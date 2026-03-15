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19:21 - Analyse démographique des élections municipales à Agen En pleine campagne électorale municipale, Agen est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 32 193 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 2 921 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 7 075 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (59,66%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. La population étrangère de 3 839 personnes apporte une richesse culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 138 €/mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,17%, synonyme d'une situation économique mitigée. À Agen, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir partagé et florissant.

17:57 - Vote RN à Agen : les derniers résultats Le parti à la flamme ne pesait que marginalement lors des municipales à Agen en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 19,00% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 38,34% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 19,81% au candidat RN lors du premier tour. Au second tour, le RN obtenait 39,81% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 27,64% lors du scrutin européen. Les législatives enfin déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 33,20% pour le RN. Il achèvera sa course avec 37,05% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 62,97 % d'abstention à Agen Au soir des municipales 2026, la valeur de la participation jouera lourdement sur les résultats d'Agen. La mobilisation s'élevait à 37,03 % pour le premier tour des municipales il y a six ans (un chiffre assez faible) alors que bon nombre d'électeurs avaient renoncé à se déplacer en raison du coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 13 091 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 72,63 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 49,56 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 63,33 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 47,56 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les chiffres esquissent une ville où la participation peine à décoller au regard des moyennes nationales.

15:59 - Agen : retour sur les derniers scrutins en date Lors des dernières élections européennes, le podium à Agen s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,64%), en tête de peloton devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (15,77%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,41%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Paul Vo Van (Union de la gauche) en pole position avec 34,10% au premier tour, devant Sébastien Delbosq (Rassemblement National) avec 33,20%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Michel Lauzzana (Ensemble !) jusqu'au sommet avec 62,95%. La préférence des électeurs d'Agen a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait une terre résolument de gauche, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les habitants d'Agen ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Agen plaçait Jean-Luc Mélenchon en tête avec 26,24% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 25,71%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 61,66%, contre 38,34% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Agen portaient leur choix sur Maryse Combres (Nupes) avec 32,77% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Michel Lauzzana (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 60,19% des suffrages. Cette physionomie politique de Agen laisse apparaître un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - Pour les municipales, comment a évolué l'imposition à Agen ? À Agen, en matière d'impôts locaux, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 302 euros en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 973 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 60,85 % en 2024 (contre 33,52 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 1,58445 million d'euros (1 584 450 € très exactement) de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 7,23771 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 19,14 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le résultat des dernières élections municipales à Agen Quelle avait été l'issue des élections municipales précédentes à Agen ? À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Jean Dionis Du Séjour (Modem) a fait la course en tête en obtenant 61,41% des voix. Sur la seconde marche, Maryse Combres (Divers gauche) a engrangé 2 369 bulletins valides (38,58%). Cette victoire écrasante de Jean Dionis Du Séjour a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Agen, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Face à cette victoire sans appel, la tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.