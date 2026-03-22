Résultat de l'élection municipale 2026 à Agon-Coutainville : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Agon-Coutainville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Agon-Coutainville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Agon-Coutainville.
L'actu des élections municipales 2026 à Agon-Coutainville
11:42 - Qui a fini en tête au 1er tour de la municipale à Agon-Coutainville dimanche dernier ?
Jean-Pierre Germain a remporté le premier tour de l'élection municipale à Agon-Coutainville il y a une semaine, avec 48,18 % des votes. Ensuite, Didier Cavellec est arrivé en deuxième position avec 32,02 %. L'avance du gagnant provisoire a été d'entrée de jeu très importante. Par ailleurs, avec 19,80 %, Delphine Juhel-Lebreton est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Agon-Coutainville, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 29,87 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Agon-Coutainville
Le deuxième tour des élections municipales à Agon-Coutainville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Didier Cavellec
Divers
S'UNIR POUR AGIR A L'ECOUTE DE TOUS
|
|
Jean-Pierre Germain
Divers
PACTE2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Agon-Coutainville
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre GERMAIN (Ballotage) PACTE2026
|954
|48,18%
|Didier CAVELLEC (Ballotage) S'UNIR POUR AGIR A L'ECOUTE DE TOUS
|634
|32,02%
|Delphine JUHEL-LEBRETON (Ballotage) Mobilisés Pour Demain
|392
|19,80%
|Participation au scrutin
|Agon-Coutainville
|Taux de participation
|70,13%
|Taux d'abstention
|29,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,67%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Nombre de votants
|2 057
Source : ministère de l’Intérieur
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