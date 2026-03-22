Résultat de l'élection municipale 2026 à Agon-Coutainville : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Agon-Coutainville

Le deuxième tour des élections municipales à Agon-Coutainville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Didier Cavellec
Didier Cavellec Divers
S'UNIR POUR AGIR A L'ECOUTE DE TOUS
  • Didier Cavellec
  • Delphine Juhel-Lebreton
  • Thomas Deperiers
  • Elisabeth de Mondesir
  • Jérôme Marie
  • Pauline Rouland
  • Serge Née
  • Fabienne Fanfani
  • Thierry Dudouit
  • Élise Lenoir
  • Thierry Deyglun
  • Virginie Kieny
  • Franck Marie
  • Stéphanie Lebedel
  • Patrice Lucas
  • Laurence Le Gendre
  • Jonas Couppey
  • Sandra de Pierrepont
  • Quentin Paturel
  • Juliette Cazaubon
  • Max Avenel
  • Solène Lavergne
  • Joël Chatelier
  • Anaïck Challe
  • Jean-Luc Enouf
Jean-Pierre Germain
Jean-Pierre Germain Divers
PACTE2026
  • Jean-Pierre Germain
  • Isabelle Bouyer Maupas
  • Jacques Drieu La Rochelle
  • Pierrette Bessin
  • Patrick Danguy
  • Nathalie Sylla
  • Pierre Vaudry
  • Vanessa Brision
  • Jean Philippe Mouton
  • Sophie Crespin
  • Julien Hinard
  • Elisabeth Thomas
  • Daniel Bardou
  • Alice Perier
  • Valentin Simony
  • Isabelle Muller
  • Richard Dubreuil
  • Sandie Ottelohe
  • Edouard Alexandre
  • Pascale Datin
  • Louis-Ferdinand Marie
  • Corinne Derisson
  • Samuel Villette
  • Emma Goudedranche

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Agon-Coutainville

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre GERMAIN
Jean-Pierre GERMAIN (Ballotage) PACTE2026 		954 48,18%
Didier CAVELLEC
Didier CAVELLEC (Ballotage) S'UNIR POUR AGIR A L'ECOUTE DE TOUS 		634 32,02%
Delphine JUHEL-LEBRETON
Delphine JUHEL-LEBRETON (Ballotage) Mobilisés Pour Demain 		392 19,80%
Participation au scrutin Agon-Coutainville
Taux de participation 70,13%
Taux d'abstention 29,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 2 057

Source : ministère de l’Intérieur

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