssalet
Emmanuel Eyssalet (4 élus) Demain ensemble 		2 251 21,85%
  • Emmanuel Eyssalet
  • Sandrine Laffore
  • Juan Cruz Garay
  • Catherine Pitous
Hélène Collet
Hélène Collet (3 élus) Agen bleu marine 		1 648 16,00%
  • Hélène Collet
  • Alain Ribere
  • Martine Noel
Jean-Philippe Maillos
Jean-Philippe Maillos (1 élu) Front de gauche initiatives citoyennes d'agen 		727 7,05%
  • Jean-Philippe Maillos
Jules Bambaggi
Jules Bambaggi La voix des classes populaires 		297 2,88%
Participation au scrutin Agen
Taux de participation 60,42%
Taux d'abstention 39,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,68%
Nombre de votants 10 804

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