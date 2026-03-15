Résultat municipale 2026 à Agris (16110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Agris a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Agris, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Agris [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc RIBIERE
Marc RIBIERE (12 élus) nouvel elan pour agris 		201 51,80%
  • Marc RIBIERE
  • Amandine DUBOIS
  • Antoine WOJTKOWSKI
  • Elodie MARFA-ANGLADA
  • Noël CHAMPALOUX
  • Florence LOUARN
  • Thomas PARIS
  • Virginie BREGERE
  • Christian VIMPERE
  • Aurélie COMMERGNAT
  • Geoffrey GOULU
  • Josée COINTE
Christine PÉRONNE
Christine PÉRONNE (3 élus) AGRIS, VIVRE ET CONSTRUIRE ENSEMBLE 		187 48,20%
  • Christine PÉRONNE
  • Jean-Michel POLMAN
  • Corinne MOREL
Participation au scrutin Agris
Taux de participation 65,32%
Taux d'abstention 34,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,72%
Nombre de votants 405

Source : ministère de l’Intérieur

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