Résultat de l'élection municipale 2026 à Agen : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Agen

Le deuxième tour des élections municipales à Agen a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sébastien Delbosq
Sébastien Delbosq Liste d'union à l'extrême-droite
AGEN EN ACTION
  • Sébastien Delbosq
  • Pia Landrin
  • Michaël Fargue
  • Gwenaëlle Gilmant
  • Nicolas Henry
  • Michèle Bergougnoux
  • Jean-Luc Renaud
  • Sandra Cabas
  • Philippe Santet
  • Lucie Broquet
  • Philippe Libier
  • Véronique François
  • Steven Quinet
  • Betty Pâris
  • Serge Pujol
  • Aurélie Neria
  • François Cantaloup
  • France Espinasse
  • Sébastien Descomps
  • Clara Cantaloup
  • Xavier Oliver
  • Stéphanie Santoulangue
  • Thierry Sans
  • Lucie Lopez
  • Gaël Lauriti
  • Régine Gesnouin
  • Francis Fanlo
  • Nathalie Grimard
  • Bruno Cazenave
  • Nelly Vignola
  • Cyrille Delaigle
  • Johanna Gabory
  • Nicolas Berger-Bit-De-Parseval
  • Marie-Pierre Boué-Mandil
  • Franck Andrade
  • Sylvie Lodetti
  • Gérard Goussies
  • Bénédicte Cabes
  • Léo Grain
  • Delphine Lengliney
  • Sylvain Roux
Laurent Bruneau
Laurent Bruneau Liste d'union à gauche
VIVEMENT AGEN
  • Laurent Bruneau
  • Marjorie Delcros
  • Pierre Dupont
  • Naïma Lasmak
  • Paul Vo Van
  • Amanda Sanz
  • Dorian Janray
  • Elodie Benard
  • Dominique Stoll
  • Anne-Marie Jean-Meillier
  • Nasser Menni
  • Cédrine Monségur
  • Philippe Espiet
  • Anne Chatelain
  • Juan Cruz Garay
  • Chantal Quillot
  • Guilhem Mirande
  • Eva Mella
  • Monir Haryouli
  • Laura Garay
  • Thierry Salvalaio
  • Béatrice Bourgarel
  • Elie Bouet-Jacqueline
  • Samia Achour
  • Frank Rollini
  • Armonia Barguès
  • Jean-Antoine Damiani
  • Whitney Gaydu
  • Mathieu Weiman
  • Béatrice Buil
  • Gautier Lacherest
  • Garance Gandanger
  • Alain Pruvot
  • Sakina Jelloul
  • Nassym Nafati
  • Marie-Thérèse Hereil
  • Abderrahim Jamaoui
  • Christiane Brzezinski
  • Marc Revault
  • Jade Rossi
  • Guillaume Faure
Jean Dionis
Jean Dionis Liste d'union au centre
AGEN AU COEUR
  • Jean Dionis
  • Clémence Brandolin-Robert
  • Mohamed Fellah
  • Baya Kherkhach
  • Thomas Zamboni
  • Catherine Chazottes
  • Louis Tandonnet
  • Claire Rives
  • Hugo Tolot
  • Aurélie Galli
  • Nicolas Benatti
  • Carole Déjean
  • Louis de Cacqueray
  • Nina Martin
  • Jean Pinasseau
  • Marie Courtine
  • Jean-Marie Nkollo
  • Sarah Beaujour
  • Jean Dugay
  • Anne Gallissaires
  • Mickaël Geslot
  • Patricia Prioux
  • Alain Klajman
  • Marie-Claude Iachemet
  • Paul-Louis Basquet
  • Aurore Chemineau
  • Farid Si Tayeb
  • Alexia de Brondeau
  • Robert Villeta
  • Pascale Blatt
  • Dorian Terral
  • Myriam Amadeï
  • Tunui Anania
  • Sophie Couret-Delegue
  • Pierre-Jean Brena
  • Catherine Bergeon
  • Alexandre Piard
  • Kaoutar El Quorchi
  • Toméo Cazabonne

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Agen

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent BRUNEAU
Laurent BRUNEAU (Ballotage) VIVEMENT AGEN 		3 313 34,50%
Jean DIONIS
Jean DIONIS (Ballotage) AGEN AU COEUR 		3 098 32,26%
Sébastien DELBOSQ
Sébastien DELBOSQ (Ballotage) AGEN EN ACTION 		2 934 30,55%
Eric LAFOND
Eric LAFOND CONTRE LEUR ÉCONOMIE DE GUERRE, AGEN POUR LES TRAVAILLEURS ET LA JEUNESSE 		258 2,69%
Participation au scrutin Agen
Taux de participation 52,91%
Taux d'abstention 47,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 9 909

Source : ministère de l’Intérieur

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