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19:19 - Les défis socio-économiques d'Ahetze et leurs implications électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Ahetze, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 2 070 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 223 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (78,51%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,86% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 45,09% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 796,64 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Ahetze écrit une nouvelle page de l'histoire française.

17:57 - Le RN à Ahetze : quel résultat aux municipales ? Le parti nationaliste ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière campagne municipale à Ahetze en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen séduisait 14,67% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 32,07% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 8,97% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Ahetze comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 21,93% pour les européennes. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 23,30% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il terminera avec 26,96% le dimanche suivant.

16:58 - Une abstention de 43,59 % à Ahetze aux dernières municipales Pour rappel, l'abstention atteignait 43,59 % à Ahetze lors de la précédente municipale, en deçà de la moyenne nationale, beaucoup d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de l'épidémie de coronavirus. Le scrutin municipal reste en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens se mobilisent le plus, les figures de l'édile et du président occupant une place centrale. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 19,04 % des habitants en mesure de voter. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 44,49 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 25,17 %, loin des 48,89 % affichés aux législatives de 2022. Si on prend un peu de recul, le territoire se révèle donc sensiblement comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Dans le cadre des municipales de 2026 à Ahetze, cette particularité jouera en tout cas un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Le vote d'Ahetze nettement ancré à droite il y a deux ans Le contexte politique d'Ahetze a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait un territoire de tendance centriste modérée, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une zone pivot. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (21,93%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Ahetze avaient ensuite propulsé aux avants-postes Peio Dufau (Union de la gauche) avec 28,67% au premier tour, devant Christian Devèze (Ensemble !) avec 27,91%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Christian Devèze (Majorité présidentielle) jusqu'au sommet avec 37,98%.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux d'Ahetze il y a 4 ans ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Ahetze s'inscrit comme une ville globalement favorable à la majorité présidentielle. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Ahetze était en effet marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 30,55% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 18,39%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,93% pour Emmanuel Macron, contre 32,07% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Ahetze portaient leur choix sur Philippe Jouvet (Divers centre) avec 22,25% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Vincent Bru (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 57,26%.

12:58 - Avant ces municipales 2026, les impôts ont-ils augmenté à Ahetze ? En ce qui concerne la fiscalité locale d'Ahetze, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 808 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 592 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est resté figé à environ 27,00 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. Une hausse souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 197 310 € en 2024. Un produit qui est loin des 439 870 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 12,11 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Ahetze Les résultats des élections municipales de 2020 à Ahetze ont offert un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Philippe Elissalde a fait la course en tête en totalisant 62,78% des bulletins. Derrière, Santiago Capendeguy a obtenu 326 suffrages en sa faveur (37,21%). Ce succès d'emblée de Philippe Elissalde a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Ahetze, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire écrasante place les forces d'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.