Résultat municipale 2026 à Ahetze (64210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ahetze a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ahetze, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ahetze [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ramuntcho GOYHETCHE
Ramuntcho GOYHETCHE (15 élus) ahetze zuekin 		586 50,17%
  • Ramuntcho GOYHETCHE
  • Marie ARAMENDY
  • Michaël SAUBAGNE
  • Nathalie DERCOURT
  • Julien LAVILLARD
  • Murielle MOLÉRÈS
  • Romain FONTALIVE
  • Severine SAINT JEAN
  • Mathieu PORTET
  • Laura LATASA
  • Pierre ESPONDE
  • Agnès IRIBARREN
  • Emmanuel PEREIRA
  • Odette COQUEREL
  • Joël LURO
Ramuntxo LABAT-ARAMENDY
Ramuntxo LABAT-ARAMENDY (4 élus) AHETZEN 		582 49,83%
  • Ramuntxo LABAT-ARAMENDY
  • Maïté FORDIN
  • Santiago CAPENDEGUY
  • Maïder CARRERA-INDO
Participation au scrutin Ahetze
Taux de participation 70,56%
Taux d'abstention 29,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Nombre de votants 1 220

Source : ministère de l’Intérieur

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