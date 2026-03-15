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19:16 - Aiglemont : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Devant le bureau de vote d'Aiglemont, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Dotée de 802 logements pour 1 675 habitants, la densité de la ville est de 189 habitants/km². Avec 90 entreprises, Aiglemont est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (88,28%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 46,00% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 39,59% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2567,07 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 15 mars 2026 à Aiglemont contribue à construire l'avenir de la France.

17:57 - Le RN monte-t-il à Aiglemont ? Le mouvement nationaliste n'avait pas concouru au moment de la dernière municipale à Aiglemont en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen recueillait 33,96% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 53,97% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 28,97% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national obtenait 52,10% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 44,73% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 39,54% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 51,04% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Flavien Termet.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Aiglemont En 2020, la participation à Aiglemont était évaluée à 65,53 % au premier tour (une affluence particulièrement forte), représentant 867 votants, beaucoup d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause du coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a toutefois été chiffré à 76,79 %. Bien que ces élections nationales soient de nature différente en comparaison des scrutins locaux, les deux derniers scrutins législatifs restent directement comparables entre eux. Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 43,92 % des électeurs, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation s'élever très nettement à 67,53 %. Précédemment, le scrutin européen avait rassemblé 49,18 % des électeurs locaux. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent former une localité relativement attachée au vote par rapport au reste de la France. En ce jour de municipales 2026 à Aiglemont, cette réalité sera en conséquence très observée.

15:59 - Aiglemont : retour sur la dernière année électorale en date Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Aiglemont. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement conduits sur Jordan Bardella (44,73%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Aiglemont avaient ensuite propulsé aux avants-postes Flavien Termet (Rassemblement National) avec 39,54% au premier tour, devant Lionel Vuibert (Majorité présidentielle) avec 23,88%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Flavien Termet culminant à 51,04% des votes localement.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les électeurs d'Aiglemont ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Aiglemont plaçait en effet Marine Le Pen en tête avec 33,96% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 23,49%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,97% pour Marine Le Pen, contre 46,03% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Aiglemont accordaient leurs suffrages à Laurent Richard (RN) avec 28,97% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Laurent Richard virant de nouveau en tête avec 52,10% des voix.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Aiglemont Pour ce qui concerne la pression fiscale d'Aiglemont, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 154 € en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 939 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à environ 58,83 % en 2024 (contre environ 30,09 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 15 880 € de recettes en 2024, bien en deçà des 364 920 € enregistrés en 2020 avec un taux resté à environ 15,81 %. Cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. Parallèlement, le taux sur les propriétés non bâties est passé à un peu plus de 60,05 % en 2024 (contre 55,26 % en 2020, alors que la moyenne nationale s'établissait entre 40 % et 50 %). Concernant la taxe déchets, l'impôt s'est établi à 10,10 % environ en 2024 (contre 10,55 % en 2020, la moyenne en France étant proche de 9,5 %).

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Aiglemont Lors des élections municipales il y a six ans à Aiglemont, les résultats ont livré un tableau détaillé des forces politiques en présence. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Philippe Decobert a creusé l'écart en totalisant 52,85% des soutiens. À sa poursuite, Jean-Pascal Gerardin a rassemblé 397 bulletins valides (47,14%). Ce triomphe au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Aiglemont, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin de contester cette hégémonie ce dimanche, le camp minoritaire devra améliorer grandement le résultat, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.