Résultat de l'élection municipale 2026 à Agen : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Agen [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Agen sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Agen.
L'actu des élections municipales 2026 à Agen
12:07 - Jusqu'à quelle heure voter à Agen ?
Les élections municipales 2026 sont organisées ce dimanche à Agen. Ce scrutin a pour but de renouveler les maires de l'ensemble des communes françaises. À titre de rappel, en mars 2020, le premier tour des élections municipales s’est déroulé dans un contexte exceptionnel marqué par le Covid-19. La liste des prétendants en 2026 a été publiée ci-dessous. Les 24 bureaux de vote de la ville d'Agen sont ouverts de 8 h à 18 h pour recevoir les votants. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Agen
|Tête de listeListe
|
Sébastien Delbosq
Liste d'union à l'extrême-droite
AGEN EN ACTION
|
|
Eric Lafond
Liste d'extrême-gauche
CONTRE LEUR ÉCONOMIE DE GUERRE, AGEN POUR LES TRAVAILLEURS ET LA JEUNESSE
|
|
Laurent Bruneau
Liste d'union à gauche
VIVEMENT AGEN
|
|
Jean Dionis
Liste d'union au centre
AGEN AU COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Dionis Du Séjour (32 élus) Agen même 2020
|3 770
|61,41%
|
|Maryse Combres (7 élus) Agen un souffle citoyen convergence ecologique sociale solidaire
|2 369
|38,58%
|
|Participation au scrutin
|Agen
|Taux de participation
|37,03%
|Taux d'abstention
|62,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 484
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Dionis Du Sejour (31 élus) Agen meme 2014
|5 375
|52,19%
|
|Emmanuel Eyssalet (4 élus) Demain ensemble
|2 251
|21,85%
|
|Hélène Collet (3 élus) Agen bleu marine
|1 648
|16,00%
|
|Jean-Philippe Maillos (1 élu) Front de gauche initiatives citoyennes d'agen
|727
|7,05%
|
|Jules Bambaggi La voix des classes populaires
|297
|2,88%
|Participation au scrutin
|Agen
|Taux de participation
|60,42%
|Taux d'abstention
|39,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,68%
|Nombre de votants
|10 804
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