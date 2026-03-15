Résultat municipale 2026 à Agen (47000) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Agen. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Agen, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Agen [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Laurent BRUNEAU
Laurent BRUNEAU VIVEMENT AGEN 		2 559 34,27%
Jean DIONIS
Jean DIONIS AGEN AU COEUR 		2 451 32,82%
Sébastien DELBOSQ
Sébastien DELBOSQ AGEN EN ACTION 		2 252 30,16%
Eric LAFOND
Eric LAFOND CONTRE LEUR ÉCONOMIE DE GUERRE, AGEN POUR LES TRAVAILLEURS ET LA JEUNESSE 		205 2,75%
Participation au scrutin Agen Partiels *
Taux de participation 53,92%
Taux d'abstention 46,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 7 693

* Résultats partiels sur 75% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

Villes voisines d'Agen

En savoir plus sur Agen