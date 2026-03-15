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19:16 - L'avenir de la France se décide aussi à Agris Comment les habitants d'Agris peuvent-ils impacter le résultat des élections municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le bourg, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,60%. Le taux de familles détenant au moins une voiture (82,75%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 414 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,43%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,93%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Agris mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 21,82% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le score du RN à Agris ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté à la dernière bataille municipale à Agris en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 34,51% des bulletins exprimés lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 62,21% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 29,72% au candidat RN lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national réunissait 62,07% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 43,87% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 54,64% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 62,13% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Caroline Colombier.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Agris Six ans avant l'élection de ce dimanche à Agris, le premier tour du scrutin municipal avait vu 53,03 % des inscrits se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, un score notable. C'étaient 324 votants qui s'étaient mobilisés, beaucoup d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause du Covid. Le scrutin municipal est en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs se manifestent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 495 habitants qui ont voté au premier tour, soit 81,82 % de participation. La mobilisation atteignait de son côté 58,53 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 70,29 %, contre seulement 48,44 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent constituer une commune fortement mobilisée aux urnes par rapport aux tendances françaises. À l'occasion de l'élection municipale de 2026, le degré de la participation jouera en définitive sur les résultats d'Agris.

15:59 - Des résultats tranchés à l'extrême droite pour Agris en 2024 À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs d'Agris avaient poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 43,87% des inscrits. Caroline Colombier (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Agris près d'un mois plus tard avec 54,64%. Virginie Lebraud (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 24,06%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Caroline Colombier culminant à 62,13% des voix localement.

14:57 - Les électeurs d'Agris avaient clairement opté pour le Rassemblement national il y a 4 ans En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Agris tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 34,51% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 19,96%. Lors de la finale de l'élection à Agris, les électeurs accordaient 62,21% pour Marine Le Pen, contre 37,79% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Agris plébiscitaient Caroline Colombier (RN) avec 29,72% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,07%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Agris comme un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Élections municipales à Agris : des impôts en hausse au centre de la campagne Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Agris, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 7,04 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 4 700 euros environ la même année. Un apport qui est loin des quelque 69 900 euros enregistrés en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Agris a évolué pour se fixer à 41,43 % en 2024 (contre 18,54 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale tourne autour de 40 %, après avoir augmenté de 1,2 point. Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Agris s'est chiffrée à 658 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 420 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Agris ? Les résultats des dernières élections municipales à Agris ont offert un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Dans la cité, le scrutin s'est tenu par candidatures individuelles à l'époque, sans liste constituée, donnant ainsi aux électeurs la possibilité de choisir plusieurs candidats. 11 candidats ont été élus dès le premier tour. Lors de ce premier round, Raymond Benito a réuni le plus de suffrages avec 188 soutiens (60,25%). Ensuite, Christine Peronne a capté 55,76% des voix. Le trio de tête a été complété par Cécile Claude Drillon, rassemblant 172 électeurs (55,12%). La marge entre les deux premiers s'est avérée particulièrement infime. Un second tour a ensuite été organisé avec 19 candidates en lice. A ce deuxième tour, Maud Moralia a rassemblé 54,85% des suffrages, suivi par Morgane Marie Portier avec 112 votants (54,36%) et Sandrine Henchoz obtenant 52,91% des suffrages. Le scrutin s'est achevé sur des scores particulièrement serrés. En ce dimanche d'élections municipales 2026 à Agris, les citoyens doivent de nouveau se prononcer dans ce cadre local très singulier. Il est à noter que la règle des candidatures sans liste n'est en revanche plus en vigueur dans le pays.