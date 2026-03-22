Résultat de l'élection municipale 2026 à Agen : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Agen [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Agen sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Agen.
L'actu des élections municipales 2026 à Agen
11:50 - Les premiers résultats des élections municipales 2026 à Agen
Il y a une semaine à Agen, le rendez-vous a mobilisé 52,91 % des électeurs sur place, alors que le pays a connu une démobilisation importante. C'est Laurent Bruneau (Union de la gauche) qui est arrivé en tête en rassemblant 34,50 % des suffrages exprimés. Ensuite, Jean Dionis (Union du centre) a obtenu la seconde place avec 32,26 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Sébastien Delbosq est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Eric Lafond, portant la nuance Extrême gauche, a récolté 2,69 % des suffrages, un résultat trop faible pour peser sur le second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Agen
Le deuxième tour des élections municipales à Agen a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sébastien Delbosq
Liste d'union à l'extrême-droite
AGEN EN ACTION
|
|
Laurent Bruneau
Liste d'union à gauche
VIVEMENT AGEN
|
|
Jean Dionis
Liste d'union au centre
AGEN AU COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Agen
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent BRUNEAU (Ballotage) VIVEMENT AGEN
|3 313
|34,50%
|Jean DIONIS (Ballotage) AGEN AU COEUR
|3 098
|32,26%
|Sébastien DELBOSQ (Ballotage) AGEN EN ACTION
|2 934
|30,55%
|Eric LAFOND CONTRE LEUR ÉCONOMIE DE GUERRE, AGEN POUR LES TRAVAILLEURS ET LA JEUNESSE
|258
|2,69%
|Participation au scrutin
|Agen
|Taux de participation
|52,91%
|Taux d'abstention
|47,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,90%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Nombre de votants
|9 909
Source : ministère de l’Intérieur
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