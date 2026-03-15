Résultat municipale 2026 à Aiglemont (08090) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aiglemont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aiglemont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aiglemont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean PETRONIO
Jean PETRONIO (15 élus) AIGLEMONT, un nouvel élan 		554 57,17%
  • Jean PETRONIO
  • Muriel BAJOT NÉE THIRY
  • Renaud MARIAGE
  • Amandine GOI
  • Daniel BLONDEAU
  • Julie NIVOIX NÉE PERRIN
  • Anthony ROUSSEAUX
  • Estelle CIADOUX
  • Vincent LAROSA
  • Elodie BILLETTE NÉE DAVENNE
  • Philippe GRÜN
  • Estelle GRIDAINE
  • Christophe BRADFER
  • Anne-Marie MASSELIN
  • Florent TORRE
Philippe DECOBERT
Philippe DECOBERT (4 élus) TOUJOURS ENSEMBLE POUR AIGLEMONT! 		415 42,83%
  • Philippe DECOBERT
  • Valérie LLINARES
  • Jean-Philippe GUENARD
  • Maryvonne DOYEN
Participation au scrutin Aiglemont
Taux de participation 73,90%
Taux d'abstention 26,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 994

Source : ministère de l’Intérieur

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