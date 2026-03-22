Résultat de l'élection municipale 2026 à Agon-Coutainville : les résultats du 2e tour

Programme de Jean-Pierre Germain à Agon-Coutainville (PACTE 2026)

Attractivité d'Agon-Coutainville

Le projet vise à soutenir l'économie locale en dynamisant la vie culturelle et sportive de la commune. Des initiatives seront mises en place pour animer Agon-Coutainville tout au long de l'année. L'objectif est de renforcer l'attractivité de la commune pour les habitants et les visiteurs.

Territoire et avenir

Il est essentiel d'organiser le cadre de vie tout en assurant la sécurité des habitants. La transition écologique sera intégrée dans chaque projet, garantissant un développement durable. Des financements seront alloués pour soutenir ces initiatives et préparer l'avenir de la commune.

Lien et solidarité

Le projet met l'accent sur la solidarité en veillant à ce qu'aucun habitant ne soit laissé sans solution. Des actions concrètes seront mises en place pour permettre un logement digne à tous. La confiance envers la jeunesse sera également renforcée par des initiatives spécifiques.

Démocratie locale

Il est primordial de redonner la parole aux habitants à travers des comités citoyens. La mairie s'engage à être accessible et à favoriser la transparence dans ses actions. L'utilisation du numérique sera encouragée pour garantir une communication mutuelle et efficace.